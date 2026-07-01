/LPG Cylinder Price: सिलेंडर 183.50 रुपयांनी झाले स्वस्त, जाणून घ्या महाराष्ट्रातील सर्व शहरातील दर

जुलै महिन्याच्या पहिल्याच दिवशी व्यावसायिक ग्राहकांना दिलासा देणारा निर्णय घेण्यात आला आहे. १९ किलो वजनाच्या कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरच्या किंमतीत तब्बल ₹१८३.५० ची कपात करण्यात आली असून, नवीन दर १ जुलै २०२६ पासून लागू झाले आहेत. मात्र, घरगुती वापरासाठीच्या १४.२ किलो एलपीजी सिलेंडरच्या किंमती पूर्ववत ठेवण्यात आल्या आहेत. हॉटेल, रेस्टॉरंट, ढाबे, कॅटरिंग व्यवसाय तसेच इतर व्यावसायिक आस्थापनांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वापरल्या जाणाऱ्या कमर्शियल सिलेंडरच्या दरात झालेल्या या कपातीमुळे व्यवसायिकांचा इंधन खर्च काही प्रमाणात कमी होणार आहे.
प्रमुख शहरांतील नवीन कमर्शियल एलपीजी दर
नवीन दरांनुसार दिल्लीमध्ये १९ किलोच्या कमर्शियल सिलेंडरची किंमत ₹३,११३.५० वरून ₹२,९३० इतकी झाली आहे. तसेच इतर शहरांमध्येही दरात घट करण्यात आली आहे.
- लखनऊ: ₹३,२३६ वरून ₹३,०५२.५०
- कोलकाता: ₹३,२५५.५० वरून ₹३,०८१.५०
- पटना: ₹३,२२७
- मुंबई: ₹२,८८५.५०
व्यावसायिक सिलेंडर स्वस्त झाले असले तरी सामान्य ग्राहकांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या १४.२ किलो घरगुती एलपीजी सिलेंडरच्या दरात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
काही प्रमुख शहरांतील घरगुती सिलेंडरचे दर
दिल्ली: ₹९४२
मुंबई: ₹९४१.५०
पुणे: ₹९४५
ठाणे: ₹९४१.५०
नाशिक: ₹९४५.५०
यंदा सातत्याने वाढल्यानंतर पहिली मोठी कपात
२०२६ च्या सुरुवातीपासून कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरच्या किंमती सातत्याने वाढत होत्या. जानेवारीत दिल्लीमध्ये त्याची किंमत सुमारे ₹१,६९१.५० होती. त्यानंतर फेब्रुवारी, मार्च आणि एप्रिलमध्ये टप्प्याटप्प्याने दर वाढले. मे महिन्यात सर्वाधिक मोठी वाढ झाली आणि सिलेंडरच्या किंमतीत जवळपास ₹९९३ ची भर पडली. जूनमध्येही दर वाढले होते. त्यामुळे जुलैमध्ये झालेली ही कपात व्यवसायिकांसाठी मोठा दिलासा मानली जात आहे.
महाराष्ट्रातील एलपीजी सिलेंडरचे नवीन दर
- अहमदनगर: घरगुती – ₹955.50 | कमर्शियल – ₹2,975.00
- अकोला: घरगुती – ₹962.00 | कमर्शियल – ₹3,014.50
- अमरावती: घरगुती – ₹975.50 | कमर्शियल – ₹3,044.50
- औरंगाबाद: घरगुती – ₹950.50 | कमर्शियल – ₹2,990.50
- भंडारा: घरगुती – ₹1,002.00 | कमर्शियल – ₹3,121.00
- बीड: घरगुती – ₹967.50 | कमर्शियल – ₹3,021.00
- बुलढाणा: घरगुती – ₹956.50 | कमर्शियल – ₹2,994.00
- चंद्रपूर: घरगुती – ₹990.50 | कमर्शियल – ₹3,096.50
- धुळे: घरगुती – ₹962.00 | कमर्शियल – ₹3,001.00
- गडचिरोली: घरगुती – ₹1,011.50 | कमर्शियल – ₹3,135.50
- गोंदिया: घरगुती – ₹1,010.50 | कमर्शियल – ₹3,135.50
- ग्रेटर मुंबई: घरगुती – ₹941.50 | कमर्शियल – ₹2,885.50
- हिंगोली: घरगुती – ₹967.50 | कमर्शियल – ₹3,017.00
- जळगाव: घरगुती – ₹947.50 | कमर्शियल – ₹2,975.00
- जालना: घरगुती – ₹950.50 | कमर्शियल – ₹2,997.00
- कोल्हापूर: घरगुती – ₹944.50 | कमर्शियल – ₹2,908.50
- लातूर: घरगुती – ₹966.50 | कमर्शियल – ₹3,011.50
- मुंबई: घरगुती – ₹941.50 | कमर्शियल – ₹2,885.50
- नागपूर: घरगुती – ₹993.50 | कमर्शियल – ₹3,109.50
- नांदेड: घरगुती – ₹967.50 | कमर्शियल – ₹3,017.00
- नंदुरबार: घरगुती – ₹954.50 | कमर्शियल – ₹2,913.00
- नाशिक: घरगुती – ₹945.50 | कमर्शियल – ₹2,961.50
- उस्मानाबाद: घरगुती – ₹966.50 | कमर्शियल – ₹3,018.00
- पालघर: घरगुती – ₹953.50 | कमर्शियल – ₹2,915.00
- परभणी: घरगुती – ₹968.00 | कमर्शियल – ₹3,022.50
- पुणे: घरगुती – ₹945.00 | कमर्शियल – ₹2,946.00
- रायगड: घरगुती – ₹952.50 | कमर्शियल – ₹2,911.50
- रत्नागिरी: घरगुती – ₹956.50 | कमर्शियल – ₹3,159.00
- सांगली: घरगुती – ₹944.50 | कमर्शियल – ₹2,908.50
- सातारा: घरगुती – ₹946.50 | कमर्शियल – ₹2,953.00
- सिंधुदुर्ग: घरगुती – ₹956.00 | कमर्शियल – ₹2,936.00
- सोलापूर: घरगुती – ₹949.50 | कमर्शियल – ₹2,985.50
- ठाणे: घरगुती – ₹941.50 | कमर्शियल – ₹2,887.50
- वर्धा: घरगुती – ₹1,002.00 | कमर्शियल – ₹3,126.00
- वाशीम: घरगुती – ₹962.00 | कमर्शियल – ₹3,007.00
- यवतमाळ: घरगुती – ₹983.50 | कमर्शियल – ₹3,059.00
महाराष्ट्रातील पीएनजी (PNG) गॅसचे दर
राज्यातील पीएनजी गॅसच्या दरांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
बाजारावर काय परिणाम होणार?
कमर्शियल एलपीजी स्वस्त झाल्यामुळे हॉटेल, रेस्टॉरंट, कॅटरिंग आणि इतर व्यावसायिक क्षेत्रांचा इंधन खर्च कमी होण्याची शक्यता आहे. याचा अप्रत्यक्ष फायदा ग्राहकांनाही मिळू शकतो. मात्र, घरगुती एलपीजी सिलेंडरच्या दरात कोणताही बदल नसल्याने सर्वसामान्य ग्राहकांना सध्या दिलासा मिळालेला नाही.