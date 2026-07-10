/LPG Price Today: आज गॅस सिलेंडरची किंमत काय? 10 जुलैचे राज्यातील तुमच्या शहरातील एलपीजी दर जाणून घ्या

LPG Price Today, 10 July: तेल विपणन कंपन्यांनी 10 जुलैसाठी एलपीजी सिलेंडरचे अद्ययावत दर जाहीर केले आहेत. यावेळी घरगुती (14.2 किलो) तसेच व्यावसायिक (19 किलो) गॅस सिलेंडरच्या किमतींमध्ये कोणताही नवीन बदल करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे ग्राहकांना मागील दरांनुसारच सिलेंडर उपलब्ध होणार आहे. महाराष्ट्रात शहरानुसार एलपीजीच्या दरांमध्ये फरक कायम आहे.
घरगुती गॅस सिलेंडरची किंमत
मुंबई आणि ठाणे येथे 14.2 किलोच्या घरगुती गॅस सिलेंडरची किंमत ₹941.50 असून ती राज्यातील प्रमुख शहरांपैकी सर्वात कमी दरांपैकी एक आहे. पुण्यात हा दर ₹945.00, नाशिकमध्ये ₹945.50, कोल्हापूरमध्ये ₹944.50, तर नागपूरमध्ये ₹993.50 इतका आहे. गडचिरोलीमध्ये घरगुती सिलेंडरची किंमत ₹1,011.50 असून ती राज्यातील सर्वाधिक दरांपैकी एक आहे.
व्यावसायिक 19 किलो एलपीजी सिलेंडरच्या दरांमध्येही शहरनिहाय फरक दिसून येतो. मुंबईमध्ये 19 किलोचा सिलेंडर ₹2,885.50, पुण्यात ₹2,946.00, कोल्हापूरमध्ये ₹2,908.50, तर नागपूरमध्ये ₹3,109.50 दराने उपलब्ध आहे. रत्नागिरीमध्ये व्यावसायिक सिलेंडरचा दर ₹3,159.00 असून तो राज्यातील सर्वाधिक दरांपैकी एक आहे.
पीएनजी गॅसच्या किमतीही स्थिर
दरम्यान, पाइपद्वारे पुरवठा होणाऱ्या पीएनजी (PNG) गॅसच्या किमतीही स्थिर आहेत. मुंबई, ठाणे आणि रायगड येथे पीएनजीचा दर ₹51.50 प्रति SCM आहे, तर पुण्यात ₹51.00, नाशिकमध्ये ₹50.25 आणि नागपूरमध्ये ₹48.30 प्रति SCM इतका दर कायम आहे.
महाराष्ट्रातील एलपीजी सिलेंडरचे आजचे दर (10 जुलै)
- अहमदनगर: घरगुती (14.2 किलो) – ₹955.50 | व्यावसायिक (19 किलो) – ₹2,975.00
- अकोला: घरगुती – ₹962.00 | व्यावसायिक – ₹3,014.50
- अमरावती: घरगुती – ₹975.50 | व्यावसायिक – ₹3,044.50
- छत्रपती संभाजीनगर: घरगुती – ₹950.50 | व्यावसायिक – ₹2,990.50
- भंडारा: घरगुती – ₹1,002.00 | व्यावसायिक – ₹3,121.00
- बीड: घरगुती – ₹967.50 | व्यावसायिक – ₹3,021.00
- बुलढाणा: घरगुती – ₹956.50 | व्यावसायिक – ₹2,994.00
- चंद्रपूर: घरगुती – ₹990.50 | व्यावसायिक – ₹3,096.50
- धुळे: घरगुती – ₹962.00 | व्यावसायिक – ₹3,001.00
- गडचिरोली: घरगुती – ₹1,011.50 | व्यावसायिक – ₹3,135.50
- गोंदिया: घरगुती – ₹1,010.50 | व्यावसायिक – ₹3,135.50
- मुंबई (ग्रेटर मुंबई): घरगुती – ₹941.50 | व्यावसायिक – ₹2,885.50
- हिंगोली: घरगुती – ₹967.50 | व्यावसायिक – ₹3,017.00
- जळगाव: घरगुती – ₹947.50 | व्यावसायिक – ₹2,975.00
- जालना: घरगुती – ₹950.50 | व्यावसायिक – ₹2,997.00
- कोल्हापूर: घरगुती – ₹944.50 | व्यावसायिक – ₹2,908.50
- लातूर: घरगुती – ₹966.50 | व्यावसायिक – ₹3,011.50
- नागपूर: घरगुती – ₹993.50 | व्यावसायिक – ₹3,109.50
- नांदेड: घरगुती – ₹967.50 | व्यावसायिक – ₹3,017.00
- नंदुरबार: घरगुती – ₹954.50 | व्यावसायिक – ₹2,913.00
- नाशिक: घरगुती – ₹945.50 | व्यावसायिक – ₹2,961.50
- धाराशिव (उस्मानाबाद): घरगुती – ₹966.50 | व्यावसायिक – ₹3,018.00
- पालघर: घरगुती – ₹953.50 | व्यावसायिक – ₹2,915.00
- परभणी: घरगुती – ₹968.00 | व्यावसायिक – ₹3,022.50
- पुणे: घरगुती – ₹945.00 | व्यावसायिक – ₹2,946.00
- रायगड: घरगुती – ₹952.50 | व्यावसायिक – ₹2,911.50
- रत्नागिरी: घरगुती – ₹956.50 | व्यावसायिक – ₹3,159.00
- सांगली: घरगुती – ₹944.50 | व्यावसायिक – ₹2,908.50
- सातारा: घरगुती – ₹946.50 | व्यावसायिक – ₹2,953.00
- सिंधुदुर्ग: घरगुती – ₹956.00 | व्यावसायिक – ₹2,936.00
- सोलापूर: घरगुती – ₹949.50 | व्यावसायिक – ₹2,985.50
- ठाणे: घरगुती – ₹941.50 | व्यावसायिक – ₹2,887.50
- वर्धा: घरगुती – ₹1,002.00 | व्यावसायिक – ₹3,126.00
- वाशीम: घरगुती – ₹962.00 | व्यावसायिक – ₹3,007.00
- यवतमाळ: घरगुती – ₹983.50 | व्यावसायिक – ₹3,059.00
महिन्याच्या मध्यातही दरांमध्ये बदल केला जाऊ शकतो
सामान्यतः तेल कंपन्या प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या दिवशी एलपीजीच्या किमतींचा आढावा घेतात. मात्र, बाजारातील परिस्थितीनुसार महिन्याच्या मध्यातही दरांमध्ये बदल केला जाऊ शकतो. त्यामुळे सिलेंडर बुक करण्यापूर्वी आपल्या शहरातील ताजे दर तपासून घेणे अधिक फायदेशीर ठरते. ग्राहकांना इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम किंवा हिंदुस्तान पेट्रोलियमच्या अधिकृत संकेतस्थळावर शहरनिहाय अद्ययावत दर पाहता येतात.