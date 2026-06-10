/LPG Price Hike Today: घरगुती गॅसची किंमत 1000 रुपये पार, सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री, जाणून घ्या तुमच्या शहरातील LPG चे दर

LPG Price Hike Today : मागील काही दिवसांपासून एलपीजी गॅसच्या किंमतींमध्ये चढउतार पाहायला मिळत आहे. घरगुती आणि व्यावसायिक एलपीजी गॅस सिलेंडरचा पुरवठा काही शहरांमध्ये कमी असल्याने तेथे तुटवडा निर्माण झाला आहे. भारतात 7 जून पासून घरगुती एलपीजी सिलेंडरच्या किंमतींमध्ये 29 रुपये प्रति युनिटमध्ये वाढ झाली आहे. ज्यामुळे दिल्लीमध्ये 14.2 किलोच्या गॅस सिलेंडरची किंमत ही 942 रुपये तर कोलकातामध्ये गॅस सिलेंडरच्या किंमती या 968 रुपये झाल्या आहेत. तीन महिन्यापेक्षाही कमी कालावधीत दुसऱ्यांदा किंमती वाढल्या कारण तेल मार्केटिंग कंपन्या या प्रत्येक सिलेंडर विक्रीवर खूप नुकसान सहन करत आहेत.
देशातील गंगटोक, ईटानगर या शहरांमध्ये घरगुती गॅस सिलेंडरच्या किंमती या 1 हजार रुपयांच्या पुढे पोहोचल्या आहेत. तर देशातील इतर शहरांमधील घरगुती गॅसच्या किंमती सुद्धा 1 हजार रुपयांच्या उंबरठ्यावर येऊन पोहोचल्या आहेत. गंगटोक येथे घरगुती गॅस सिलेंडरची किंमत ही 1094.5 रुपये असून ईटानगर शहरात घरगुती गॅस सिलेंडरची किंमत ही 1007.5 रुपये एवढी आहे.
7 मार्च रोजी सिलेंडरच्या किमतींमध्ये 60 रुपयांची वाढ केली गेली. इराण इस्राईल आणि अमेरिका यांच्यात युद्ध सुरु झाल्यावर घरगुती गॅस सिलेंडरच्या किंमतींमध्ये एकूण 89 रुपयांची वाढ झाली आहे. लागोपाठ एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या किंमतींमध्ये वाढ झालेली असताना सुद्धा सरकारचं म्हणणं आहे की सर्व श्रेणींमधील ग्राहकांना पुरवठ्याच्या प्रत्यक्ष खर्चाच्या तुलनेत अजूनही भरीव अनुदान मिळत आहे.
शहर घरगुती गॅस सिलेंडरची किंमत व्यासायिक गॅस सिलेंडरची किंमत
दिल्ली 942.0 रुपये 3113.5 रुपये
मुंबई 941.5 रुपये 3067.5 रुपये
कोलकाता 968.0 रुपये 3256.0 रुपये
चेन्नई 957.5 रुपये 3283.0 रुपये
बेंगलुरु 944.5 रुपये 3198.0 रुपये
गंगटोक 1094.5 रुपये 3631.5 रुपये
गोवा पणजी 956.0 रुपये 3188.0 रुपये
गुवाहाटी 991.0 रुपये 3348.0 रुपये
ईटानगर 1007.5 रुपये 3379.5 रुपये
मागच्या सोमवारी आयोजित करण्यात आलेल्या आंतर मंत्रालयीन पत्रकार परिषदेत बोलताना पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव प्रवीण मल खानुजा यांनी बोलताना म्हटले की, '२९ रुपयांच्या या बदलला त्या मोठ्या इनडायरेक्ट सब्सिडीच्या संदर्भात पाहिलं गेलं पाहिजे जी ग्राहकांना लागोपाठ मिळतेय'.