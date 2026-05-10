/LPG Rate Today: विकेंडला गॅस सिलेंडरची किंमत वाढली आहे का? जाणून घ्या आजचे एलपीजे सिलेंडरचे महाराष्ट्रातील आजचे दर

LPG Price Today 10 May 2026 Updated: जागतिक तणावाचा गॅस दरांवर परिणाम दिसून येत आहे. कमर्शियल सिलेंडर महाग, घरगुती दर बदलेले आहेत का? याबद्दल आणि महाराष्ट्रातील आजचे दर काय आहेत याबद्दल अधिक जाणून घेऊयात..
LPG Cylinder Rate Today on May 10: पश्चिम आशियातील वाढत्या संघर्षाचा परिणाम आता भारतातील इंधन बाजारावरही दिसून येत आहे. इराण-अमेरिका तणावामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यावर दबाव निर्माण झाला असून त्याचा थेट परिणाम LPG, CNG आणि PNGच्या दरांवर होत आहे. सध्या घरगुती गॅस सिलेंडरचे दर स्थिर असले तरी कमर्शियल LPG सिलेंडरच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ झाल्याने हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि ढाबा व्यवसायिकांची चिंता वाढली आहे.
1 मेपासून 19 किलोच्या कमर्शियल LPG सिलेंडरच्या दरात तब्बल ₹993 पर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे दिल्लीमध्ये कमर्शियल सिलेंडरचा दर ₹3,071.50 वर पोहोचला आहे. दुसरीकडे, घरगुती वापरासाठी असलेल्या 14.2 किलोच्या सिलेंडरच्या किमतीत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
भारत आपल्या गरजेपैकी मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल आणि LPG पश्चिम आशियातील देशांकडून आयात करतो. विशेषतः सौदी अरेबिया आणि कतारसारख्या देशांवर भारत मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. त्यामुळे या भागातील भू-राजकीय परिस्थितीचा भारतीय बाजारावर थेट परिणाम होत असल्याचे दिसून येते. सध्या गॅस पुरवठ्यात कोणतीही अडचण नसल्याचे सांगितले जात असले तरी परिस्थितीवर सरकार आणि तेल कंपन्यांकडून बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेअंतर्गत पात्र कुटुंबांना अनुदान देत असून कमी उत्पन्न असलेल्या कोट्यवधी कुटुंबांना त्याचा फायदा होत आहे.
दिल्लीमध्ये घरगुती सिलेंडर ₹913 तर कमर्शियल सिलेंडर ₹3,071.50 दराने उपलब्ध आहे. मुंबईमध्ये घरगुती सिलेंडर ₹912.50 आणि कमर्शियल सिलेंडर ₹3,024 इतका आहे. चेन्नईमध्ये घरगुती सिलेंडर ₹928.50 तर कमर्शियल सिलेंडर ₹3,237 पर्यंत पोहोचला आहे. हैदराबादमध्ये कमर्शियल सिलेंडरचा दर ₹3,315 इतका असून पटण्यात तो ₹3,346.50 पर्यंत गेला आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, जागतिक बाजारातील अस्थिरता कायम राहिल्यास आगामी काळात गॅसच्या दरांमध्ये आणखी वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.