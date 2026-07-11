/LPG Price Today: एलपीजी सिलेंडरचे नवे दर जाहीर; आज घरगुती गॅस महागला की स्वस्त? जाणून घ्या महाराष्ट्रातील शहरनिहाय दर

देशातील तेल विपणन कंपन्यांनी ११ जुलै २०२६ रोजी लागू होणारे एलपीजी सिलेंडरचे नवे दर जाहीर केले आहेत. आजही १४.२ किलोच्या घरगुती एलपीजी सिलेंडरच्या किमतीत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे ग्राहकांना मागील महिन्याप्रमाणेच दराने सिलिंडर उपलब्ध होणार आहे. मात्र, १ जुलै २०२६ पासून १९ किलोच्या व्यावसायिक (कमर्शियल) एलपीजी सिलेंडरच्या दरात कपात करण्यात आली होती. त्यामुळे हॉटेल, रेस्टॉरंट, खानावळी आणि इतर व्यावसायिक आस्थापनांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.
आज एलपीजीच्या दरात बदल झाला का?
११ जुलै रोजी घरगुती एलपीजी सिलेंडरचे दर स्थिर ठेवण्यात आले आहेत. तेल कंपन्या दर महिन्याच्या पहिल्या दिवशी आंतरराष्ट्रीय बाजारातील परिस्थिती आणि इतर आर्थिक घटकांचा आढावा घेऊन दर निश्चित करतात. त्यामुळे सध्या घरगुती ग्राहकांना कोणताही अतिरिक्त भार सहन करावा लागणार नाही.
व्यावसायिक सिलेंडर स्वस्त
१ जुलैपासून १९ किलोच्या व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरच्या दरात लक्षणीय कपात करण्यात आली आहे. यामुळे हॉटेल, ढाबे, रेस्टॉरंट आणि खाद्य व्यवसायांवरील इंधन खर्चात काही प्रमाणात घट झाली आहे. मात्र घरगुती सिलेंडरचे दर पूर्ववत ठेवण्यात आले आहेत.
एलपीजीचे दर कसे ठरवले जातात?
एलपीजी सिलेंडरच्या किमती निश्चित करताना आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या किमती, डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचा विनिमय दर, आयात खर्च तसेच केंद्र सरकारची धोरणे या घटकांचा विचार केला जातो. या सर्व बाबींचा आढावा घेऊन तेल कंपन्या दर महिन्याला नवे दर जाहीर करतात.
महाराष्ट्रातील शहरनिहाय घरगुती एलपीजी (14.2 किलो) दर
- अहमदनगर – ₹955.50
- अकोला – ₹962.00
- अमरावती – ₹975.50
- छत्रपती संभाजीनगर– ₹950.50
- भंडारा – ₹1,002.00
- बीड – ₹967.50
- बुलढाणा – ₹956.50
- चंद्रपूर – ₹990.50
- धुळे – ₹962.00
- गडचिरोली – ₹1,011.50
- गोंदिया – ₹1,010.50
- मुंबई (ग्रेटर मुंबई) – ₹941.50
- हिंगोली – ₹967.50
- जळगाव – ₹947.50
- जालना – ₹950.50
- कोल्हापूर – ₹944.50
- लातूर – ₹966.50
- नागपूर – ₹993.50
- नांदेड – ₹967.50
- नंदुरबार – ₹954.50
- नाशिक – ₹945.50
- धाराशिव – ₹966.50
- पालघर – ₹953.50
- परभणी – ₹968.00
- पुणे – ₹945.00
- रायगड – ₹952.50
- रत्नागिरी – ₹956.50
- सांगली – ₹944.50
- सातारा – ₹946.50
- सिंधुदुर्ग – ₹956.00
- सोलापूर – ₹949.50
- ठाणे – ₹941.50
- वर्धा – ₹1,002.00
- वाशीम – ₹962.00
- यवतमाळ – ₹983.50
महाराष्ट्रातील शहरनिहाय व्यावसायिक एलपीजी (19 किलो) दर
- अहमदनगर – ₹2,975.00
- अकोला – ₹3,014.50
- अमरावती – ₹3,044.50
- छत्रपती संभाजीनगर – ₹2,990.50
- भंडारा – ₹3,121.00
- बीड – ₹3,021.00
- बुलढाणा – ₹2,994.00
- चंद्रपूर – ₹3,096.50
- धुळे – ₹3,001.00
- गडचिरोली – ₹3,135.50
- गोंदिया – ₹3,135.50
- मुंबई (ग्रेटर मुंबई) – ₹2,885.50
- हिंगोली – ₹3,017.00
- जळगाव – ₹2,975.00
- जालना – ₹2,997.00
- कोल्हापूर – ₹2,908.50
- लातूर – ₹3,011.50
- नागपूर – ₹3,109.50
- नांदेड – ₹3,017.00
- नंदुरबार – ₹2,913.00
- नाशिक – ₹2,961.50
- धाराशिव – ₹3,018.00
- पालघर – ₹2,915.00
- परभणी – ₹3,022.50
- पुणे – ₹2,946.00
- रायगड – ₹2,911.50
- रत्नागिरी – ₹3,159.00
- सांगली – ₹2,908.50
- सातारा – ₹2,953.00
- सिंधुदुर्ग – ₹2,936.00
- सोलापूर – ₹2,985.50
- ठाणे – ₹2,887.50
- वर्धा – ₹3,126.00
- वाशीम – ₹3,007.00
- यवतमाळ – ₹3,059.00
महाराष्ट्रातील शहरनिहाय PNG (पाईपद्वारे नैसर्गिक वायू) दर
- अहमदनगर – ₹48.50
- अकोला – ₹51.40
- अमरावती – ₹51.40
- छत्रपती संभाजीनगर – ₹48.50
- भंडारा – ₹51.40
- गोंदिया – ₹51.40
- हिंगोली – ₹51.40
- कोल्हापूर – ₹49.82
- लातूर – ₹45.50
- मुंबई – ₹51.50
- नागपूर – ₹48.30
- नंदुरबार – ₹48.31
- नाशिक – ₹50.25
- धाराशिव – ₹45.50
- पालघर – ₹50.87
- पुणे – ₹51.00
- रायगड – ₹51.50
- रत्नागिरी – ₹45.50
- सांगली – ₹48.50
- सातारा – ₹48.50
- सिंधुदुर्ग – ₹49.25
- सोलापूर – ₹48.50
- ठाणे – ₹51.50
- वाशीम – ₹51.40
- यवतमाळ – ₹51.40