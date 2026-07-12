/LPG Price Today: घरगुती गॅस सिलेंडर आणि व्यावसायिक LPG ग्राहकांसाठी मोठा दिलासा, 12 जुलैचे महाराष्ट्रातील दर जाणून घ्या

देशभरातील एलपीजी (LPG) ग्राहकांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. 12 जुलै रोजी 14.2 किलोच्या घरगुती गॅस सिलेंडरच्या किमतींमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. जून महिन्यात प्रति सिलेंडर ₹29 ची वाढ झाल्यानंतर जुलैमध्ये दर स्थिर ठेवण्यात आले आहेत. त्यामुळे सध्या ग्राहकांना अतिरिक्त आर्थिक भार सहन करावा लागत नाही. दुसरीकडे, हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि इतर व्यावसायिक आस्थापनांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या 19 किलोच्या कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरच्या किमतीत 1 जुलैपासून सुमारे ₹183.50 ची कपात लागू करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे व्यावसायिक ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
नवीन घरात किंवा नवीन परिसरात स्थलांतर करत असाल, तर गॅस कनेक्शनबाबतचे अद्ययावत नियम जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. जर नवीन पत्ता तुमच्या विद्यमान गॅस एजन्सीच्या सेवा क्षेत्रात असेल, तर कनेक्शन ट्रान्सफर करण्याची आवश्यकता नाही. नवीन पत्त्याचा पुरावा सादर करून फक्त पत्ता अपडेट करता येतो. मात्र, नवीन घर दुसऱ्या एजन्सीच्या सेवा क्षेत्रात असल्यास, जुनी एजन्सी e-CTA (Electronic Customer Transfer Advice) कोड जारी करते. हा कोड तीन महिन्यांसाठी वैध असतो. या प्रक्रियेत सिलेंडर किंवा रेग्युलेटर परत जमा करण्याची गरज नसून ते थेट नवीन पत्त्यावर नेता येतात.
जर दुसऱ्या शहरात कायमस्वरूपी स्थलांतर करत असाल, तर विद्यमान गॅस वितरकाकडे सिलेंडर आणि रेग्युलेटर जमा करावे लागतात. त्यानंतर एजन्सीकडून Termination Voucher (TV) दिला जातो आणि भरलेली सिक्युरिटी रक्कम परत केली जाते. नवीन शहरात हा व्हाउचर सादर करून नवीन गॅस कनेक्शनसाठी अर्ज करता येतो.