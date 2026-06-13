/LPG Rate Today: 14.2 किलोच्या गॅस सिलिंडरची किंमत आज वाढली? जाणून घ्या राज्यातील प्रत्येक शहरांचे दर

LPG Rate Today on 13 June 2026: देशभरातील घरगुती आणि व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या दरांमध्ये सध्या कोणताही नवीन बदल करण्यात आलेला नाही. गेल्या आठवड्यात दरवाढ झाल्यानंतर आजच्या घडीला ग्राहकांना किंमतीत स्थिरता पाहायला मिळत आहे. मात्र, याआधी घरगुती वापराच्या 14.2 किलोच्या एलपीजी सिलिंडरच्या दरात ₹29 ची वाढ करण्यात आली होती. गेल्या तीन महिन्यांतील ही दुसरी वाढ मानली जाते. यापूर्वी मार्च महिन्यातही सिलिंडरच्या किंमती वाढवण्यात आल्या होत्या. त्याचबरोबर 19 किलोच्या व्यावसायिक सिलिंडरच्या दरातही अलीकडेच सुमारे ₹42 ते ₹44 पर्यंत वाढ झाली आहे.
राज्यात घरगुती सिलिंडरचे दर शहरानुसार ₹940 ते ₹1,010 दरम्यान आहेत. मुंबईमध्ये 14.2 किलोचा सिलिंडर सुमारे ₹941.50 ला उपलब्ध आहे, तर पुण्यात हा दर ₹945 च्या आसपास आहे. नागपूर, चंद्रपूर, गडचिरोली आणि वर्धा यांसारख्या भागांत वाहतूक खर्चामुळे किंमती तुलनेने अधिक आहेत. व्यावसायिक वापराच्या 19 किलो सिलिंडरचे दर राज्यातील बहुतांश शहरांमध्ये ₹3,000 पेक्षा जास्त असून काही ठिकाणी ते ₹3,300 च्या जवळ पोहोचले आहेत.
महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे, नाशिक, रायगड, पालघर आणि इतर शहरांमध्ये पाइपद्वारे पुरवठा होणाऱ्या नैसर्गिक वायूच्या (PNG) दरांमध्ये कोणतीही वाढ किंवा घट झालेली नाही. बहुतांश शहरांमध्ये दर पूर्ववत कायम ठेवण्यात आले आहेत.
अहमदनगर – ₹48.50
छत्रपती संभाजीनगर – ₹47.08
कोल्हापूर – ₹49.30
लातूर – ₹44.00
मुंबई – ₹50.00
नंदुरबार – ₹48.31
नाशिक – ₹50.25
धाराशिव – ₹44.00
पालघर – ₹50.87
पुणे – ₹50.65
रायगड – ₹50.00
रत्नागिरी – ₹44.00
सांगली – ₹48.50
सातारा – ₹48.50
सिंधुदुर्ग – ₹49.25
सोलापूर – ₹48.50
ठाणे – ₹50.00
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ऊर्जा पुरवठ्यावरील दबाव आणि मध्यपूर्वेतील तणावामुळे इंधन बाजारात अस्थिरता कायम आहे. भारत आपल्या एलपीजी गरजांचा मोठा हिस्सा आयातीद्वारे पूर्ण करतो. त्यामुळे जागतिक बाजारातील किंमती वाढल्यास त्याचा थेट परिणाम देशांतर्गत दरांवर होतो. विशेषतः होर्मुझ सामुद्रधुनीतील पुरवठा साखळीवर परिणाम होण्याच्या शक्यतेमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात एलपीजीच्या किंमती वाढल्या आहेत. परिणामी तेल विपणन कंपन्यांवर आर्थिक ताण वाढला असून सरकारला दर समायोजनाचा पर्याय स्वीकारावा लागला आहे.
केंद्र सरकारच्या मते, अलीकडील दरवाढीनंतरही भारतातील स्वयंपाकाच्या गॅसचे दर जगातील अनेक देशांच्या तुलनेत कमी आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात एलपीजीची वास्तविक किंमत मोठ्या प्रमाणात वाढली असली तरी ग्राहकांना अनुदान आणि किंमत नियंत्रणाच्या माध्यमातून दिलासा दिला जात आहे. सरकारच्या माहितीनुसार, एलपीजी सिलिंडरच्या विक्रीवर तेल कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात तोटा सहन करावा लागत असून ग्राहकांवरील भार कमी ठेवण्यासाठी विविध स्वरूपात अनुदान दिले जात आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, मध्यपूर्वेतील परिस्थिती, जागतिक ऊर्जा बाजारातील चढ-उतार आणि आयात खर्च यावर एलपीजीच्या आगामी किंमती अवलंबून राहतील. सध्या दर स्थिर असले तरी आंतरराष्ट्रीय बाजारातील हालचालींवर ग्राहकांनी लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.