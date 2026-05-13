/LPG Rate Today: आज किती रुपयांना मिळणार गॅस सिलेंडर? जाणून घ्या आजचे एलपीजीचे महारष्ट्रातील दर

LPG Price Today 13 May 2026 Updated: युद्धामुळे मागील 75 दिवस आव्हानात्मक होते. LPG सिलेंडरवरही याचा परिणाम झाला. आज तुम्हाला गॅस सिलेंडर विकत घ्यायचा असेल तर आजचे तुमच्या शहरातील गॅस सिलेंडरचे दर काय आहेत हे जाणून घ्या.
LPG Cylinder Rate Today on May13: एलपीजी (LPG) दरांबाबत देशभरात आज नवे अपडेट समोर आले असून दिल्लीपासून कोलकाता, लखनऊ, गोरखपूर आणि इतर शहरांमध्ये घरगुती तसेच कमर्शियल सिलेंडरच्या किंमती जाहीर करण्यात आल्या आहेत. पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी (Hardeep Singh Puri) यांनी सांगितलं की गेल्या काही दिवसांत पश्चिम आशियातील तणावामुळे परिस्थिती आव्हानात्मक होती, तरीही भारताने इंधन आणि गॅस पुरवठा सुरळीत ठेवण्यात यश मिळवलं आहे. तसेच भारताने रशियाकडून LNG आयात नाकारल्याच्या बातम्या पूर्णपणे चुकीच्या असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, भारताची LPG उत्पादन क्षमता मोठ्या प्रमाणावर वाढवण्यात आली आहे आणि देशात सध्या गॅसचा कोणताही तुटवडा नाही.
दिल्ली
14.2 किलो घरगुती सिलेंडर : ₹913
5 किलो सिलेंडर : ₹339
19 किलो कमर्शियल : ₹3,071.50
आग्रा
14.2 किलो : ₹924.50
5 किलो : ₹344
19 किलो : ₹3,125.50
गोरखपूर
14.2 किलो : ₹975
5 किलो : ₹360.50
19 किलो : ₹3,255.50
लखनऊ
14.2 किलो : ₹950.50
5 किलो : ₹352.50
19 किलो : ₹3,194
कोलकाता
14.2 किलो : ₹939
5 किलो : ₹348
19 किलो : ₹3,202
बेंगळुरू
14.2 किलो : ₹915.50
5 किलो : ₹340
19 किलो : ₹3,152
जयपूर
14.2 किलो : ₹916.50
5 किलो : ₹341.50
19 किलो : ₹3,099
तज्ज्ञांच्या मते, आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती आणि कच्च्या तेलाच्या दरांवर पुढील काळात मोठा परिणाम झाला तर एलपीजीच्या किंमतींमध्येही बदल होऊ शकतो. मात्र सध्या तरी देशात पुरवठा स्थिर असून ग्राहकांना कोणतीही कमतरता भासणार नाही.