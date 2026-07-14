/LPG Price Today: 14 जुलैला गॅस सिलेंडरच्या दरात बदल झाला का? बुकिंग करण्यापूर्वी जाणून घ्या महाराष्ट्रातील ताजे दर

घरगुती गॅस सिलेंडर संपत आला असेल आणि आज नवीन सिलेंडर बुक करण्याचा विचार करत असाल, तर आधी आपल्या शहरातील ताजे दर तपासून घ्या. सरकारी तेल कंपन्यांनी 14 जुलै 2026 साठी एलपीजी सिलेंडरचे नवीन दर जाहीर केले असून, 14.2 किलोच्या घरगुती गॅस सिलेंडरच्या किमतीत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. मात्र, 19 किलोच्या व्यावसायिक (कमर्शियल) एलपीजी सिलेंडरच्या दरात 1 जुलै 2026 पासून ₹183.50 पर्यंत कपात करण्यात आली होती, त्यामुळे हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि इतर व्यावसायिक ग्राहकांना याचा फायदा होत आहे.
गॅस सिलेंडरचे दर कधी बदलतात?
साधारणपणे प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या दिवशी तेल कंपन्या एलपीजी सिलेंडरचे नवीन दर जाहीर करतात. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील एलपीजीच्या किमती, डॉलर-रुपया विनिमय दर आणि इतर खर्चांचा विचार करून हे दर निश्चित केले जातात.
महाराष्ट्रातील LPG सिलेंडरचे दर
- अहमदनगर: घरगुती ₹955.50 | कमर्शियल ₹2,975.00
- अकोला: घरगुती ₹962.00 | कमर्शियल ₹3,014.50
- अमरावती: घरगुती ₹975.50 | कमर्शियल ₹3,044.50
- छत्रपती संभाजीनगर: घरगुती ₹950.50 | कमर्शियल ₹2,990.50
- भंडारा: घरगुती ₹1,002.00 | कमर्शियल ₹3,121.00
- बीड: घरगुती ₹967.50 | कमर्शियल ₹3,021.00
- बुलढाणा: घरगुती ₹956.50 | कमर्शियल ₹2,994.00
- चंद्रपूर: घरगुती ₹990.50 | कमर्शियल ₹3,096.50
- धुळे: घरगुती ₹962.00 | कमर्शियल ₹3,001.00
- गडचिरोली: घरगुती ₹1,011.50 | कमर्शियल ₹3,135.50
- गोंदिया: घरगुती ₹1,010.50 | कमर्शियल ₹3,135.50
- ग्रेटर मुंबई: घरगुती ₹941.50 | कमर्शियल ₹2,885.50
- हिंगोली: घरगुती ₹967.50 | कमर्शियल ₹3,017.00
- जळगाव: घरगुती ₹947.50 | कमर्शियल ₹2,975.00
- जालना: घरगुती ₹950.50 | कमर्शियल ₹2,997.00
- कोल्हापूर: घरगुती ₹944.50 | कमर्शियल ₹2,908.50
- लातूर: घरगुती ₹966.50 | कमर्शियल ₹3,011.50
- मुंबई: घरगुती ₹941.50 | कमर्शियल ₹2,885.50
- नागपूर: घरगुती ₹993.50 | कमर्शियल ₹3,109.50
- नांदेड: घरगुती ₹967.50 | कमर्शियल ₹3,017.00
- नंदुरबार: घरगुती ₹954.50 | कमर्शियल ₹2,913.00
- नाशिक: घरगुती ₹945.50 | कमर्शियल ₹2,961.50
- धाराशिव (उस्मानाबाद): घरगुती ₹966.50 | कमर्शियल ₹3,018.00
- पालघर: घरगुती ₹953.50 | कमर्शियल ₹2,915.00
- परभणी: घरगुती ₹968.00 | कमर्शियल ₹3,022.50
- पुणे: घरगुती ₹945.00 | कमर्शियल ₹2,946.00
- रायगड: घरगुती ₹952.50 | कमर्शियल ₹2,911.50
- रत्नागिरी: घरगुती ₹956.50 | कमर्शियल ₹3,159.00
- सांगली: घरगुती ₹944.50 | कमर्शियल ₹2,908.50
- सातारा: घरगुती ₹946.50 | कमर्शियल ₹2,953.00
- सिंधुदुर्ग: घरगुती ₹956.00 | कमर्शियल ₹2,936.00
- सोलापूर: घरगुती ₹949.50 | कमर्शियल ₹2,985.50
- ठाणे: घरगुती ₹941.50 | कमर्शियल ₹2,887.50
- वर्धा: घरगुती ₹1,002.00 | कमर्शियल ₹3,126.00
- वाशीम: घरगुती ₹962.00 | कमर्शियल ₹3,007.00
- यवतमाळ: घरगुती ₹983.50 | कमर्शियल ₹3,059.00
महाराष्ट्रातील PNG (पाईपद्वारे नैसर्गिक गॅस) दर
- अहमदनगर: ₹48.50
- अकोला: ₹51.40
- अमरावती: ₹51.40
- छत्रपती संभाजीनगर: ₹48.50
- भंडारा: ₹51.40
- गोंदिया: ₹51.40
- हिंगोली: ₹51.40
- कोल्हापूर: ₹49.82
- लातूर: ₹45.50
- मुंबई: ₹51.50
- नागपूर: ₹48.30
- नंदुरबार: ₹48.31
- नाशिक: ₹50.25
- धाराशिव (उस्मानाबाद): ₹45.50
- पालघर: ₹50.87
- पुणे: ₹51.00
- रायगड: ₹51.50
- रत्नागिरी: ₹45.50
- सांगली: ₹48.50
- सातारा: ₹48.50
- सिंधुदुर्ग: ₹49.25
- सोलापूर: ₹48.50
- ठाणे: ₹51.50
- वाशीम: ₹51.40
- यवतमाळ: ₹51.40
पुढील महिन्यात दर बदलू शकतात का?
सध्या घरगुती एलपीजी सिलेंडरच्या दरात कोणताही बदल झालेला नसला तरी आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजारातील परिस्थिती आणि सरकारी आढाव्यानुसार पुढील महिन्यात दर वाढू किंवा कमी होऊ शकतात.
इंडेन, भारत गॅस किंवा एचपी गॅसच्या अधिकृत वेबसाइट किंवा मोबाईल अॅपवर आपल्या शहरातील अद्ययावत दर पाहता येतात. तसेच ऑनलाइन गॅस बुकिंग करतानाही सध्याची किंमत दिसते.