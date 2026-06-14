/LPG Rate Today: आज गॅस सिलेंडर बुक करण्याआधी जाणून घ्या आजचे महाराष्ट्रातील प्रत्येक शहरातील दर

LPG Gas Cylinder Price Today 14 June 2026: देशभरातील एलपीजी ग्राहकांसाठी आज दिलासादायक बातमी आहे. 14.2 किलोच्या घरगुती आणि 19 किलोच्या व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरच्या किमतींमध्ये आज कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे ग्राहकांना सध्या विद्यमान दरांनुसारच सिलेंडर उपलब्ध होणार आहेत.
मात्र, याआधी 7 जूनपासून घरगुती एलपीजी सिलेंडरच्या दरात 29 रुपयांची वाढ करण्यात आली होती. सरकारच्या मते, पश्चिम आशियातील वाढता तणाव आणि मध्यपूर्वेतून होणाऱ्या गॅस पुरवठ्यावर निर्माण झालेल्या अनिश्चिततेमुळे ही दरवाढ करण्यात आली. तसेच महिन्याच्या सुरुवातीला 19 किलोच्या व्यावसायिक सिलेंडरच्या किमतीतही सुमारे 42 ते 54 रुपयांपर्यंत वाढ झाली होती.
दिल्लीमध्ये घरगुती सिलेंडरची किंमत 942 रुपये असून व्यावसायिक सिलेंडर 3,113.50 रुपयांना मिळत आहे. मुंबईमध्ये घरगुती सिलेंडर 941.50 रुपये तर व्यावसायिक सिलेंडर 3,067.50 रुपये आहे. कोलकातामध्ये घरगुती सिलेंडर 968 रुपये आणि व्यावसायिक सिलेंडर 3,256 रुपये आहे. चेन्नईमध्ये घरगुती सिलेंडर 957.50 रुपये तर व्यावसायिक सिलेंडर 3,283 रुपये दराने विकला जात आहे.
जयपूरमध्ये घरगुती सिलेंडर 945.50 रुपये आणि व्यावसायिक सिलेंडर 3,141 रुपये आहे. लखनऊमध्ये हे दर अनुक्रमे 979.50 रुपये आणि 3,236 रुपये आहेत. पटण्यात घरगुती सिलेंडर 1,031.50 रुपये तर व्यावसायिक सिलेंडर 3,400.50 रुपये आहे. अमृतसरमध्ये घरगुती सिलेंडर 983 रुपये आणि व्यावसायिक सिलेंडर 3,220 रुपये दराने उपलब्ध आहे. गुवाहाटीमध्ये घरगुती सिलेंडर 991 रुपये आणि व्यावसायिक सिलेंडर 3,348 रुपये आहे.
महाराष्ट्रात मुंबईमध्ये घरगुती सिलेंडर 941.50 रुपये आहे, तर पुण्यात तो 945 रुपये दराने उपलब्ध आहे. नागपूरमध्ये घरगुती सिलेंडरची किंमत 993.50 रुपये असून व्यावसायिक सिलेंडर 3,291.50 रुपये आहे. ठाणे, कोल्हापूर, सांगली, सातारा आणि नाशिकसारख्या शहरांमध्येही दरांमध्ये किरकोळ फरक दिसून येतो.
भारतातील एलपीजीच्या किमती या आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या दरांवर आणि अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत रुपयाच्या विनिमय दरावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असतात. या दोन्ही घटकांमध्ये बदल झाल्यास त्याचा थेट परिणाम एलपीजी सिलेंडरच्या किमतींवर होतो.
एलपीजी सिलेंडरचे अद्ययावत दर जाणून घेण्यासाठी ग्राहक संबंधित गॅस कंपनीच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देऊ शकतात. तसेच IndianOil One, HP Pay आणि Hello BPCL या मोबाईल अॅप्सच्या माध्यमातूनही दरांची माहिती मिळवता येते. आवश्यक असल्यास जवळच्या गॅस एजन्सीशी संपर्क साधूनही ताजे दर जाणून घेता येतील.