/LPG Rate Today: अमेरिका आणि इराणमध्ये पुन्हा तणाव, आज एलपीजी सिलेंडरचे दर वाढले? जाणून घ्या राज्यातील भाव

LPG Rate Today on 15 July 2026: आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढत असल्या आणि मध्य पूर्वेतील तणाव अधिक तीव्र होत असला, तरी देशातील LPG ग्राहकांना आज दिलासा मिळाला आहे. सरकारी तेल कंपन्यांनी (IOCL, BPCL आणि HPCL) घरगुती तसेच व्यावसायिक LPG सिलिंडरच्या दरात कोणताही बदल केलेला नाही. यापूर्वी 1 जुलै रोजी 19 किलोच्या व्यावसायिक LPG सिलिंडरच्या दरात ₹183.50 पर्यंत कपात करण्यात आली होती. तर 7 जून रोजी 14.2 किलोच्या घरगुती LPG सिलिंडरच्या दरात ₹29 ची वाढ करण्यात आली होती. त्यानंतर आजपर्यंत दर स्थिर आहेत.
कच्च्या तेलाच्या किमतींवर तणावाचा परिणाम
मध्य पूर्वेतील वाढत्या संघर्षामुळे जागतिक ऊर्जा बाजार पुन्हा अस्थिर झाला आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या तेलवाहतुकीवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. भारताच्या मोठ्या प्रमाणातील कच्च्या तेलाची आयात या मार्गाने होत असल्याने, पुरवठा खंडित झाल्यास वाहतूक खर्च, विमा प्रीमियम आणि आयात खर्च वाढू शकतो. त्याचा परिणाम आगामी काळात पेट्रोल, डिझेल आणि LPG च्या दरांवर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
महाराष्ट्रातील घरगुती LPG सिलिंडरचे दर
- अहमदनगर – ₹955.50
- अकोला – ₹962.00
- अमरावती – ₹975.50
- छत्रपती संभाजीनगर – ₹950.50
- भंडारा – ₹1,002.00
- बीड – ₹967.50
- बुलढाणा – ₹956.50
- चंद्रपूर – ₹990.50
- धुळे – ₹962.00
- गडचिरोली – ₹1,011.50
- गोंदिया – ₹1,010.50
- ग्रेटर मुंबई – ₹941.50
- हिंगोली – ₹967.50
- जळगाव – ₹947.50
- जालना – ₹950.50
- कोल्हापूर – ₹944.50
- लातूर – ₹966.50
- मुंबई – ₹941.50
- नागपूर – ₹993.50
- नांदेड – ₹967.50
- नंदुरबार – ₹954.50
- नाशिक – ₹945.50
- धाराशिव (उस्मानाबाद) – ₹966.50
- पालघर – ₹953.50
- परभणी – ₹968.00
- पुणे – ₹945.00
- रायगड – ₹952.50
- रत्नागिरी – ₹956.50
- सांगली – ₹944.50
- सातारा – ₹946.50
- सिंधुदुर्ग – ₹956.00
- सोलापूर – ₹949.50
- ठाणे – ₹941.50
- वर्धा – ₹1,002.00
- वाशीम – ₹962.00
- यवतमाळ – ₹983.50
- अहमदनगर – ₹2,975.00
- अकोला – ₹3,014.50
- अमरावती – ₹3,044.50
- त्रपती संभाजीनगर – ₹2,990.50
- भंडारा – ₹3,121.00
- बीड – ₹3,021.00
- बुलढाणा – ₹2,994.00
- चंद्रपूर – ₹3,096.50
- धुळे – ₹3,001.00
- गडचिरोली – ₹3,135.50
- गोंदिया – ₹3,135.50
- ग्रेटर मुंबई – ₹2,885.50
- हिंगोली – ₹3,017.00
- जळगाव – ₹2,975.00
- जालना – ₹2,997.00
- कोल्हापूर – ₹2,908.50
- लातूर – ₹3,011.50
- मुंबई – ₹2,885.50
- नागपूर – ₹3,109.50
- नांदेड – ₹3,017.00
- नंदुरबार – ₹2,913.00
- नाशिक – ₹2,961.50
- धाराशिव (उस्मानाबाद) – ₹3,018.00
- पालघर – ₹2,915.00
- परभणी – ₹3,022.50
- पुणे – ₹2,946.00
- रायगड – ₹2,911.50
- रत्नागिरी – ₹3,159.00
- सांगली – ₹2,908.50
- सातारा – ₹2,953.00
- सिंधुदुर्ग – ₹2,936.00
- सोलापूर – ₹2,985.50
- ठाणे – ₹2,887.50
- वर्धा – ₹3,126.00
- वाशीम – ₹3,007.00
- यवतमाळ – ₹3,059.00
महाराष्ट्रातील PNG गॅसचे दर (प्रति SCM)
- अहमदनगर – ₹48.50
- अकोला – ₹51.40
- अमरावती – ₹51.40
- त्रपती संभाजीनगर– ₹48.50
- भंडारा – ₹51.40
- गोंदिया – ₹51.40
- हिंगोली – ₹51.40
- कोल्हापूर – ₹49.82
- लातूर – ₹45.50
- मुंबई – ₹51.50
- नागपूर – ₹48.30
- नंदुरबार – ₹48.31
- नाशिक – ₹50.25
- धाराशिव (उस्मानाबाद) – ₹45.50
- पालघर – ₹50.87
- पुणे – ₹51.00
- रायगड – ₹51.50
- रत्नागिरी – ₹45.50
- सांगली – ₹48.50
- सातारा – ₹48.50
- सिंधुदुर्ग – ₹49.25
- सोलापूर – ₹48.50
- ठाणे – ₹51.50
- वाशीम – ₹51.40
- यवतमाळ – ₹51.40