/PNG, LPG Rate Today: वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर गॅस सिलेंडरचे नवीन दर जाहीर! महाराष्ट्रातील प्रत्येक शहरात कितीला मिळतोय गॅस?

PNG, LPG Price Today 15 May 2026 Updated: वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर गॅस सिलेंडरचे नवीन दर जाहीर झाले आहेत. तुमच्या शहरात गॅस बुकिंग किती रुपयांना होत आहे याबद्दल जाणून घ्या.
PNG, LPG Price Today 15 May 2026 in Maharashtra: मुंबईसह महाराष्ट्रात घरगुती एलपीजी (14.2 किलो) सिलेंडरचा दर सध्या ₹912.50 इतका कायम आहे. मागील महिन्याच्या तुलनेत या दरात कोणताही बदल झालेला नाही. मार्च 2026 पासून घरगुती गॅसचा हा दर स्थिर राहिला आहे. मागील 12 महिन्यांच्या आकडेवारीनुसार घरगुती एलपीजी दरात एकूण सुमारे ₹60 इतकी वाढ नोंदवली गेली आहे. तर व्यावसायिक एलपीजी (19 किलो) सिलेंडरच्या दरात मोठी वाढ दिसून आली आहे. मुंबईमध्ये याचा सध्याचा दर ₹3,024.00 असून मागील महिन्यात तो ₹2,031.00 इतका होता. म्हणजेच व्यावसायिक गॅसच्या दरात मोठी वाढ झाल्याचे स्पष्ट होते.
गेल्या वर्षभरात घरगुती आणि व्यावसायिक दोन्ही प्रकारच्या एलपीजी दरांमध्ये चढउतार दिसून आले आहेत. घरगुती गॅसच्या दरात सर्वाधिक वाढ मार्च 2026 मध्ये ₹60 इतकी नोंदवली गेली, तर व्यावसायिक गॅसच्या दरात मे 2026 मध्ये सर्वाधिक ₹993 इतकी वाढ झाली. तसेच जुलै 2025 मध्ये व्यावसायिक दरात ₹58 इतकी घटही दिसून आली होती.
एलपीजीच्या किमतींवर सरकारच्या धोरणांचा मोठा प्रभाव असतो. अनुदान (subsidy) आणि कररचना यामुळे आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किंमतीतील बदलांचा परिणाम कमी किंवा जास्त प्रमाणात जाणवू शकतो. सरकारकडून अनुदान वाढवल्यास ग्राहकांवरील भार कमी होतो, तर अनुदान कमी केल्यास दर वाढण्याची शक्यता असते.
महाराष्ट्रातील एलपीजी दर हे प्रामुख्याने सरकारी तेल कंपन्यांकडून निश्चित केले जातात आणि आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या दरांवर आधारित असल्याने ते दर महिन्याला बदलू शकतात. कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढल्या की एलपीजी दरही वाढतात. एलपीजी हा सुरक्षित आणि रंगहीन वायू असून घरगुती तसेच औद्योगिक वापरासाठी त्याचा मोठ्या प्रमाणात उपयोग होतो. भारत सरकारकडून कमी उत्पन्न गटासाठी घरगुती एलपीजीवर अनुदान दिले जाते, जे थेट ग्राहकांच्या बँक खात्यात जमा केले जाते.
अहमदनगर ₹926.50, अकोला ₹933.00, अमरावती ₹946.50, औरंगाबाद ₹921.50, भंडारा ₹973.00, बीड ₹938.50, बुलढाणा ₹927.50, चंद्रपूर ₹961.50, धुळे ₹933.00, गडचिरोली ₹982.50, गोंदिया ₹981.50, ग्रेटर मुंबई ₹912.50, हिंगोली ₹938.50, जळगाव ₹918.50, जालना ₹921.50, कोल्हापूर ₹915.50, लातूर ₹937.50, मुंबई ₹912.50, नागपूर ₹964.50, नांदेड ₹938.50, नंदुरबार ₹925.50, नाशिक ₹916.50, उस्मानाबाद ₹937.50, पालघर ₹924.50, परभणी ₹939.00, पुणे ₹916.00, रायगड ₹923.50, रत्नागिरी ₹927.50, सांगली ₹915.50, सातारा ₹917.50, सिंधुदुर्ग ₹927.00, सोलापूर ₹920.50, ठाणे ₹912.50, वर्धा ₹973.00, वाशीम ₹933.00, यवतमाळ ₹954.50
अहमदनगर ₹3,113.00, अकोला ₹3,152.50, अमरावती ₹3,183.00, औरंगाबाद ₹3,129.50, भंडारा ₹3,259.00, बीड ₹3,159.00, बुलढाणा ₹3,132.00, चंद्रपूर ₹3,235.50, धुळे ₹3,139.00, गडचिरोली ₹3,273.50, गोंदिया ₹3,273.50, ग्रेटर मुंबई ₹3,024.00, हिंगोली ₹3,155.00, जळगाव ₹3,113.50, जालना ₹3,136.00, कोल्हापूर ₹3,047.00, लातूर ₹3,149.50, मुंबई ₹3,024.00, नागपूर ₹3,248.00, नांदेड ₹3,155.00, नंदुरबार ₹3,051.00, नाशिक ₹3,100.00, उस्मानाबाद ₹3,155.50, पालघर ₹3,052.50, परभणी ₹3,160.50, पुणे ₹3,084.50, रायगड ₹3,049.50, रत्नागिरी ₹2,123.00, सांगली ₹3,047.00, सातारा ₹3,091.50, सिंधुदुर्ग ₹3,073.50, सोलापूर ₹3,124.00, ठाणे ₹3,026.00, वर्धा ₹3,263.50, वाशीम ₹3,145.00, यवतमाळ ₹3,197.00