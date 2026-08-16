/विकेंडला गॅस बुक करण्याआधी जाणून घ्या महाराष्ट्रातील प्रत्येक शहरातील आजचे LPG चे दर!

LPG Cylinder Price Today on 16 August 2026: स्वयंपाकघराच्या बजेटमध्ये LPG सिलेंडरचा खर्च महत्त्वाचा असतो. त्यामुळे महिन्याच्या सुरुवातीलाच घरगुती गॅसच्या दरात काही बदल झाला आहे का, याकडे सर्वांचं लक्ष असतं. यावेळी घरगुती LPG सिलेंडरच्या किमतीत मोठा बदल झालेला नाही. मात्र, 19 किलोच्या कमर्शियल LPG सिलेंडरच्या दरात सुमारे ₹194 पर्यंत कपात करण्यात आली आहे. याचा थेट फायदा हॉटेल, रेस्टॉरंट, कॅटरिंग व्यवसाय आणि मोठ्या प्रमाणात LPG वापरणाऱ्या छोट्या व्यावसायिकांना होऊ शकतो. शहरानुसार गॅस सिलेंडरच्या किमती वेगवेगळ्या असतात.
घरगुती LPG सिलेंडरच्या दरात बदल नाही
14.2 किलोच्या घरगुती LPG सिलेंडरच्या दरात सध्या स्थिरता पाहायला मिळत आहे. महाराष्ट्रातील शहरांमध्ये मात्र वाहतूक, स्थानिक कर आणि इतर खर्चामुळे दरात फरक दिसतो. मुंबई आणि ठाण्यात घरगुती सिलिंडरचा दर ₹941.50 आहे. तर गडचिरोलीमध्ये तो ₹1,011.50 पर्यंत आहे.
कमर्शियल LPG सिलेंडर स्वस्त
व्यावसायिक वापरासाठी असलेल्या 19 किलोच्या LPG सिलेंडरच्या दरात यावेळी चांगली कपात झाली आहे. महाराष्ट्रातील बहुतांश शहरांमध्ये सुमारे ₹193.50 ते ₹194.50 प्रति सिलेंडरची घट झाली आहे. रत्नागिरीमध्ये मात्र दिलेल्या आकडेवारीनुसार कमर्शियल सिलेंडरच्या दरात ₹375.50 ची घट नोंदवण्यात आली आहे. हॉटेल, ढाबे, रेस्टॉरंट, कॅटरिंग आणि खाद्यपदार्थांच्या व्यवसायांसाठी ही कपात महत्त्वाची ठरू शकते. महिन्याला अनेक सिलेंडर वापरणाऱ्या व्यावसायिकांचा इंधनावरील खर्च त्यामुळे काही प्रमाणात कमी होऊ शकतो.
महाराष्ट्रातील घरगुती आणि कमर्शियल LPG दर
- अहमदनगर — घरगुती ₹955.50 | कमर्शियल ₹2,780.50
- अकोला — घरगुती ₹962.00 | कमर्शियल ₹2,820.00
- अमरावती — घरगुती ₹975.50 | कमर्शियल ₹2,850.50
- छत्रपती संभाजी नगर — घरगुती ₹950.50 | कमर्शियल ₹2,796.50
- भंडारा — घरगुती ₹1,002.00 | कमर्शियल ₹2,927.00
- बीड — घरगुती ₹967.50 | कमर्शियल ₹2,826.50
- बुलढाणा — घरगुती ₹956.50 | कमर्शियल ₹2,799.50
- चंद्रपूर — घरगुती ₹990.50 | कमर्शियल ₹2,902.50
- धुळे — घरगुती ₹962.00 | कमर्शियल ₹2,807.00
- गडचिरोली — घरगुती ₹1,011.50 | कमर्शियल ₹2,941.50
- गोंदिया — घरगुती ₹1,010.50 | कमर्शियल ₹2,941.50
- ग्रेटर मुंबई — घरगुती ₹941.50 | कमर्शियल ₹2,691.50
- हिंगोली — घरगुती ₹967.50 | कमर्शियल ₹2,822.50
- जळगाव — घरगुती ₹947.50 | कमर्शियल ₹2,780.50
- जालना — घरगुती ₹950.50 | कमर्शियल ₹2,803.00
- कोल्हापूर — घरगुती ₹944.50 | कमर्शियल ₹2,715.00
- लातूर — घरगुती ₹966.50 | कमर्शियल ₹2,817.50
- मुंबई — घरगुती ₹941.50 | कमर्शियल ₹2,691.50
- नागपूर — घरगुती ₹993.50 | कमर्शियल ₹2,915.50
- नांदेड — घरगुती ₹967.50 | कमर्शियल ₹2,822.50
- नंदुरबार — घरगुती ₹954.50 | कमर्शियल ₹2,718.50
- नाशिक — घरगुती ₹945.50 | कमर्शियल ₹2,767.00
- धाराशिव — घरगुती ₹966.50 | कमर्शियल ₹2,823.50
- पालघर — घरगुती ₹953.50 | कमर्शियल ₹2,720.50
- परभणी — घरगुती ₹968.00 | कमर्शियल ₹2,828.00
- पुणे — घरगुती ₹945.00 | कमर्शियल ₹2,752.00
- रायगड — घरगुती ₹952.50 | कमर्शियल ₹2,717.50
- रत्नागिरी — घरगुती ₹956.50 | कमर्शियल ₹2,783.50
- सांगली — घरगुती ₹944.50 | कमर्शियल ₹2,715.00
- सातारा — घरगुती ₹946.50 | कमर्शियल ₹2,758.50
- सिंधुदुर्ग — घरगुती ₹956.00 | कमर्शियल ₹2,742.00
- सोलापूर — घरगुती ₹949.50 | कमर्शियल ₹2,791.50
- ठाणे — घरगुती ₹941.50 | कमर्शियल ₹2,693.00
- वर्धा — घरगुती ₹1,002.00 | कमर्शियल ₹2,931.50
- वाशिम — घरगुती ₹962.00 | कमर्शियल ₹2,813.00
- यवतमाळ — घरगुती ₹983.50 | कमर्शियल ₹2,865.00
PNG च्या दरातही कोणताही बदल नाही
LPG सोबत महाराष्ट्रातील पाइप्ड नॅचरल गॅस म्हणजेच PNG च्या किमतीही सध्या स्थिर आहेत. उपलब्ध आकडेवारीनुसार सर्व संबंधित शहरांमध्ये दरात कोणताही बदल झालेला नाही.
महाराष्ट्रातील PNG चे शहरनिहाय दर
- अहमदनगर — ₹48.50
- अकोला — ₹51.40
- अमरावती — ₹51.40
- छत्रपती संभाजी नगर — ₹48.50
- भंडारा — ₹51.40
- गोंदिया — ₹51.40
- हिंगोली — ₹51.40
- कोल्हापूर — ₹49.82
- लातूर — ₹45.50
- मुंबई — ₹51.50
- नागपूर — ₹48.30
- नंदुरबार — ₹48.31
- नाशिक — ₹50.25
- धाराशिव — ₹45.50
- पालघर — ₹50.87
- पुणे — ₹51.00
- रायगड — ₹51.50
- रत्नागिरी — ₹45.50
- सांगली — ₹48.50
- सातारा — ₹48.50
- सिंधुदुर्ग — ₹49.25
- सोलापूर — ₹48.50
- ठाणे — ₹51.50
- वाशिम — ₹51.40
- यवतमाळ — ₹51.40
LPG चे दर दर महिन्याला का बदलतात?
तेल कंपन्या साधारणपणे दर महिन्याला LPG किमतींचा आढावा घेतात. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाचे दर, रुपया-डॉलर विनिमय दर, कर, वाहतूक खर्च आणि बाजारातील परिस्थिती यांचा गॅसच्या किमतीवर परिणाम होतो. त्यामुळे एखाद्या महिन्यात घरगुती सिलिंडरचे दर स्थिर राहू शकतात, तर कमर्शियल सिलिंडरच्या किमतीत मोठा बदल होऊ शकतो.
(टीप: वरील दर दिलेल्या आकडेवारीवर आधारित आहेत. प्रत्यक्ष बुकिंगच्या वेळी स्थानिक कर, वितरण शुल्क किंवा इतर शुल्कांमुळे अंतिम किंमत थोडी वेगळी असू शकते.)