/LPG Price Today: एलपीजी सिलेंडरच्या दरात बदल?; महाराष्ट्रातील प्रत्येक शहरातील नवे दर पाहा

देशभरात गुरुवारी १४.२ किलोच्या घरगुती एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या दरात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे ग्राहकांना दिलासा मिळाला असला, तरी आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घडामोडींमुळे पुढील काळात इंधनाच्या किमतींवर दबाव वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सरकारी तेल विपणन कंपन्यांनी (OMCs) जाहीर केलेल्या दरानुसार, घरगुती गॅस सिलेंडरचे दर महिनाभर स्थिर आहेत. मात्र, १ जुलै रोजी १९ किलोच्या व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर च्या किमतीत सुमारे १८३.५० रुपयांची कपात करण्यात आली होती. त्यानंतर अनेक शहरांमध्ये व्यावसायिक सिलेंडरचे दर कमी झाले आहेत.
महाराष्ट्रातील एलपीजी सिलेंडरचे दर
- अहमदनगर – ₹955.50
- अकोला – ₹962.00
- अमरावती – ₹975.50
- छत्रपती संभाजीनगर – ₹950.50
- भंडारा – ₹1,002.00
- बीड – ₹967.50
- बुलढाणा – ₹956.50
- चंद्रपूर – ₹990.50
- धुळे – ₹962.00
- गडचिरोली – ₹1,011.50
- गोंदिया – ₹1,010.50
- ग्रेटर मुंबई – ₹941.50
- हिंगोली – ₹967.50
- जळगाव – ₹947.50
- जालना – ₹950.50
- कोल्हापूर – ₹944.50
- लातूर – ₹966.50
- मुंबई – ₹941.50
- नागपूर – ₹993.50
- नांदेड – ₹967.50
- नंदुरबार – ₹954.50
- नाशिक – ₹945.50
- धाराशिव (उस्मानाबाद) – ₹966.50
- पालघर – ₹953.50
- परभणी – ₹968.00
- पुणे – ₹945.00
- रायगड – ₹952.50
- रत्नागिरी – ₹956.50
- सांगली – ₹944.50
- सातारा – ₹946.50
- सिंधुदुर्ग – ₹956.00
- सोलापूर – ₹949.50
- ठाणे – ₹941.50
- वर्धा – ₹1,002.00
- वाशीम – ₹962.00
- यवतमाळ – ₹983.50
महाराष्ट्रातील एलपीजी सिलेंडर दर
- अहमदनगर – ₹2,975.00
- अकोला – ₹3,014.50
- अमरावती – ₹3,044.50
- छत्रपती संभाजीनगर – ₹2,990.50
- भंडारा – ₹3,121.00
- बीड – ₹3,021.00
- बुलढाणा – ₹2,994.00
- चंद्रपूर – ₹3,096.50
- धुळे – ₹3,001.00
- गडचिरोली – ₹3,135.50
- गोंदिया – ₹3,135.50
- ग्रेटर मुंबई – ₹2,885.50
- हिंगोली – ₹3,017.00
- जळगाव – ₹2,975.00
- जालना – ₹2,997.00
- कोल्हापूर – ₹2,908.50
- लातूर – ₹3,011.50
- मुंबई – ₹2,885.50
- नागपूर – ₹3,109.50
- नांदेड – ₹3,017.00
- नंदुरबार – ₹2,913.00
- नाशिक – ₹2,961.50
- धाराशिव (उस्मानाबाद) – ₹3,018.00
- पालघर – ₹2,915.00
- परभणी – ₹3,022.50
- पुणे – ₹2,946.00
- रायगड – ₹2,911.50
- रत्नागिरी – ₹3,159.00
- सांगली – ₹2,908.50
- सातारा – ₹2,953.00
- सिंधुदुर्ग – ₹2,936.00
- सोलापूर – ₹2,985.50
- ठाणे – ₹2,887.50
- वर्धा – ₹3,126.00
- वाशीम – ₹3,007.00
- यवतमाळ – ₹3,059.00
पुढे एलपीजीचे दर वाढू शकतात?
अमेरिका आणि इराणमधील वाढत्या तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती पुन्हा वेगाने वाढल्या आहेत. होर्मुझ सामुद्रधुनीतील (Strait of Hormuz) घडामोडींमुळे ब्रेंट क्रूडचा भाव प्रति बॅरल ८६ डॉलरच्या पुढे गेला आहे. त्यामुळे आगामी काळात एलपीजी, सीएनजी आणि इतर इंधनांच्या किमतींवर दबाव येण्याची शक्यता तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात असून, केंद्र सरकार परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.