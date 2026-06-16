/LPG Rate Today: आज किती रुपयांना विकला जात आहे घरगुती सिलेंडर? बुकिंग करण्याआधी जाणून घ्या आजचे महाराष्ट्रातील दर

LPG and PNG Rate Today 16 June 2026: एलपीजी (LPG) सिलेंडरच्या दरांमध्ये अलीकडे झालेल्या वाढीनंतर घरगुती आणि व्यावसायिक वापरकर्त्यांच्या बजेटवर परिणाम जाणवत आहे. १४.२ किलोच्या घरगुती सिलेंडरच्या किमतीत अलीकडेच वाढ झाली असून, विविध शहरांमध्ये दर वेगवेगळे दिसत आहेत. अमेरिका-इराण शांतता करार आणि होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा खुली झाल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर इंधन पुरवठा स्थिर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे भविष्यात एलपीजी दर कमी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे, मात्र सध्या तरी दर उच्च पातळीवरच कायम आहेत.
महाराष्ट्रातील शहरनिहाय एलपीजी दर (१४.२ किलो घरगुती सिलेंडर)
- अहमदनगर – ₹955.50
- अकोला – ₹962.00
- अमरावती – ₹975.50
- औरंगाबाद – ₹950.50
- भंडारा – ₹1002.00
- बुलढाणा – ₹956.50
- चंद्रपूर – ₹990.50
- धुळे – ₹962.00
- गडचिरोली – ₹1011.50
- गोंदिया – ₹1010.50
- ग्रेटर मुंबई – ₹941.50
- हिंगोली – ₹967.50
- जळगाव – ₹947.50
- जालना – ₹950.50
- कोल्हापूर – ₹944.50
- लातूर – ₹966.50
- मुंबई – ₹941.50
- नागपूर – ₹993.50
- नांदेड – ₹967.50
- नंदुरबार – ₹954.50
- नाशिक – ₹945.50
- उस्मानाबाद (धाराशिव) – ₹966.50
- पालघर – ₹953.50
- परभणी – ₹968.00
- पुणे – ₹945.00
- रायगड – ₹952.50
- रत्नागिरी – ₹956.50
- सांगली – ₹944.50
- सातारा – ₹946.50
- सिंधुदुर्ग – ₹956.00
- सोलापूर – ₹949.50
- ठाणे – ₹941.50
- वर्धा – ₹1002.00
- वाशीम – ₹962.00
- यवतमाळ – ₹983.50
व्यावसायिक सिलेंडर (१९ किलो) दर
- अहमदनगर – ₹3156.00
- अकोला – ₹3196.00
- अमरावती – ₹3226.50
- औरंगाबाद – ₹3173.00
- भंडारा – ₹3302.50
- बुलढाणा – ₹3175.50
- चंद्रपूर – ₹3279.00
- धुळे – ₹3182.50
- गडचिरोली – ₹3317.00
- गोंदिया – ₹3317.00
- ग्रेटर मुंबई – ₹3067.50
- हिंगोली – ₹3198.50
- जळगाव – ₹3157.00
- जालना – ₹3179.50
- कोल्हापूर – ₹3090.50
- लातूर – ₹3193.00
- मुंबई – ₹3067.50
- नागपूर – ₹3291.50
- नांदेड – ₹3198.50
- नंदुरबार – ₹3094.50
- नाशिक – ₹3143.50
- उस्मानाबाद (धाराशिव) – ₹3199.00
- पालघर – ₹3096.00
- परभणी – ₹3204.00
- पुणे – ₹3128.00
- रायगड – ₹3093.00
- रत्नागिरी – ₹3159.00
- सांगली – ₹3090.50
- सातारा – ₹3135.00
- सिंधुदुर्ग – ₹3117.00
- सोलापूर – ₹3167.50
- ठाणे – ₹3069.50
- वर्धा – ₹3307.00
- वाशीम – ₹3189.00
- यवतमाळ – ₹3241.00
महाराष्ट्रातील PNG दर (शहरनिहाय)
- अहमदनगर – ₹48.50
- औरंगाबाद – ₹47.08
- कोल्हापूर – ₹49.30
- लातूर – ₹44.00
- मुंबई – ₹50.00
- नंदुरबार – ₹48.31
- नाशिक – ₹50.25
- उस्मानाबाद (धाराशिव) – ₹44.00
- पालघर – ₹50.87
- पुणे – ₹50.65
- रायगड – ₹50.00
- रत्नागिरी – ₹44.00
- सांगली – ₹48.50
- सातारा – ₹48.50
- सिंधुदुर्ग – ₹49.25
- सोलापूर – ₹48.50
- ठाणे – ₹50.00
एलपीजी दरांमध्ये झालेली वाढ आणि स्थिरता यामुळे ग्राहकांना सध्या खर्चाचा ताण जाणवत आहे. आगामी महिन्यांतील आंतरराष्ट्रीय घडामोडींवर दर कमी होण्याची शक्यता अवलंबून आहे.