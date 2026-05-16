/PNG, LPG Rate Today: आज गॅस बुक करताय? आधी जाणून घ्या महाराष्ट्रातील आजचे घरगुती सिलेंडरचे दर

PNG, LPG Price Today 16 May 2026 Updated: आज तुम्ही गॅस सिलेंडर बुक करणार असाल तर आजचे तुमच्या शहरातील LPG चे दर किती आहेत याबद्दल अधिक जाणून घ्या. याशिवाय व्यावसायिक दरही किती आहेत याबद्दल अधिक जाणून घ्या.
PNG, LPG Price Today 16 May 2026 : देशभरात इंधन दरवाढीची चिंता कायम असतानाच 16 मे रोजी एलपीजी सिलेंडरच्या किमतींबाबत दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. सरकारी तेल कंपन्यांनी घरगुती गॅस सिलेंडरच्या दरात कोणताही बदल केलेला नाही. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आणि चेन्नईसह प्रमुख शहरांमध्ये 14.2 किलोच्या घरगुती सिलेंडरचे दर स्थिर ठेवण्यात आले आहेत. मात्र दुसरीकडे व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे दर अजूनही उच्च पातळीवर कायम आहेत. गेल्या काही महिन्यांत सलग वाढ झाल्यामुळे हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि लघुउद्योगांवरील खर्चाचा भार वाढला आहे.
19 किलोच्या व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरचे दर अनेक शहरांत ₹3,000 च्या पुढे गेले आहेत. मार्चमध्ये घरगुती सिलेंडरच्या दरात ₹60 ची वाढ करण्यात आली होती. त्यानंतर व्यावसायिक सिलेंडरच्या किमतीतही सातत्याने वाढ झाली. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किंमती, डॉलरच्या तुलनेत रुपयातील चढ-उतार आणि पश्चिम आशियातील तणाव यामुळे इंधन दरांवर दबाव वाढल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. केंद्र सरकारने घरगुती ग्राहकांवरील महागाईचा ताण कमी ठेवण्यासाठी सध्या तरी एलपीजीच्या दरात आणखी वाढ टाळल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र व्यावसायिक वापरकर्त्यांना अजूनही वाढीव दरांचा फटका बसत आहे.
व्यावसायिक गॅसच्या वाढलेल्या दरामुळे अनेक लघुउद्योग आणि हॉटेल व्यवसायिकांनी चिंता व्यक्त केली आहे. काही व्यावसायिक आता खर्च कमी करण्यासाठी PNG सारख्या पर्यायांचा विचार करत असल्याची माहिती समोर येत आहे.
दरम्यान, पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात नुकतीच वाढ झाल्यानंतर सामान्य नागरिकांच्या खिशावर आणखी ताण वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.