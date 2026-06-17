/LPG Price Today: आज गॅस सिलेंडर बुक करण्याचा विचार करताय? आधी जाणून घ्या राज्यातील तुमच्या शहरातील ताजे दर

LPG and PNG Price Today 17 June 2026: एलपीजी गॅस सिलेंडर वापरणाऱ्या कोट्यवधी ग्राहकांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. जून महिन्याच्या सुरुवातीला घरगुती गॅस सिलेंडरच्या दरात वाढ करण्यात आली होती. त्यामुळे अनेक शहरांमध्ये ग्राहकांच्या खिशावर अतिरिक्त भार पडला आहे. 17 जून रोजी गॅस सिलेंडरच्या किमतींमध्ये कोणताही नवीन बदल करण्यात आलेला नसला, तरी वाढीव दर अद्याप लागू आहेत.
17 जूनला एलपीजीच्या दरात बदल झाला का?
तेल विपणन कंपन्यांनी 17 जून 2026 रोजी घरगुती किंवा व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरच्या किमतींमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. सध्या जूनच्या सुरुवातीला जाहीर करण्यात आलेले वाढीव दरच लागू आहेत. सामान्यतः इंडेन, भारत गॅस आणि एचपी गॅस कंपन्या प्रत्येक महिन्याच्या सुरुवातीला नवीन दर जाहीर करतात.
जूनमध्ये किती वाढ झाली होती?
7 जून रोजी घरगुती एलपीजी सिलेंडरच्या किमतीत प्रति सिलेंडर ₹29 ची वाढ करण्यात आली होती. या वाढीनंतर अनेक शहरांमध्ये गॅस सिलेंडरचे दर 950 रुपयांच्या पुढे गेले आहेत. याशिवाय 19 किलो वजनाच्या व्यावसायिक सिलेंडरच्या किमतीतही वाढ करण्यात आली होती. त्यामुळे हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि खाद्यव्यवसायांवरील खर्च वाढला आहे.
गॅस सिलेंडरचे दर का वाढत आहेत?
ऊर्जा क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील इंधनाच्या किमतीतील चढ-उतार, मध्यपूर्वेतील भू-राजकीय तणाव आणि पुरवठा साखळीवरील दबाव यांचा थेट परिणाम एलपीजीच्या दरांवर होत आहे. कच्च्या तेलाच्या किमती आणि आयात खर्च वाढल्यास त्याचा परिणाम घरगुती तसेच व्यावसायिक गॅस सिलेंडरच्या किमतींवर दिसून येतो.
महाराष्ट्रातील शहरनिहाय घरगुती LPG सिलेंडरचे दर (14.2 किलो)
- अहमदनगर – ₹955.50
- अकोला – ₹962.00
- अमरावती – ₹975.50
- औरंगाबाद – ₹950.50
- भंडारा – ₹1,002.00
- बीड – ₹967.50
- बुलढाणा – ₹956.50
- चंद्रपूर – ₹990.50
- धुळे – ₹962.00
- गडचिरोली – ₹1,011.50
- गोंदिया – ₹1,010.50
- ग्रेटर मुंबई – ₹941.50
- हिंगोली – ₹967.50
- जळगाव – ₹947.50
- जालना – ₹950.50
- कोल्हापूर – ₹944.50
- लातूर – ₹966.50
- मुंबई – ₹941.50
- नागपूर – ₹993.50
- नांदेड – ₹967.50
- नंदुरबार – ₹954.50
- नाशिक – ₹945.50
- उस्मानाबाद – ₹966.50
- पालघर – ₹953.50
- परभणी – ₹968.00
- पुणे – ₹945.00
- रायगड – ₹952.50
- रत्नागिरी – ₹956.50
- सांगली – ₹944.50
- सातारा – ₹946.50
- सिंधुदुर्ग – ₹956.00
- सोलापूर – ₹949.50
- ठाणे – ₹941.50
- वर्धा – ₹1,002.00
- वाशीम – ₹962.00
- यवतमाळ – ₹983.50
महाराष्ट्रातील शहरनिहाय कमर्शियल LPG सिलेंडरचे दर (19 किलो)
- अहमदनगर – ₹3,156.00
- अकोला – ₹3,196.00
- अमरावती – ₹3,226.50
- औरंगाबाद – ₹3,173.00
- भंडारा – ₹3,302.50
- बीड – ₹3,202.50
- बुलढाणा – ₹3,175.50
- चंद्रपूर – ₹3,279.00
- धुळे – ₹3,182.50
- गडचिरोली – ₹3,317.00
- गोंदिया – ₹3,317.00
- ग्रेटर मुंबई – ₹3,067.50
- हिंगोली – ₹3,198.50
- जळगाव – ₹3,157.00
- जालना – ₹3,179.50
- कोल्हापूर – ₹3,090.50
- लातूर – ₹3,193.00
- मुंबई – ₹3,067.50
- नागपूर – ₹3,291.50
- नांदेड – ₹3,198.50
- नंदुरबार – ₹3,094.50
- नाशिक – ₹3,143.50
- उस्मानाबाद – ₹3,199.00
- पालघर – ₹3,096.00
- परभणी – ₹3,204.00
- पुणे – ₹3,128.00
- रायगड – ₹3,093.00
- रत्नागिरी – ₹3,159.00
- सांगली – ₹3,090.50
- सातारा – ₹3,135.00
- सिंधुदुर्ग – ₹3,117.00
- सोलापूर – ₹3,167.50
- ठाणे – ₹3,069.50
- वर्धा – ₹3,307.00
- वाशीम – ₹3,189.00
- यवतमाळ – ₹3,241.00
- अहमदनगर – ₹48.50 प्रति युनिट
- औरंगाबाद – ₹47.08 प्रति युनिट
- कोल्हापूर – ₹49.30 प्रति युनिट
- लातूर – ₹44.00 प्रति युनिट
- मुंबई – ₹50.00 प्रति युनिट
- नंदुरबार – ₹48.31 प्रति युनिट
- नाशिक – ₹50.25 प्रति युनिट
- उस्मानाबाद – ₹44.00 प्रति युनिट
- पालघर – ₹50.87 प्रति युनिट
- पुणे – ₹50.65 प्रति युनिट
- रायगड – ₹50.00 प्रति युनिट
- रत्नागिरी – ₹44.00 प्रति युनिट
- सांगली – ₹48.50 प्रति युनिट
- सातारा – ₹48.50 प्रति युनिट
- सिंधुदुर्ग – ₹49.25 प्रति युनिट
- सोलापूर – ₹48.50 प्रति युनिट
- ठाणे – ₹50.00 प्रति युनिट
तुमच्या शहरातील दर कसे तपासाल?
ग्राहक इंडेन, भारत गॅस किंवा एचपी गॅसच्या अधिकृत वेबसाइट आणि मोबाईल अॅपच्या माध्यमातून आपल्या शहरातील ताजे एलपीजी दर तपासू शकतात. सिलेंडर बुक करण्यापूर्वी दरांची खात्री करून घेणे नेहमीच फायदेशीर ठरते. सध्या गॅस सिलेंडरच्या किमतींमध्ये कोणताही नवीन बदल झालेला नसला तरी जून महिन्यातील वाढीचा परिणाम अजूनही ग्राहकांच्या खिशावर जाणवत आहे. त्यामुळे आगामी महिन्यात दरांमध्ये काही दिलासा मिळतो का, याकडे सर्वसामान्यांचे लक्ष लागले आहे.