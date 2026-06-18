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LPG Price Today: अनेक शहरात 1000 रुपयांवर गॅस सिलेंडर, बुकिंगपूर्वी जाणून घ्या आजचे एलपीजी आणि पीएनजीचे दर

LPG and PNG Price Today 18 June 2026: आज स्वयंपाकाच्या गॅसच्या दरांबाबत सामान्य नागरिकांना दिलासा आहे टेन्शन? चला जाणून घेऊयात  घरगुती एलपीजी (LPG) सिलेंडनारच्या किमतीत कोणता बदल झाला आहे की नाही. 

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jun 18, 2026, 11:42 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 11:42 AM IST
LPG Price Today: अनेक शहरात 1000 रुपयांवर गॅस सिलेंडर, बुकिंगपूर्वी जाणून घ्या आजचे एलपीजी आणि पीएनजीचे दर

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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