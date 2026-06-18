/LPG Price Today: अनेक शहरात 1000 रुपयांवर गॅस सिलेंडर, बुकिंगपूर्वी जाणून घ्या आजचे एलपीजी आणि पीएनजीचे दर

LPG and PNG Price Today 18 June 2026: घरगुती एलपीजी सिलिंडर वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. 18 जून रोजी तेल कंपन्यांनी घरगुती गॅस सिलिंडरच्या किंमतीत कोणताही बदल केलेला नाही. त्यामुळे मागील दरच कायम ठेवण्यात आले आहेत. मात्र, देशभरात गॅस सिलिंडरच्या किंमतींमध्ये मोठी तफावत पाहायला मिळत आहे.
मुंबईसारख्या महानगरात 14.2 किलोच्या घरगुती एलपीजी सिलिंडरची किंमत ₹941.50 इतकी आहे. दुसरीकडे, लडाखमधील लेहसारख्या दुर्गम भागांमध्ये याच सिलिंडरसाठी ग्राहकांना ₹1179 पेक्षा अधिक मोजावे लागत आहेत. वाहतूक खर्च, भौगोलिक परिस्थिती आणि वितरण यंत्रणा यामुळे विविध भागांमध्ये किंमती बदलतात.
ऊर्जा उत्पादनात आघाडीवर असलेल्या काही देशांमध्ये एलपीजीचे दर भारताच्या तुलनेत खूपच कमी आहेत. अल्जेरियामध्ये 14.2 किलोच्या सिलिंडरची किंमत भारतीय चलनात सुमारे ₹233 इतकी असल्याचे सांगितले जाते. अंगोलामध्ये हा खर्च सुमारे ₹505 तर कझाकस्तानमध्ये जवळपास ₹592 इतका आहे. प्रत्येक देशातील कररचना, सरकारी अनुदान आणि वितरण खर्च वेगळा असल्याने दरांमध्ये फरक दिसून येतो. तरीही अनेक ऊर्जा उत्पादक देशांमध्ये एलपीजी भारतापेक्षा स्वस्त उपलब्ध आहे.
हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि इतर व्यावसायिक वापरासाठी लागणाऱ्या 19 किलोच्या सिलिंडरच्या दरांमध्येही मोठी तफावत आहे. देशातील काही दुर्गम भागांमध्ये व्यावसायिक सिलिंडर ₹3500 ते ₹3750 दरम्यान विकला जात आहे. त्याउलट मुंबईत 19 किलोच्या कमर्शियल सिलिंडरची किंमत ₹3067.50 आहे, जी देशातील प्रमुख शहरांमधील तुलनेने कमी दरांपैकी एक मानली जाते.
सध्या घरगुती गॅसच्या दरात कोणताही बदल नसला तरी आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजारातील हालचाली, कच्च्या तेलाचे दर आणि सरकारी धोरणे यावर आगामी काळातील किंमती अवलंबून राहणार आहेत.