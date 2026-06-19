/LPG Price Today: गॅस सिलिंडरचे नवीन दर जाहीर! बुकिंग करण्यासाठी जाणून घ्या आजची किंमत

Gas Cylinder New Booking Price: घरगुती बजेटवर थेट परिणाम करणाऱ्या एलपीजी सिलेंडरच्या नवीन किंमती जाहीर करण्यात आल्या आहेत. तेल विपणन कंपन्यांनी देशभरातील घरगुती (14.2 किलो) आणि व्यावसायिक (19 किलो) गॅस सिलेंडरचे ताजे दर अपडेट केले आहेत. या बदलांनंतर अनेक शहरांमध्ये ग्राहकांना अधिक पैसे मोजावे लागत आहेत.
मोठ्या शहरांमध्ये घरगुती सिलेंडरचे दर
देशातील प्रमुख महानगरांमध्ये घरगुती एलपीजी सिलेंडरचे दर पुढीलप्रमाणे आहेत:
- नवी दिल्ली – ₹942
- मुंबई – ₹941.50
- कोलकाता – ₹968
- चेन्नई – ₹957.50
मुंबईत घरगुती सिलेंडरचा दर इतर प्रमुख शहरांच्या तुलनेत किंचित कमी आहे, तर कोलकाता आणि चेन्नईमध्ये ग्राहकांना अधिक खर्च करावा लागत आहे. वाहतूक खर्च आणि स्थानिक करांमुळे विविध शहरांमध्ये दरांमध्ये फरक दिसून येतो. काही शहरांमध्ये सिलेंडरचे दर हजार रुपयांच्या उंबरठ्याजवळ पोहोचले आहेत.
महाराष्ट्रातील घरगुती LPG सिलेंडरचे दर (14.2 किलो)
- अहमदनगर – ₹955.50
- अकोला – ₹962.00
- अमरावती – ₹975.50
- औरंगाबाद – ₹950.50
- भंडारा – ₹1,002.00
- बीड – ₹967.50
- बुलढाणा – ₹956.50
- चंद्रपूर – ₹990.50
- धुळे – ₹962.00
- गडचिरोली – ₹1,011.50
- गोंदिया – ₹1,010.50
- ग्रेटर मुंबई – ₹941.50
- हिंगोली – ₹967.50
- जळगाव – ₹947.50
- जालना – ₹950.50
- कोल्हापूर – ₹944.50
- लातूर – ₹966.50
- मुंबई – ₹941.50
- नागपूर – ₹993.50
- नांदेड – ₹967.50
- नंदुरबार – ₹954.50
- नाशिक – ₹945.50
- उस्मानाबाद – ₹966.50
- पालघर – ₹953.50
- परभणी – ₹968.00
- पुणे – ₹945.00
- रायगड – ₹952.50
- रत्नागिरी – ₹956.50
- सांगली – ₹944.50
- सातारा – ₹946.50
- सिंधुदुर्ग – ₹956.00
- सोलापूर – ₹949.50
- ठाणे – ₹941.50
- वर्धा – ₹1,002.00
- वाशीम – ₹962.00
- यवतमाळ – ₹983.50
व्यावसायिक सिलेंडरचे दरही उच्च पातळीवर
हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि इतर व्यावसायिक वापरासाठी लागणाऱ्या 19 किलोच्या सिलेंडरचे दर मोठ्या प्रमाणात जास्त आहेत.
- दिल्ली – ₹3,113.50
- मुंबई – ₹3,067.50
- कोलकाता – ₹3,255.50
- चेन्नई – ₹3,283
- पटणा – ₹3,400
- हैदराबाद – ₹3,367
- लखनऊ – ₹3,236
व्यावसायिक गॅसच्या वाढत्या दरांचा परिणाम खाद्यपदार्थांच्या किमतींवर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
महाराष्ट्रातील व्यावसायिक LPG सिलेंडरचे दर (19 किलो)
- अहमदनगर – ₹3,156.00
- अकोला – ₹3,196.00
- अमरावती – ₹3,226.50
- औरंगाबाद – ₹3,173.00
- भंडारा – ₹3,302.50
- बीड – ₹3,202.50
- बुलढाणा – ₹3,175.50
- चंद्रपूर – ₹3,279.00
- धुळे – ₹3,182.50
- गडचिरोली – ₹3,317.00
- गोंदिया – ₹3,317.00
- ग्रेटर मुंबई – ₹3,067.50
- हिंगोली – ₹3,198.50
- जळगाव – ₹3,157.00
- जालना – ₹3,179.50
- कोल्हापूर – ₹3,090.50
- लातूर – ₹3,193.00
- मुंबई – ₹3,067.50
- नागपूर – ₹3,291.50
- नांदेड – ₹3,198.50
- नंदुरबार – ₹3,094.50
- नाशिक – ₹3,143.50
- उस्मानाबाद – ₹3,199.00
- पालघर – ₹3,096.00
- परभणी – ₹3,204.00
- पुणे – ₹3,128.00
- रायगड – ₹3,093.00
- रत्नागिरी – ₹3,159.00
- सांगली – ₹3,090.50
- सातारा – ₹3,135.00
- सिंधुदुर्ग – ₹3,117.00
- सोलापूर – ₹3,167.50
- ठाणे – ₹3,069.50
- वर्धा – ₹3,307.00
- वाशीम – ₹3,189.00
- यवतमाळ – ₹3,241.00
महाराष्ट्रातील बहुतांश शहरांमध्ये पाइप्ड नॅचरल गॅस (PNG) दरांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. मुंबईमध्ये PNG चा दर ₹50 प्रति युनिट असून पुण्यात ₹50.65 आणि नाशिकमध्ये ₹50.25 इतका आहे.
महाराष्ट्रातील PNG गॅसचे दर
- अहमदनगर – ₹48.50
- औरंगाबाद – ₹47.08
- कोल्हापूर – ₹49.30
- लातूर – ₹44.00
- मुंबई – ₹50.00
- नंदुरबार – ₹48.31
- नाशिक – ₹50.25
- उस्मानाबाद – ₹44.00
- पालघर – ₹50.87
- पुणे – ₹50.65
- रायगड – ₹50.00
- रत्नागिरी – ₹44.00
- सांगली – ₹48.50
- सातारा – ₹48.50
- सिंधुदुर्ग – ₹49.25
- सोलापूर – ₹48.50
- ठाणे – ₹50.00
ग्राहकांनी काय लक्षात ठेवावे?
एलपीजी सिलेंडरचे दर दरमहा बदलू शकतात. त्यामुळे नवीन बुकिंग करण्यापूर्वी आपल्या शहरातील ताजे दर तपासून घेणे आवश्यक आहे. विशेषतः व्यावसायिक वापरकर्त्यांनी वाढत्या खर्चाचा अंदाज घेऊन नियोजन करणे गरजेचे ठरू शकते.