/LPG Rate Today: पेट्रोल-डिझेल पाठोपाठ गॅस सिलेंडरही महागला? जाणून घ्या महाराष्ट्रातील आजचे LPG आणि PNG दर

LPG Price Today, 19 May 2026: आजची सुरुवात पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या दरांनी झाली, पण एलपीजी सिलेंडरच्या दरांचं काय? चला आज तुमच्या शहरात घरगुती सिलेंडर कितीला विकला जात आहे? व्यावसायिक सिलेंडरची किंमतही तपासा.
LPG Price Today, 19 May 2026: देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या दरांमुळे सर्वसामान्यांच्या खर्चात भर पडत असताना आज एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या दरांमध्ये मात्र कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. १९ मे २०२६ रोजी घरगुती तसेच व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे दर स्थिर ठेवण्यात आले असून नागरिकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे.
दिल्लीमध्ये १४.२ किलोच्या घरगुती सिलेंडरची किंमत ९१३ रुपये असून १९ किलोच्या कमर्शियल सिलेंडरचा दर ३०७१.५० रुपये आहे. मुंबईत घरगुती सिलेंडर ९१२.५० रुपयांना उपलब्ध असून व्यावसायिक सिलेंडरसाठी ३०२४ रुपये मोजावे लागत आहेत.
दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत सातत्याने चढ-उतार सुरू असल्याने येत्या महिन्यांत एलपीजी दरात वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सरकारी तेल कंपन्या दर महिन्याच्या पहिल्या तारखेला एलपीजी दरांचा आढावा घेतात. त्यामुळे जून महिन्यात दरवाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
दरम्यान, पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किमतीमुळे आधीच वाहतूक खर्च वाढला आहे. त्यातच भविष्यात LPG आणि PNG दरातही वाढ झाल्यास घरगुती बजेटवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. विशेषतः हॉटेल व्यवसाय, छोटे उद्योग आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना याचा अधिक फटका बसण्याची शक्यता आहे.