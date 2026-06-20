/LPG Rate Today: आज काय आहे 14.2 किलोच्या घरगुती एलपीजी सिलेंडरची किंमत? बुकिंग आधी जाणून घ्या दर

LPG and PNG Rate Today on 20 June 2026: एलपीजी ग्राहकांसाठी दिलासादायक बाब म्हणजे २० जून रोजी १४.२ किलोच्या घरगुती गॅस सिलेंडरच्या किमतीत कोणताही नवीन बदल करण्यात आलेला नाही. मात्र, जून महिन्याच्या सुरुवातीला सिलेंडरमागे २९ रुपयांची वाढ झाल्याने ग्राहकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडला आहे. सध्या देशातील अनेक शहरांमध्ये १४.२ किलोच्या घरगुती एलपीजी सिलेंडरचा दर सुमारे ९४२ रुपयांवर कायम आहे. दुसरीकडे, हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि व्यावसायिक आस्थापनांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या १९ किलोच्या कमर्शियल सिलेंडरच्या किमतीतही याच महिन्यात ४२ ते ५३.५० रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात आली होती. यापूर्वी मे महिन्यात व्यावसायिक गॅस सिलेंडरच्या दरात मोठी वाढ झाली होती. त्यामुळे दिल्लीमध्ये १९ किलोच्या कमर्शियल सिलेंडरची किंमत ३,११३.५० रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे.
अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणाव कमी होऊन शांतता करार झाल्यानंतर जागतिक ऊर्जा बाजारात काही प्रमाणात स्थिरता दिसून येत आहे. तसेच होर्मुझ सामुद्रधुनीतील वाहतूक पुन्हा सुरळीत झाल्याने कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्याबाबतची चिंता कमी झाली आहे. त्यामुळे भविष्यात पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीच्या दरांमध्ये काहीसा दिलासा मिळू शकतो, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मात्र त्यासाठी अजून काही काळ प्रतीक्षा करावी लागू शकते.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, मागील तीन दिवसांत देशभरात सुमारे १.४७ कोटी घरगुती एलपीजी सिलेंडर ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्यात आले. याच कालावधीत जवळपास १.३६ कोटी नवीन बुकिंगची नोंद झाली आहे. मध्यपूर्वेतील संघर्षामुळे जागतिक पुरवठा साखळीवर काही प्रमाणात परिणाम झाला असला तरी देशांतर्गत एलपीजी पुरवठा नियमितपणे सुरू असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
सरकारने नागरिकांना अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आणि घाईघाईने पेट्रोल, डिझेल किंवा गॅस सिलेंडरचा अतिरिक्त साठा न करण्याचे आवाहन केले आहे. योग्य आणि अधिकृत माहितीसाठी केवळ सरकारी स्रोतांवर विश्वास ठेवावा, असेही सांगण्यात आले आहे. एलपीजी ग्राहकांनी गॅस बुकिंगसाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर करावा आणि अनावश्यकपणे वितरकांच्या कार्यालयात गर्दी करू नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, देशातील सर्व रिफायनऱ्या पुरेशा कच्च्या तेलाच्या साठ्यासह पूर्ण क्षमतेने कार्यरत आहेत. तसेच पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी एलपीजीचे उत्पादनही वाढवण्यात आले आहे.