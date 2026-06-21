/LPG Rate Today: एलपीजी सिलेंडरचे दर आज स्थिर? जुलैच्या आढाव्यानंतर दिलासा मिळणार का? जाणून घ्या आजचे दर

LPG Rate Today on 21 June 2026 : घरगुती आणि व्यावसायिक एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या दरांमध्ये आजही कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे ग्राहकांना सध्या जुन्याच दराने गॅस खरेदी करावा लागत आहे. मात्र, १ जुलै रोजी होणाऱ्या मासिक दरआढाव्यानंतर किंमतींबाबत महत्त्वाचा निर्णय होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दिल्लीमध्ये 14.2 किलोच्या घरगुती एलपीजी सिलेंडरची किंमत ₹942 इतकी असून 19 किलोच्या व्यावसायिक सिलेंडरचा दर ₹3,113.50 आहे. मुंबईत घरगुती सिलेंडर ₹941.50 तर व्यावसायिक सिलेंडर ₹3,067.50 दराने उपलब्ध आहे.
एलपीजीचे दर दररोज का बदलत नाहीत?
पेट्रोल-डिझेलप्रमाणे एलपीजीचे दर रोज बदलत नाहीत. इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम या सरकारी तेल कंपन्या साधारणपणे प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या दिवशी दरांचा आढावा घेतात. स्थानिक कर, वाहतूक खर्च आणि वितरकांचे कमिशन यामुळे प्रत्येक शहरातील दरांमध्ये थोडाफार फरक दिसून येतो.
महाराष्ट्रातील घरगुती LPG सिलेंडरचे दर (14.2 किलो)
- मुंबई – ₹941.50
- ठाणे – ₹941.50
- कोल्हापूर – ₹944.50
- सांगली – ₹944.50
- पुणे – ₹945.00
- नाशिक – ₹945.50
- सातारा – ₹946.50
- जळगाव – ₹947.50
- सोलापूर – ₹949.50
- औरंगाबाद – ₹950.50
- पालघर – ₹953.50
- नंदुरबार – ₹954.50
- अहमदनगर – ₹955.50
- रत्नागिरी – ₹956.50
- बुलढाणा – ₹956.50
- अकोला – ₹962.00
- धुळे – ₹962.00
- वाशीम – ₹962.00
- लातूर – ₹966.50
- बीड – ₹967.50
- हिंगोली – ₹967.50
- नांदेड – ₹967.50
- परभणी – ₹968.00
- अमरावती – ₹975.50
- यवतमाळ – ₹983.50
- चंद्रपूर – ₹990.50
- नागपूर – ₹993.50
- भंडारा – ₹1,002.00
- वर्धा – ₹1,002.00
- गोंदिया – ₹1,010.50
- गडचिरोली – ₹1,011.50
महाराष्ट्रातील व्यावसायिक LPG सिलेंडरचे दर (19 किलो)
- कोल्हापूर – ₹3,090.50
- सांगली – ₹3,090.50
- रायगड – ₹3,093.00
- नंदुरबार – ₹3,094.50
- पालघर – ₹3,096.00
- पुणे – ₹3,128.00
- सातारा – ₹3,135.00
- नाशिक – ₹3,143.50
- अहमदनगर – ₹3,156.00
- जळगाव – ₹3,157.00
- रत्नागिरी – ₹3,159.00
- सोलापूर – ₹3,167.50
- औरंगाबाद – ₹3,173.00
- बुलढाणा – ₹3,175.50
- जालना – ₹3,179.50
- धुळे – ₹3,182.50
- वाशीम – ₹3,189.00
- लातूर – ₹3,193.00
- अकोला – ₹3,196.00
- हिंगोली – ₹3,198.50
- नांदेड – ₹3,198.50
- उस्मानाबाद – ₹3,199.00
- बीड – ₹3,202.50
- परभणी – ₹3,204.00
- अमरावती – ₹3,226.50
- यवतमाळ – ₹3,241.00
- चंद्रपूर – ₹3,279.00
- नागपूर – ₹3,291.50
- भंडारा – ₹3,302.50
- वर्धा – ₹3,307.00
- गोंदिया – ₹3,317.00
- गडचिरोली – ₹3,317.00
महाराष्ट्रातील PNG (पाईप गॅस) दर
- मुंबई – ₹50.00
- ठाणे – ₹50.00
- पुणे – ₹50.65
- पालघर – ₹50.87
- नाशिक – ₹50.25
- रायगड – ₹50.00
- कोल्हापूर – ₹49.30
- सिंधुदुर्ग – ₹49.25
- अहमदनगर – ₹48.50
- सांगली – ₹48.50
- सातारा – ₹48.50
- सोलापूर – ₹48.50
- नंदुरबार – ₹48.31
- औरंगाबाद – ₹47.08
- लातूर – ₹44.00
- उस्मानाबाद – ₹44.00
- रत्नागिरी – ₹44.00
दर कमी होण्याची शक्यता किती?
केंद्र सरकार आणि पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या संकेतांनुसार, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती कमी झाल्याचा फायदा ग्राहकांना मिळू शकतो. सध्या क्रूड ऑइलचा दर प्रति बॅरल 76 ते 78 डॉलरच्या दरम्यान आहे. मात्र, तेल कंपन्यांकडे आधीच महाग दराने खरेदी केलेला साठा उपलब्ध असल्याने त्याचा परिणाम लगेच दिसणार नाही. कमी दरातील नवीन साठा देशात आल्यानंतर आणि त्यावर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर इंधन व एलपीजीच्या किंमतींबाबत निर्णय होऊ शकतो. त्यामुळे ग्राहकांना काही आठवडे प्रतीक्षा करावी लागू शकते.
सरकारी आकडेवारीनुसार तेल कंपन्यांवरील ताणही कमी झाला असून परिस्थिती अनुकूल राहिल्यास आगामी काळात दरकपातीचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे.