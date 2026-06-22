/LPG Rate Today: एलपीजी सिलेंडर पुन्हा महागणार? सऊदी अरेबियाकडून मोठा संकेत; महाराष्ट्रातील तुमच्या शहरातील नवे दर पाहा

LPG and PNG Rate Today on 22 June 2026: देशभरात 14.2 किलोच्या घरगुती आणि 19 किलोच्या व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरच्या दरात आज कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. मात्र आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घडामोडींमुळे येत्या काही दिवसांत गॅसच्या किमती पुन्हा वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मार्च महिन्यात घरगुती सिलेंडरच्या दरात 60 रुपयांची वाढ करण्यात आली होती. त्यानंतर जूनमध्ये आणखी 29 रुपयांनी दर वाढवण्यात आले. याच काळात व्यावसायिक सिलेंडरही महागले होते.
सऊदी अरामकोने वाढवले करार दर
रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, जगातील सर्वात मोठी तेल कंपनी सऊदी अरामकोने जून महिन्यासाठी एलपीजीच्या अधिकृत विक्री दरात (OSP) 1 ते 3 टक्क्यांची वाढ केली आहे.
- प्रोपेनच्या दरात 10 डॉलर प्रति मेट्रिक टन वाढ
- ब्यूटेनच्या दरात 20 डॉलर प्रति मेट्रिक टन वाढ
यानंतर प्रोपेनचा दर 760 डॉलर प्रति मेट्रिक टन, तर ब्यूटेनचा दर 820 डॉलर प्रति मेट्रिक टन झाला आहे.
अमेरिका-इराण कराराबाबतची अनिश्चितता आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीबाबत निर्माण झालेल्या चिंतेमुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात अस्थिरता वाढली आहे. त्याचा परिणाम एलपीजीच्या दरांवर होताना दिसत आहे.
1 जुलैला पुन्हा दरवाढ होणार?
आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दर उच्च पातळीवर कायम राहिल्यास सरकारी तेल कंपन्यांच्या 1 जुलै रोजी होणाऱ्या आढाव्यानंतर घरगुती गॅस सिलेंडरच्या किमतीत आणखी वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सऊदी कॉन्ट्रॅक्ट प्राइस हा जागतिक एलपीजी बाजारासाठी महत्त्वाचा बेंचमार्क मानला जातो. सऊदी अरेबिया हा एलपीजीचा सर्वात मोठा निर्यातदार असल्याने त्याठिकाणी ठरवण्यात येणाऱ्या दरांचा प्रभाव अनेक देशांवर पडतो.
महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांमधील एलपीजी सिलेंडरचे दर
- अहमदनगर : घरगुती सिलेंडर ₹955.50 | व्यावसायिक सिलेंडर ₹3,156.00
- अकोला : घरगुती सिलेंडर ₹962.00 | व्यावसायिक सिलेंडर ₹3,196.00
- अमरावती : घरगुती सिलेंडर ₹975.50 | व्यावसायिक सिलेंडर ₹3,226.50
- छत्रपती संभाजीनगर : घरगुती सिलेंडर ₹950.50 | व्यावसायिक सिलेंडर ₹3,173.00
- भंडारा : घरगुती सिलेंडर ₹1,002.00 | व्यावसायिक सिलेंडर ₹3,302.50
- बीड : घरगुती सिलेंडर ₹967.50 | व्यावसायिक सिलेंडर ₹3,202.50
- बुलढाणा : घरगुती सिलेंडर ₹956.50 | व्यावसायिक सिलेंडर ₹3,175.50
- चंद्रपूर : घरगुती सिलेंडर ₹990.50 | व्यावसायिक सिलेंडर ₹3,279.00
- धुळे : घरगुती सिलेंडर ₹962.00 | व्यावसायिक सिलेंडर ₹3,182.50
- गडचिरोली : घरगुती सिलेंडर ₹1,011.50 | व्यावसायिक सिलेंडर ₹3,317.00
- गोंदिया : घरगुती सिलेंडर ₹1,010.50 | व्यावसायिक सिलेंडर ₹3,317.00
- हिंगोली : घरगुती सिलेंडर ₹967.50 | व्यावसायिक सिलेंडर ₹3,198.50
- जळगाव : घरगुती सिलेंडर ₹947.50 | व्यावसायिक सिलेंडर ₹3,157.00
- जालना : घरगुती सिलेंडर ₹950.50 | व्यावसायिक सिलेंडर ₹3,179.50
- कोल्हापूर : घरगुती सिलेंडर ₹944.50 | व्यावसायिक सिलेंडर ₹3,090.50
- लातूर : घरगुती सिलेंडर ₹966.50 | व्यावसायिक सिलेंडर ₹3,193.00
- मुंबई : घरगुती सिलेंडर ₹941.50 | व्यावसायिक सिलेंडर ₹3,067.50
- नागपूर : घरगुती सिलेंडर ₹993.50 | व्यावसायिक सिलेंडर ₹3,291.50
- नांदेड : घरगुती सिलेंडर ₹967.50 | व्यावसायिक सिलेंडर ₹3,198.50
- नंदुरबार : घरगुती सिलेंडर ₹954.50 | व्यावसायिक सिलेंडर ₹3,094.50
- नाशिक : घरगुती सिलेंडर ₹945.50 | व्यावसायिक सिलेंडर ₹3,143.50
- धाराशिव : घरगुती सिलेंडर ₹966.50 | व्यावसायिक सिलेंडर ₹3,199.00
- पालघर : घरगुती सिलेंडर ₹953.50 | व्यावसायिक सिलेंडर ₹3,096.00
- परभणी : घरगुती सिलेंडर ₹968.00 | व्यावसायिक सिलेंडर ₹3,204.00
- पुणे : घरगुती सिलेंडर ₹945.00 | व्यावसायिक सिलेंडर ₹3,128.00
- रायगड : घरगुती सिलेंडर ₹952.50 | व्यावसायिक सिलेंडर ₹3,093.00
- रत्नागिरी : घरगुती सिलेंडर ₹956.50 | व्यावसायिक सिलेंडर ₹3,159.00
- सांगली : घरगुती सिलेंडर ₹944.50 | व्यावसायिक सिलेंडर ₹3,090.50
- सातारा : घरगुती सिलेंडर ₹946.50 | व्यावसायिक सिलेंडर ₹3,135.00
- सिंधुदुर्ग : घरगुती सिलेंडर ₹956.00 | व्यावसायिक सिलेंडर ₹3,117.00
- सोलापूर : घरगुती सिलेंडर ₹949.50 | व्यावसायिक सिलेंडर ₹3,167.50
- ठाणे : घरगुती सिलेंडर ₹941.50 | व्यावसायिक सिलेंडर ₹3,069.50
- वर्धा : घरगुती सिलेंडर ₹1,002.00 | व्यावसायिक सिलेंडर ₹3,307.00
- वाशीम : घरगुती सिलेंडर ₹962.00 | व्यावसायिक सिलेंडर ₹3,189.00
- यवतमाळ : घरगुती सिलेंडर ₹983.50 | व्यावसायिक सिलेंडर ₹3,241.00
(Disclaimer :एलपीजी सिलेंडरच्या किमती वेळोवेळी बदलू शकतात. त्यामुळे सिलेंडर बुक करण्यापूर्वी संबंधित तेल कंपनी किंवा वितरकाकडून ताजे दर तपासून घ्यावेत.)