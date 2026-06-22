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LPG Rate Today: एलपीजी सिलेंडर पुन्हा महागणार? सऊदी अरेबियाकडून मोठा संकेत; महाराष्ट्रातील तुमच्या शहरातील नवे दर पाहा

LPG and PNG Rate Today on 22 June 2026:  मार्च नंतर जूनमध्ये दरांमध्ये पुन्हा २९ रुपयांची वाढ झाली. याच काळात व्यावसायिक सिलिंडरच्या किमतीतही वाढ झाली. आता पुन्हा दरवाढ होणार का? असा प्रश्न आहे. चला आजचे  महाराष्ट्रातील तुमच्या शहरातील नवे दर पाहा

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jun 22, 2026, 08:53 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 08:53 AM IST
LPG Rate Today: एलपीजी सिलेंडर पुन्हा महागणार? सऊदी अरेबियाकडून मोठा संकेत; महाराष्ट्रातील तुमच्या शहरातील नवे दर पाहा

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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