/LPG Rate Today: 3000 रुपयांच्या पुढे गेला व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचा दर! एलपीजी स्थिती काय? जाणून घ्या राज्यातील भाव

LPG Rate Today on 23 June 2026 : देशभरातील एलपीजी ग्राहकांसाठी आज दिलासादायक बातमी म्हणजे घरगुती आणि व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या दरांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. 14.2 किलोच्या घरगुती सिलिंडरचे दर कायम असून 19 किलोच्या व्यावसायिक सिलिंडरची किंमतही स्थिर आहे. एलपीजी दरांमध्ये शेवटचा बदल 7 जून 2026 रोजी करण्यात आला होता. त्यावेळी घरगुती सिलिंडरच्या किमतीत ₹29 आणि व्यावसायिक सिलिंडरच्या दरात ₹42 ते ₹44 पर्यंत वाढ करण्यात आली होती.
महाराष्ट्रातील घरगुती एलपीजी सिलिंडरचे दर (14.2 किलो)
- अहमदनगर – ₹955.50
- अकोला – ₹962.00
- अमरावती – ₹975.50
- औरंगाबाद – ₹950.50
- भंडारा – ₹1,002.00
- बीड – ₹967.50
- बुलढाणा – ₹956.50
- चंद्रपूर – ₹990.50
- धुळे – ₹962.00
- गडचिरोली – ₹1,011.50
- गोंदिया – ₹1,010.50
- ग्रेटर मुंबई – ₹941.50
- हिंगोली – ₹967.50
- जळगाव – ₹947.50
- जालना – ₹950.50
- कोल्हापूर – ₹944.50
- लातूर – ₹966.50
- मुंबई – ₹941.50
- नागपूर – ₹993.50
- नांदेड – ₹967.50
- नंदुरबार – ₹954.50
- नाशिक – ₹945.50
- धाराशिव – ₹966.50
- पालघर – ₹953.50
- परभणी – ₹968.00
- पुणे – ₹945.00
- रायगड – ₹952.50
- रत्नागिरी – ₹956.50
- सांगली – ₹944.50
- सातारा – ₹946.50
- सिंधुदुर्ग – ₹956.00
- सोलापूर – ₹949.50
- ठाणे – ₹941.50
- वर्धा – ₹1,002.00
- वाशीम – ₹962.00
- यवतमाळ – ₹983.50
महाराष्ट्रातील व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरचे दर (19 किलो)
- अहमदनगर – ₹3,156.00
- अकोला – ₹3,196.00
- अमरावती – ₹3,226.50
- औरंगाबाद – ₹3,173.00
- भंडारा – ₹3,302.50
- बीड – ₹3,202.50
- बुलढाणा – ₹3,175.50
- चंद्रपूर – ₹3,279.00
- धुळे – ₹3,182.50
- गडचिरोली – ₹3,317.00
- गोंदिया – ₹3,317.00
- ग्रेटर मुंबई – ₹3,067.50
- हिंगोली – ₹3,198.50
- जळगाव – ₹3,157.00
- जालना – ₹3,179.50
- कोल्हापूर – ₹3,090.50
- लातूर – ₹3,193.00
- मुंबई – ₹3,067.50
- नागपूर – ₹3,291.50
- नांदेड – ₹3,198.50
- नंदुरबार – ₹3,094.50
- नाशिक – ₹3,143.50
- धाराशिव – ₹3,199.00
- पालघर – ₹3,096.00
- परभणी – ₹3,204.00
- पुणे – ₹3,128.00
- रायगड – ₹3,093.00
- रत्नागिरी – ₹3,159.00
- सांगली – ₹3,090.50
- सातारा – ₹3,135.00
- सिंधुदुर्ग – ₹3,117.00
- सोलापूर – ₹3,167.50
- ठाणे – ₹3,069.50
- वर्धा – ₹3,307.00
- वाशीम – ₹3,189.00
- यवतमाळ – ₹3,241.00
महाराष्ट्रातील पीएनजी (PNG) गॅसचे दर
- अहमदनगर – ₹48.50
- औरंगाबाद – ₹47.08
- कोल्हापूर – ₹49.30
- लातूर – ₹44.00
- मुंबई – ₹50.00
- नंदुरबार – ₹48.31
- नाशिक – ₹50.25
- धाराशिव – ₹44.00
- पालघर – ₹50.87
- पुणे – ₹50.65
- रायगड – ₹50.00
- रत्नागिरी – ₹44.00
- सांगली – ₹48.50
- सातारा – ₹48.50
- सिंधुदुर्ग – ₹49.25
- सोलापूर – ₹48.50
- ठाणे – ₹50.00
उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा?
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना केंद्र सरकारकडून प्रति सिलिंडर ₹300 अनुदान दिले जाते. त्यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांना ज्या सिलिंडरसाठी ₹942 किंवा त्याहून अधिक रक्कम मोजावी लागते, तोच सिलिंडर उज्ज्वला योजनेतील कुटुंबांना सुमारे ₹642 मध्ये उपलब्ध होतो.
एलपीजीचे दर कधी कमी होऊ शकतात?
तज्ज्ञांच्या मते, घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या दरांमध्ये तात्काळ कपात होण्याची शक्यता कमी आहे. जुलै महिन्यातील आढावा बैठकीत दर कमी होण्याची अपेक्षा कमी असून ग्राहकांना ऑगस्ट किंवा सप्टेंबरपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागू शकते. यामागील प्रमुख कारण म्हणजे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील एलपीजीच्या किमतींमध्ये झालेली वाढ. जगातील सर्वात मोठी तेल कंपनी सौदी अरामकोने जून महिन्यासाठी एलपीजीच्या अधिकृत विक्री दरात (OSP) वाढ केली आहे. प्रोपेनच्या दरात प्रति मेट्रिक टन 10 डॉलर आणि ब्यूटेनच्या दरात 20 डॉलरची वाढ झाली आहे.
तेल कंपन्यांवर अजूनही आर्थिक ताण
माहितीनुसार, भारतात एका घरगुती एलपीजी सिलिंडरचा प्रत्यक्ष पुरवठा खर्च सुमारे ₹1,600 इतका आहे. मात्र ग्राहकांना तो सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारी तेल कंपन्या मोठा आर्थिक भार उचलत आहेत. 7 जून रोजी दरवाढ झाल्यानंतरही कंपन्यांना प्रत्येक सिलिंडरमागे लक्षणीय तोटा सहन करावा लागत असल्याचे सांगितले जाते.