/LPG Gas Cylinder Price: गॅस सिलेंडरचे नवीन दर जाहीर, एलपीजी स्वस्त झाला? जाणून घ्या राज्यातील दर

LPG Price Today 25 June 2026 Maharashtra: घरगुती आणि व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. तेल विपणन कंपन्यांनी २५ जूनसाठी एलपीजी सिलेंडरचे अद्ययावत दर जाहीर केले आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या किंमतींमध्ये चढ-उतार सुरू असतानाही देशांतर्गत गॅसच्या दरांमध्ये कोणताही नवीन बदल करण्यात आलेला नाही. दिल्लीमध्ये १४.२ किलोच्या घरगुती एलपीजी सिलेंडरची किंमत ₹९४२ इतकी कायम आहे, तर १९ किलोच्या व्यावसायिक सिलेंडरसाठी ग्राहकांना ₹३,११३.५० मोजावे लागत आहेत. त्यामुळे सध्या ग्राहकांना ना दिलासा मिळाला आहे ना अतिरिक्त आर्थिक भार पडला आहे.
एलपीजीचे दर अजूनही जास्त का आहेत?
भारत आपल्या एलपीजी गरजेपैकी मोठा हिस्सा आयातीद्वारे पूर्ण करतो. त्यामुळे जागतिक बाजारातील किंमतींचा थेट परिणाम देशांतर्गत दरांवर होतो. विशेषतः पश्चिम आशियातील तणाव आणि पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांमुळे एलपीजीच्या आयात खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाचे दर कमी झाले असले तरी त्याचा परिणाम एलपीजीवर दिसण्यासाठी काही महिने लागू शकतात. सध्या एका घरगुती सिलेंडरची वास्तविक किंमत बाजारभावानुसार खूपच जास्त असून तेल कंपन्या त्यातील काही भार स्वतः उचलत आहेत.
महाराष्ट्रातील घरगुती एलपीजी सिलेंडरचे दर (१४.२ किलो)
- मुंबई – ₹941.50
- ठाणे – ₹941.50
- पुणे – ₹945.00
- कोल्हापूर – ₹944.50
- सांगली – ₹944.50
- नाशिक – ₹945.50
- सातारा – ₹946.50
- जळगाव – ₹947.50
- सोलापूर – ₹949.50
- औरंगाबाद – ₹950.50
- जालना – ₹950.50
- रायगड – ₹952.50
- पालघर – ₹953.50
- नंदुरबार – ₹954.50
- अहमदनगर – ₹955.50
- रत्नागिरी – ₹956.50
- बुलढाणा – ₹956.50
- अकोला – ₹962.00
- वाशीम – ₹962.00
- लातूर – ₹966.50
- बीड – ₹967.50
- हिंगोली – ₹967.50
- नांदेड – ₹967.50
- परभणी – ₹968.00
- अमरावती – ₹975.50
- यवतमाळ – ₹983.50
- चंद्रपूर – ₹990.50
- नागपूर – ₹993.50
- भंडारा – ₹1,002.00
- वर्धा – ₹1,002.00
- गोंदिया – ₹1,010.50
- गडचिरोली – ₹1,011.50
महाराष्ट्रातील व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरचे दर (१९ किलो)
- मुंबई – ₹3,067.50
- ठाणे – ₹3,069.50
- कोल्हापूर – ₹3,090.50
- सांगली – ₹3,090.50
- रायगड – ₹3,093.00
- नंदुरबार – ₹3,094.50
- पालघर – ₹3,096.00
- सिंधुदुर्ग – ₹3,117.00
- पुणे – ₹3,128.00
- सातारा – ₹3,135.00
- नाशिक – ₹3,143.50
- अहमदनगर – ₹3,156.00
- जळगाव – ₹3,157.00
- रत्नागिरी – ₹3,159.00
- सोलापूर – ₹3,167.50
- औरंगाबाद – ₹3,173.00
- बुलढाणा – ₹3,175.50
- जालना – ₹3,179.50
- धुळे – ₹3,182.50
- वाशीम – ₹3,189.00
- लातूर – ₹3,193.00
- अकोला – ₹3,196.00
- हिंगोली – ₹3,198.50
- नांदेड – ₹3,198.50
- धाराशिव – ₹3,199.00
- बीड – ₹3,202.50
- परभणी – ₹3,204.00
- अमरावती – ₹3,226.50
- यवतमाळ – ₹3,241.00
- चंद्रपूर – ₹3,279.00
- नागपूर – ₹3,291.50
- भंडारा – ₹3,302.50
- वर्धा – ₹3,307.00
- गडचिरोली – ₹3,317.00
- गोंदिया – ₹3,317.00
महाराष्ट्रातील PNG (पाइप्ड नॅचरल गॅस) दर
- मुंबई – ₹51.50 प्रति युनिट
- ठाणे – ₹51.50
- रायगड – ₹51.50
- पुणे – ₹51.00
- पालघर – ₹50.87
- नाशिक – ₹50.25
- कोल्हापूर – ₹49.82
- सिंधुदुर्ग – ₹49.25
- अहमदनगर – ₹48.50
- औरंगाबाद – ₹48.50
- सांगली – ₹48.50
- सातारा – ₹48.50
- सोलापूर – ₹48.50
- नंदुरबार – ₹48.31
- लातूर – ₹45.50
- धाराशिव – ₹45.50
- रत्नागिरी – ₹45.50
पुढे दर कमी होण्याची शक्यता?
कच्च्या तेलाच्या किंमतींमध्ये अलीकडे घसरण झाली असली तरी एलपीजीच्या दरात तातडीने कपात होण्याची शक्यता कमी आहे. आयात खर्च, जागतिक करारभाव आणि तेल कंपन्यांवरील आर्थिक ताण कमी झाल्यानंतरच ग्राहकांना दिलासा मिळू शकतो.