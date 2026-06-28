/LPG Price Today: आज घरात गॅस सिलेंडर बुक करायचा आहे? जाणून घ्या आज काय आहेत राज्यात दर

LPG Price Today 28 June 2026: सरकारी तेल कंपन्यांनी आज (28 जून 2026) एलपीजी सिलेंडरचे ताजे दर जाहीर केले आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमतीत घसरण सुरू असली तरी घरगुती एलपीजी सिलेंडरच्या दरात आज कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे ग्राहकांना जुन्याच दराने सिलेंडर मिळणार आहे. इराण-इस्रायल संघर्षानंतर एलपीजीच्या किंमतीत दोन वेळा वाढ करण्यात आली होती. 7 मार्च 2026 रोजी घरगुती सिलेंडरच्या दरात ₹60, तर 7 जून 2026 रोजी ₹29 ची वाढ झाली होती. त्यानंतर आजच्या दरांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
दुसरीकडे, व्यावसायिक (Commercial) एलपीजी सिलेंडरच्या किंमती युद्धकाळात मोठ्या प्रमाणात वाढल्या असून देशातील अनेक शहरांमध्ये 19 किलोच्या सिलेंडरची किंमत ₹3,100 च्या पुढे गेली आहे.
महाराष्ट्रातील एलपीजी सिलेंडरचे दर
घरगुती (14.2 किलो) | व्यावसायिक (19 किलो)
- अहमदनगर – ₹955.50 | ₹3,156.00
- अकोला – ₹962.00 | ₹3,196.00
- अमरावती – ₹975.50 | ₹3,226.50
- छत्रपती संभाजीनगर – ₹950.50 | ₹3,173.00
- भंडारा – ₹1,002.00 | ₹3,302.50
- बीड – ₹967.50 | ₹3,202.50
- बुलढाणा – ₹956.50 | ₹3,175.50
- चंद्रपूर – ₹990.50 | ₹3,279.00
- धुळे – ₹962.00 | ₹3,182.50
- गडचिरोली – ₹1,011.50 | ₹3,317.00
- गोंदिया – ₹1,010.50 | ₹3,317.00
- ग्रेटर मुंबई – ₹941.50 | ₹3,067.50
- हिंगोली – ₹967.50 | ₹3,198.50
- जळगाव – ₹947.50 | ₹3,157.00
- जालना – ₹950.50 | ₹3,179.50
- कोल्हापूर – ₹944.50 | ₹3,090.50
- लातूर – ₹966.50 | ₹3,193.00
- मुंबई – ₹941.50 | ₹3,067.50
- नागपूर – ₹993.50 | ₹3,291.50
- नांदेड – ₹967.50 | ₹3,198.50
- नंदुरबार – ₹954.50 | ₹3,094.50
- नाशिक – ₹945.50 | ₹3,143.50
- धाराशिव – ₹966.50 | ₹3,199.00
- पालघर – ₹953.50 | ₹3,096.00
- परभणी – ₹968.00 | ₹3,204.00
- पुणे – ₹945.00 | ₹3,128.00
- रायगड – ₹952.50 | ₹3,093.00
- रत्नागिरी – ₹956.50 | ₹3,159.00
- सांगली – ₹944.50 | ₹3,090.50
- सातारा – ₹946.50 | ₹3,135.00
- सिंधुदुर्ग – ₹956.00 | ₹3,117.00
- सोलापूर – ₹949.50 | ₹3,167.50
- ठाणे – ₹941.50 | ₹3,069.50
- वर्धा – ₹1,002.00 | ₹3,307.00
- वाशीम – ₹962.00 | ₹3,189.00
- यवतमाळ – ₹983.50 | ₹3,241.00
महाराष्ट्रातील PNG (पाइप्ड नॅचरल गॅस) चे दर
- अहमदनगर – ₹48.50
- छत्रपती संभाजीनगर – ₹48.50 (+₹1.42)
- कोल्हापूर – ₹49.82 (+₹0.52)
- लातूर – ₹45.50 (+₹1.50)
- मुंबई – ₹51.50 (+₹1.50)
- नंदुरबार – ₹48.31
- नाशिक – ₹50.25
- धाराशिव – ₹45.50 (+₹1.50)
- पालघर – ₹50.87
- पुणे – ₹51.00 (+₹0.35)
- रायगड – ₹51.50 (+₹1.50)
- रत्नागिरी – ₹45.50 (+₹1.50)
- सांगली – ₹48.50
- सातारा – ₹48.50
- सिंधुदुर्ग – ₹49.25
- सोलापूर – ₹48.50
- ठाणे – ₹51.50 (+₹1.50)
एलपीजीचे दर कसे ठरवले जातात?
एलपीजी सिलेंडरचे दर आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किंमती, एलपीजीची आयात खर्च, डॉलर-रुपया विनिमय दर आणि सरकारी कररचना यावर अवलंबून असतात. त्यामुळे वेगवेगळ्या शहरांमध्ये वाहतूक खर्च आणि स्थानिक करांमुळे किंमतींमध्ये काही प्रमाणात फरक दिसून येतो.