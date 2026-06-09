/LPG Rate Today: कुठे 1500 तर कुठे 2000 च्या पुढे गॅस सिलेंडरचे दर, तरीही भारतातच सर्वात स्वस्त गॅस! महाराष्ट्रातील नवीन भाव जाणून घ्या

LPG Rate Today on 09 June 2026: देशात घरगुती एलपीजी सिलेंडरच्या किंमतीत पुन्हा एकदा वाढ करण्यात आली असली तरी जागतिक तुलनेत भारतीय ग्राहकांना अजूनही तुलनेने स्वस्त दरात गॅस उपलब्ध होत असल्याचा दावा केंद्र सरकारने केला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढत असताना आणि पश्चिम आशियातील तणावामुळे ऊर्जा पुरवठ्यावर दबाव निर्माण झालेला असताना अनेक देशांमध्ये एलपीजीचे दर विक्रमी पातळीवर पोहोचले आहेत. भारतामध्ये नुकतीच 14.2 किलोच्या घरगुती गॅस सिलेंडरच्या दरात 29 रुपयांची वाढ करण्यात आली. याआधी मार्च महिन्यात 60 रुपयांची वाढ झाली होती. अशाप्रकारे काही महिन्यांतच सिलेंडर तब्बल 89 रुपयांनी महागला आहे. दिल्लीमध्ये सध्या घरगुती एलपीजी सिलेंडरची किंमत 942 रुपयांवर पोहोचली आहे.
पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, जागतिक बाजारातील परिस्थिती लक्षात घेतल्यास भारतातील एलपीजी दर अजूनही अनेक देशांच्या तुलनेत कमी आहेत. सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या अनुदानामुळे ग्राहकांवरील आर्थिक भार कमी ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. विशेषतः प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेतील लाभार्थ्यांना प्रति सिलेंडर 300 रुपयांचे अनुदान मिळत असल्याने त्यांना 942 रुपयांचा सिलेंडर सुमारे 642 रुपयांत मिळतो.
या आकडेवारीवरून भारतातील गॅस दर अनेक विकसित देशांच्या तुलनेत कमी असल्याचे दिसून येते.
सरकारच्या माहितीनुसार, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील सऊदी कॉन्ट्रॅक्ट प्राइस (CP) मध्ये मोठी वाढ झाली आहे. परिणामी एका एलपीजी सिलेंडरचा प्रत्यक्ष पुरवठा खर्च 1,600 रुपयांच्या पुढे गेला आहे. तरीही ग्राहकांना कमी दरात सिलेंडर उपलब्ध करून देण्यासाठी तेल कंपन्या आणि सरकार आर्थिक भार उचलत आहेत.
राज्यात व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे दर 3,000 रुपयांच्या पुढे कायम आहेत. गडचिरोली, गोंदिया, वर्धा, नागपूर आणि चंद्रपूर या भागांमध्ये सर्वाधिक दर नोंदवले गेले आहेत.
घरगुती पाइप गॅस (PNG) वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठी दर सध्या स्थिर आहेत.
एलपीजीच्या किंमती वाढल्या असल्या तरी जागतिक तुलनेत भारतातील दर अद्याप कमी असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. मात्र सलग झालेल्या दरवाढींमुळे सर्वसामान्य कुटुंबांचे मासिक बजेट बिघडत असल्याची भावना ग्राहकांकडून व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः अनुदानाचा लाभ न मिळणाऱ्या ग्राहकांवर याचा अधिक परिणाम होताना दिसत आहे.