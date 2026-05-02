LPG Price Today: 5-7 दिवसात LPG बद्दल निर्णय होण्याची शक्यता! जाणून घ्या आजचे एलपीजी सिलेंडरचे दर

LPG Cylinder Price Hike Today 2 May: पश्चिम आशियातील युद्धामुळे जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेल्या मोठ्या वाढीनंतर, पेट्रोल, डिझेलच्या दरात प्रति लिटर 4-5 रुपयांनी आणि एलपीजीच्या प्रति सिलेंडर 40-50 रुपयांनी वाढ होण्याची शक्यता आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: May 2, 2026, 12:18 PM IST
LPG Cylinder Price Hike Today 2 May 2026: पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळे जागतिक कच्च्या तेलाच्या किंमती झपाट्याने वाढल्या आहेत. याचा परिणाम भारतावरही दिसू लागला असून, पेट्रोल-डिझेल आणि एलपीजीच्या दरवाढीचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे. सरकारी सूत्रांच्या माहितीनुसार, पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रति लिटर सुमारे ₹4 ते ₹5 पर्यंत वाढ होऊ शकते. तसेच घरगुती एलपीजी सिलेंडरच्या किमतीत ₹40 ते ₹50 पर्यंत वाढ होण्याची शक्यता आहे. जर हा निर्णय झाला, तर 2022 नंतर पहिल्यांदाच इंधन दर वाढवले जातील.

दरवाढीमागील कारणे

जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढण्यामागे पश्चिम आशियातील युद्धस्थिती हे प्रमुख कारण मानले जात आहे. पुरवठा खंडित होण्याची भीती, जहाज वाहतुकीतील धोके आणि दीर्घकालीन अस्थिरता यामुळे तेलाचे दर वाढले आहेत. दरम्यान, किरकोळ इंधन दर स्थिर ठेवले गेल्यामुळे तेल कंपन्यांवर आर्थिक ताण वाढला आहे. सध्या त्या तोटा सहन करत असून, यामुळे सरकारवरही आर्थिक दबाव निर्माण झाला आहे.

5-7 दिवसांत होऊ शकतो निर्णय

सरकारकडून अद्याप अंतिम निर्णय जाहीर करण्यात आलेला नाही. मात्र, पुढील 5 ते 7 दिवसांत परिस्थितीचा आढावा घेऊन निर्णय घेतला जाऊ शकतो. अधिकाऱ्यांच्या मते, तेल कंपन्यांचा ताण कमी करणे आणि महागाईवर नियंत्रण ठेवणे यामध्ये संतुलन साधण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

घरगुती एलपीजी दर (14.2 किलो सिलेंडर)

  • दिल्ली – ₹913
  • मुंबई – ₹912.50
  • कोलकाता – ₹939
  • चेन्नई – ₹928.50
  • जयपूर – ₹916.50
  • लखनऊ – ₹950.50
  • बेंगळुरू – ₹915.50
  • पुणे – ₹916
  • रायपूर – ₹984
  • रांची – ₹970.50

कमर्शियल एलपीजी दर (19 किलो सिलेंडर)

  • दिल्ली – ₹3,071.50
  • मुंबई – ₹3,046.50
  • कोलकाता – ₹3,355
  • चेन्नई – ₹3,259.50
  • बेंगळुरू – ₹3,174.50
  • जयपूर – ₹3,099
  • पटना – ₹3,369
  • पुणे – ₹3,107

इंधन आणि एलपीजी दर वाढल्यास त्याचा थेट परिणाम वाहतूक खर्च, घरगुती बजेट आणि महागाईवर होणार आहे. त्यामुळे हा निर्णय आर्थिकदृष्ट्या संवेदनशील मानला जात असून, येणारे काही दिवस महत्त्वाचे ठरणार आहेत.

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

इतर बातम्या

'कनेक्टिंग लिंक सुरु होऊनही वाहतूक कोंडी कायम', अ...

महाराष्ट्र बातम्या