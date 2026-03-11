LPG कमतरेतमुळे आता देशभरातील लाखो रेल्वे प्रवाशी राहणार उपाशी?, IRCTC ने वेंडर्सना काय सांगितलं?

LPG shortage: मध्य पूर्वातील संघर्षामुळे एलपीजी गॅसच्या पुरवठ्यात अडचणी येत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, इंडियन रेल्वे कॅटरिंग अँड टूरिझम कॉर्पोरेशन (आयआरसीटीसी) ट्रेनमध्ये गरम जेवण देण्याची सेवा तात्पुरती थांबवण्याचा विचार करत आहे. यामुळे प्रवाशांना पूर्वबुक केलेल्या जेवणासाठी रिफंड मिळण्याची शक्यता आहे. प्रवाशांच्या अन्न सेवेत खंड पडू नये म्हणून आयआरसीटीसीने आपल्या सर्व लायसन्सधारकांना वैकल्पिक स्वयंपाक पद्धती अवलंबण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही परिस्थिती देशभरातील रेल्वे स्टेशनांवरील फूड प्लाझा, रिफ्रेशमेंट रूम आणि जन आहार आउटलेट्सवर आहे.
मध्य पूर्वातील चालू असलेल्या युद्धामुळे एलपीजी गॅसचा पुरवठ्यावर परिणाम झालाय. हे क्षेत्र जगातील प्रमुख एलपीजी उत्पादक आहे, आणि संघर्षामुळे पुरवठा साखळी खंडित झाली आहे. परिणामी, भारतात एलपीजी सिलिंडरची उपलब्धता कमी झाली असून, याचा परिणाम रेल्वे सेवांवर होतोय. आयआरसीटीसीने या समस्येची गांभीर्य ओळखून तात्काळ पावले उचलली आहेत, ज्यात स्वयंपाकाच्या पारंपरिक पद्धती बदलण्याचा समावेश आहे. ही कमतरता केवळ रेल्वेवरच नव्हे तर इतर क्षेत्रांवरही परिणाम करत आहे, पण रेल्वे प्रवाशांसाठी ही अधिक चिंताजनक आहे.
आयआरसीटीसी ट्रेनमध्ये दिल्या जाणाऱ्या गरम जेवणाची सेवा तात्पुरती बंद करण्याच्या तयारीत आहे. यामुळे लांब पल्ल्याच्या ट्रेनमध्ये प्रवास करणाऱ्या लाखो प्रवाशांना अडचणी येऊ शकतात. पूर्वी बुक केलेल्या जेवणासाठी पैसे परत मिळवण्याची व्यवस्था केली जाईल, असा अंदाज आहे. ही सेवा बंद झाल्यास प्रवाशांना बाहेरून अन्न आणावे लागेल किंवा स्टेशनांवर उपलब्ध असलेल्या पर्यायांचा वापर करावा लागेल. आयआरसीटीसीने हे पाऊल उचलण्यामागे सुरक्षितता आणि पुरवठा साखळीची अडचण हे मुख्य कारण आहे.
आयआरसीटीसीने सर्व विक्रेत्यांना स्वयंपाकाच्या पद्धती बदलण्याचे सांगितले आहे. त्यांना मायक्रोवेव्ह ओव्हन आणि इलेक्ट्रिक इंडक्शन सिस्टमसारख्या पर्यायी पद्धतींचा अवलंब करण्यास सांगितले आहे. हे बदल रेल्वे स्टेशनांवरील फूड प्लाझा, रिफ्रेशमेंट रूम आणि जन आहार केंद्रांवर लागू होतील. यामुळे एलपीजीवर अवलंबून असलेली स्वयंपाक प्रक्रिया कमी होईल आणि विद्युत ऊर्जेवर आधारित पद्धती वाढतील. विक्रेत्यांना हे बदल तात्काळ लागू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
ही निर्देश देशभरातील सर्व रेल्वे स्टेशनांवरील अन्न केंद्रांना लागू आहेत. विशेषतः फूड प्लाझा, रिफ्रेशमेंट रूम आणि जन आहार आउटलेट्स यांच्यावर याचा थेट परिणाम होईल. ट्रेनमधील पॅन्ट्री कार सेवाही प्रभावित होऊ शकते. आयआरसीटीसीने या केंद्रांना एलपीजी कमतरतेच्या पार्श्वभूमीवर तयार राहण्यास सांगितले आहे. यामुळे प्रवाशांना ताजे आणि गरम अन्न मिळण्यात अडचणी येऊ शकतात, पण पर्यायी व्यवस्थेमुळे सेवा सुरू राहील.
आयआरसीटीसीने विक्रेत्यांना आकस्मिक योजना लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत, जेणेकरून प्रवाशांच्या अन्न सेवेत कोणताही खंड पडू नये. यात पर्यायी ऊर्जा स्रोतांचा वापर, पूर्व तयारी आणि पुरवठा व्यवस्थापन यांचा समावेश आहे. ही पावले उचलल्यामुळे रेल्वे सेवेची गुणवत्ता टिकवून ठेवता येईल. भविष्यात अशा समस्यांसाठी दीर्घकालीन उपाय शोधण्याची गरज असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात.