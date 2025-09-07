English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
100 वर्षातील सर्वात मोठे चंद्रग्रहण! 2025 मधील लक्षवेधी खगोलीय घटना

100 वर्षातील सर्वात मोठे चंद्रग्रहण पहायला मिळाले. हे पूर्ण चंद्रग्रहण नवी दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, जयपूर, कोलकाता, चेन्नई, बेंगळुरू, हैदराबाद, लखनऊ यासारख्या शहरांमध्ये दिसले.

वनिता कांबळे | Updated: Sep 7, 2025, 11:16 PM IST
Chandra Grahan 2025: 100 वर्षातील सर्वात मोठे चंद्रग्रहण ही  2025 मधील लक्षवेधी खगोलीय घटना ठरली.  चंद्रग्रहण म्हणजे ब्लड मूनला सुरुवात झाली. वर्षातील हे अखेरचं चंद्रग्रहण आहे.. देशवासियांना वर्षातील सर्वात मोठी खगोलीय घटनेचा अनुभव घेता आला.  7 सप्टेंबर रोजी रात्री 9.58 वाजता सुरू झालेले हे ग्रहण देशभरात दिसून आले. भारतासह जगातील अनेक भागात हे ग्रहण दिसले. विशेष म्हणजे यावेळी ग्रहणादरम्यान चंद्राचा रंग काळा किंवा निळा नसून लाल असेल. म्हणूनच याला ब्लड मून म्हणतात. भारतात तुम्ही हे ग्रहण उघड्या डोळ्यांनी सहज पाहू शकता. जेव्हा पृथ्वी चंद्राला पूर्णपणे झाकून टाकेल तेव्हा ब्लड मूनचे दृश्य दिसले.

भारतीय वेळेनुसार 7 सप्टेंबर रोजी रात्री 9:58 वाजता सुरू झालेले हे ग्रहण 8 सप्टेंबर रोजी पहाटे 1:26 वाजता संपेल. या चंद्रग्रहणाचा एकूण कालावधी 3 तास ​​28 मिनिटे असेल, जो 2022 नंतरचा सर्वात मोठा ग्रहण असल्याचे म्हटले जात आहे. हे पूर्ण चंद्रग्रहण नवी दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, जयपूर, कोलकाता, चेन्नई, बेंगळुरू, हैदराबाद, लखनऊ यासारख्या शहरांमध्ये दिसले. ते पाहण्यासाठी तुम्हाला कोणत्याही उंच ठिकाणी जाण्याची आवश्यकता नाही, कारण ते सहज दिसेल. आज 7 सप्टेंबर रोजी रात्री  11 ते 12:22 या वेळेत हे चंद्रग्रहण भारतात सर्वात लाल आणि तेजस्वी दिसेल.

मृत्यू पंचक आणि चंद्रग्रहण 2025

ज्योतिषांच्या मते, सुमारे 122 वर्षांनंतर असा योगायोग घडला आहे जेव्हा पितृपक्ष चंद्रग्रहणाने सुरू झाला. याशिवाय, 7 सप्टेंबर रोजी होणारे हे ग्रहण पंचक दरम्यान झाले आहे. मृत्युपंचक 6 सप्टेंबरपासून सुरू झाले, जे 10 सप्टेंबरपर्यंत चालू राहील. हिंदू धर्मात मृत्युपंचक आणि चंद्रग्रहण या दोन्ही काळांना अशुभ मानले जाते. या काळात पूजा, लग्न, गृहप्रवेश, मुंडन इत्यादी कोणतेही काम केले जात नाही.

2025 सालचे दुसरे चंद्रग्रहण

आज 7 सप्टेंबर रोजी झालेले हे ग्रहण वर्षातील दुसरे चंद्रग्रहण आहे. वर्षातील पहिले चंद्रग्रहण 14 मार्च रोजी झाले होते, जे भारतात दिसले नाही. या ग्रहणानंतर, वर्षातील शेवटचे सूर्यग्रहण देखील या महिन्यात होणार आहे. वर्षातील शेवटचे आणि दुसरे सूर्यग्रहण 21 सप्टेंबर 2025 रोजी होणार आहे. तथापि, हे ग्रहण भारतात दिसणार नाही.

FAQ

1. 2025 मधील चंद्रग्रहण कधी झाले?
2025 मधील चंद्रग्रहण 7 सप्टेंबर रोजी रात्री 9:58 वाजता सुरू झाले आणि 8 सप्टेंबर रोजी पहाटे 1:26 वाजता संपले.

2. या चंद्रग्रहणाचा कालावधी किती होता?
या चंद्रग्रहणाचा एकूण कालावधी 3 तास 28 मिनिटांचा होता.

3. हे चंद्रग्रहण का विशेष आहे?
हे 2022 नंतरचे सर्वात मोठे पूर्ण चंद्रग्रहण आहे आणि 100 वर्षांतील सर्वात लक्षवेधी खगोलीय घटना मानली जाते. यावेळी चंद्र लाल रंगाचा दिसला, म्हणून याला "ब्लड मून" म्हणतात.

4. हे चंद्रग्रहण भारतात कुठे दिसले?
हे ग्रहण नवी दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, जयपूर, कोलकाता, चेन्नई, बेंगळुरू, हैदराबाद, लखनऊ यासारख्या शहरांमध्ये दिसले.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

