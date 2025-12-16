English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
भाजप आमदाराने मुलाच्या लग्नात 70 लाखाचे फटाके फोडले; आतषबाजीचा व्हिडिओ एकदा बघाच...

भाजप आमदाराने आपल्या मुलाच्या लग्नात 70 लाखाचे फटाके फोडले आहेत. याचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल  झाला आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Dec 16, 2025, 05:50 PM IST
BJP MLA Son Wedding: मध्य प्रदेशातील इंदूर येथील भाजप आमदार राकेश शुक्ला ज्यांना गोलू शुक्ला म्हणूनही ओळखले जाते, ते सध्या चर्चेत आहेत. त्यांचा मुलगा अंजनेशच्या इंदूरमधील लग्नात करोडो रुपये खर्च झाल्याचे वृत्त आहे. ज्यामध्ये 70 लाखांचे फटाकेही समाविष्ट आहेत. लग्नाचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. 

गोलू शुक्ला हे मध्य प्रदेशातील सर्वात श्रीमंत आमदारांपैकी एक आहेत, त्यांची एकूण संपत्ती 61 कोटी 50 लाखांपेक्षा जास्त आहे. राकेश शुक्लाचा इंदूरमध्ये बांधकाम साहित्यापासून ते क्रेनपर्यंतचा मोठा व्यवसाय आहे. शुक्ला यांच्याकडे पाच फॉर्च्युनर कार, आठपेक्षा जास्त क्रेन आणि अनेक शस्त्रे आहेत. राकेश शुक्ला यांच्या पत्नी मुग्धा शुक्ला यांचाही पेट्रोल पंप आहे. काही महिन्यांपूर्वी इंदूरचे आमदार राकेश शुक्ला आणि त्यांचा मुलगा रुद्राक्ष वादात सापडले होते, जेव्हा महाकाल मंदिराच्या दर्शनादरम्यान, त्यांच्या मुलाला गर्भगृहात प्रवेश करण्यापासून रोखल्यानंतर त्यांनी सेवकांशी वाद घातला होता. 

भाजप आमदार गोलू शुक्ला यांचा मुलगा अंजनेश यांच्या लग्नात 70 लाख रुपयांचे फटाके उडवल्याचे वृत्त पसरत आहे. भव्य आतषबाजीचे व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल झाले आहेत. अंजनेश आणि वधू सिमर यांनी खजराणा मंदिरात हार घालून त्यांच्या नवीन आयुष्याची सुरुवात केली. अंजनेशच्या लग्नाने सोशल मीडियावर सर्वांचे लक्ष वेधले आहे.  वर्षातील सर्वात चर्चेत असलेल्या लग्नांपैकी एक बनला आहे. लग्नाचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. वापरकर्ते आश्चर्यचकित झाले आहेत. लग्नाच्या भव्य खर्चावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. स्थळ एखाद्या राजवाड्यासारखे सजवण्यात आले होते. एका व्हिडिओमध्ये दावा करण्यात आला आहे की लग्नाच्या आतषबाजीवर 70 लाख खर्च करण्यात आले. संपूर्ण लग्नस्थळ धार्मिक पद्धतीने सजवण्यात आले होते. संपूर्ण परिसरात हिंदू देवतांच्या मूर्ती ठेवण्यात आल्या होत्या. मुख्य व्यासपीठावर भगवान शिवाची मूर्ती बसली होती, ज्यासमोर वरमाला समारंभ झाला. भाजप आणि काँग्रेसमधील अनेक प्रमुख नेते लग्न समारंभाला उपस्थित होते.

