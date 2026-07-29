/लग्नाच्या 25 दिवसांनंतर पत्नीचं ते भयंकर सत्य पतीसमोर उघडलं; शारीरिक संबंध न ठेवण्यासाठी रोज नवीन कहाणी अन्...

लग्न हे नवरा बायकोमधील प्रेम आणि विश्वासावर उभं असतं. पण हाच विश्वास तुटला की क्षणात सगळं संपतं. मध्यप्रदेशातील एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. लग्नाच्या 25 दिवसांनंतर पतीसमोर पत्नीचं सत्य समोर आलं, ज्यानंतर त्याच्या आयुष्यात वादळ आलं. जिच्यासोबत आयुष्यातील प्रेमळ संसाराची स्वप्न रंगलो होती, तिच्या या सत्यामुळे पतीला पत्नीविरोधात पोलिसांकडे धाव घ्यावी लागली. लग्नाच्या 25 दिवसांनंतर पत्नी दाढी करताना दिसल्याचे पतीच्या पायाखालची जमीन सरकली.
ही घटना मध्य प्रदेशातील इंदूरमधील शाजापूरमधील असून या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ माजली आहे. भाजी विक्रेता असलेल्या तरुणाने सांगितलं की, त्या दोघांचं लग्न एका शेजारी राहणाऱ्या व्यक्तीच्या मध्यस्थीने झाली. वधूही राजगड जिल्ह्यातील पाचोरे गावातील होती. वरच्या बाजूने त्यांना लग्नासाठी एक वर्ष थांबायचं होतं. पण वधूकडच्यांनी लवकरात लवकर लग्न करण्याचा आग्रह धरला.
या जोडप्याने मग एका मंदिरात 29 जून रोजी हिंदू रीतिरिवाजानुसार लग्न केलं. यालग्नसाठी 5 लाखांचा खर्च झाला आणि त्यांनी वधूपक्षाला एक लाख रोखही दिली. पण 32 वर्षीय तरुणाने पोलिसांकडे सांगितलं की, लग्नानंतर ती शारीरिक संबंध न ठेवण्यासाठी रोज नवनवीन कारणं देत होती. लग्ना झाल्यानंतरही पत्नीने पतीसोबत एकदाही शारीरिक संबंध ठेवले नाहीत. त्यामुळे पतीसोबत कुटुंबातील सदस्यांना संशय आला. याबद्दल पतीने पत्नीला अनेक वेळा जाबही विचारला, पण ती काही बोलली नाही.
लग्नाच्या पहिला रात्री मासिक पाळी आली, दुसऱ्या पोटदुखीचे कारण सांगून ती शारीरिक संबंध ठेवत नव्हती. त्यानंतर 2 जुलै पत्नी माहेरी गेली आणि 23 जुलैला सासरी परत आली. वधू परत आल्यानंतर नवरदेवाच्या बहिणीने कथितरित्या वधूला दाढी करताना पाहिलं. त्यामुळे पत्नी ट्रान्सजेंडर असल्याचा संशय आला. वधूकडून पोलिसांना सांगितलं की, लग्नापूर्वी ही माहिती लपवण्यात आली होती. पण पोलिसांनी सांगितलं की, ती व्यक्ती तृतीयपंथी आहे की नाही याबद्दल वैद्यकीय तपासणीनंतर समोर येईल. तर वधूकडील आरोप खरं ठरल्यास फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात येईल असंही पोलिसांनी स्पष्ट केलं आहे.