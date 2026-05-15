/Dhar Bhojshala Case: धार भोजशाळा मंदिरच, हायकोर्टाचा मोठा निर्णय! नमाजची परवानगी देणारा आदेश रद्द

High Court Declares Dhar Bhojshala Disputed Area as Temple: मध्य प्रदेशातील धार येथील वादग्रस्त 'भोजशाळा मंदिर-कमल मौला मशीद संकुल' हे एक मंदिरच आहे, असा निर्वाळा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. हायकोर्टाने हिंदू याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने निर्णय दिला आहे. हिंदू भोजशाळेला वाग्देवीला (देवी सरस्वतीला) समर्पित आणि विद्वान राजा भोज यांनी उभारलेले मंदिर मानतो. तर मुस्लिम पक्ष हे स्थळ शतकानुशतके 'कमल मौला मशीद' म्हणून कार्यरत राहिले असल्याचा दावा करत होता. मुस्लिम पक्ष याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात जाणार आहे.
या ठिकाणी चालत आलेली हिंदू उपासना, पूजेची परंपरा कधीही खंडित झालेली नाही याची आम्ही नोंद घेतली आहे. वादग्रस्त क्षेत्राचं मूळ स्वरूप 'भोजशाळा' असल्याचं ऐतिहासिक पुराव्यांच्या आधारे सिद्ध होत आहे. जे परमार वंशातील राजा भोज यांच्याशी संबंधित असलेले संस्कृत शिक्षणाचे एक केंद्र होते. ही बाब आम्ही आमच्या निष्कर्षांमध्ये नमूद करत आहोत," असं न्यायमूर्ती विजय कुमार शुक्ला आणि न्यायमूर्ती आलोक अवस्थी यांच्या खंडपीठाने निर्णय देताना सांगितलं.
दरम्यान कोर्टाने यावेळी मुस्लिम याचिकाकर्त्यांना नमाज पठण करण्यासाठी सरकारकडे वेगळ्या जमिनीची मागणी करण्यास सांगितलं आहे.
"भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाचे (ASI) जतन आणि संवर्धनाच्या कामावर पूर्ण लक्ष ठेवलं जाईल आणि नियंत्रण असेल. तसंच, लंडनमधील संग्रहालयातून देवी सरस्वतीची मूर्ती परत आणून ती भोजशाळा संकुलात स्थापन करावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांनी सरकारकडे अनेक निवेदनं सादर केली आहेत. सरकारने ही निवेदने विचारात घेऊन मूर्ती परत आणण्याबाबत निर्णय घ्यावा," असं खंडपीठाने नमूद केलं.
2003 च्या ASI व्यवस्थेनुसार, हिंदू आणि मुस्लिम अनुक्रमे मंगळवार आणि शुक्रवार या दिवशी प्रार्थना करणे सुरूच ठेवतात. हिंदू पक्षाने या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आणि या संकुलात पूजा करण्याचा अधिकार मिळण्याची मागणी केली. उच्च न्यायालयाने 11 मार्च 2024 रोजी ASI ला भोजशाळा मंदिर-कमल मौला मशीद संकुलाचे वैज्ञानिक सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले होते. ASI ने त्याच वर्षी 22 मार्च रोजी हे सर्वेक्षण सुरू केले आणि 98 दिवसांच्या सविस्तर सर्वेक्षणानंतर आपला अहवाल न्यायालयाला सादर केला.
भोजशाळा निकालानंतर, हिंदू बाजूचे सदस्य संकुलाबाहेर असलेल्या एका मंदिरापाशी जमले असून, त्यांनी "जय श्री राम" च्या घोषणा दिल्या आहेत. आपला संघर्ष यशस्वी झाल्याचा दावा या लोकांनी केला आहे. या ठिकाणी भगवे ध्वज फडकवण्यात आले.
डीआयजी मनोज कुमार सिंह आणि जिल्हाधिकारी राजीव रंजन मीना यांनी सांगितलं की, सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून या परिसरातील प्रत्येक ठिकाणी पोलीस दल तैनात करण्यात आलं आहे. कोणत्याही अफवा पसरू नयेत यासाठी सोशल मीडियावरही बारकाईने लक्ष ठेवलं जात आहे. दोन्ही बाजूंच्या वरिष्ठ प्रतिनिधींशी संवाद साधून, आपापल्या समुदायांमध्ये शांतता राखण्याचे आवाहन केलं जात आहे.
AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी म्हणाले, "आम्हाला आशा आहे की सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणी निकाल देईल आणि हा आदेश रद्द करेल. या प्रकरणामध्ये आणि बाबरी मशीद प्रकरणातील निकालामध्ये स्पष्ट साम्य दिसून येते."