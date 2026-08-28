/खवड्या डोंगरावरील घटनेची पुनरावृत्ती! रक्षाबंधनाच्या दिवशी मुलाच्या पाठोपाठ आई वडिलांनी सपवलं आयुष्य, तर धाकट्या मुलगा...

देशभरात रक्षाबंधनाचा आनंद असताना एका कुटुंबात एका क्षणात होत्याचं नव्हतं झालं आहे. मोठा मुलाला पाठोपाठ आई आणि वडिलांनी रेल्वे रूळावर जीवनाचे चक्र संपवलं आहे. या घटनेच्या वेळी घरातील धाकटा मुलगा रक्षाबंधनानिमित्त बहिणीकडे गेला होता. त्याच्या पाठीमागे त्यांचं संपूर्ण कुटुंब उद्धवस्त झालंय. काही दिवसांपूर्वी छत्रपती संभाजीनगरमधील खवड्या डोंगरावरही अशी घटना घडली होती. ज्यात मुलापाठोपाठ आई वडिलांचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे. खवड्या डोंगरावरील पुनरावृत्ती ही घटना मध्य प्रदेशातील दमोह जिल्ह्यात घडली आहे.