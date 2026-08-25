/गर्लफ्रेंडचे 3400 किस, बॉयफ्रेंडला 5500 रुपयांचा दंड

व्हायरल बातमी : व्हायरल होण्यासाठी कोण काय करेल याचा काही नेम नाही. अशीच एक विचित्र घटना मध्यप्रेदशात घडली आहे. गर्लफ्रेंडने बॉयफ्रेंडच्या कारवर 3,400 चुंबनांचे ठसे उमटवले. याचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर ग्वाल्हेर पोलिसांनी मोठी कारवाई केली आहे. बॉफ्रेंडला हे ठसे पुसावे लागले. इतकचं नाही तर त्याला 5,500 रुपयांचा दंड देखील ठोठावण्यात आला आहे.
व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये, त्या तरुणाची गाडी पूर्णपणे लिपस्टिकच्या डागांनी माखलेली असल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे. व्हिडिओमध्ये एक कार पूर्णपणे ओढांच्या ठशांनी माखलेली दिसत आहे. व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर ग्वाल्हेर पोलिसांनी ज्याची कार आहे त्या तरुणाला शोधून काढत त्याच्यावर कारवाई केली आहे.
त्याने आणि त्याच्या गर्लफ्रेंडने स्विफ्ट कारचे 'किसिंग कार'मध्ये रूपांतर केले. आंतरराष्ट्रीय ट्रेंडपासून प्रेरणा घेऊन, त्या तरुणाच्या गर्लफ्रेंडने कारवर 3,400 लिपस्टिकचे ठसे उमटवले. तब्बल साडेतीन तास त्याच्या मेहनत घेत त्याच्या गर्लफ्रेंडने संपूर्ण कार ओठांच्या ठशांनी रंगवली.
व्हायरल होण्यासाठी विचित्र ट्रेंड फॉलो केल्याचे या तरुणाने आणि त्याच्या गर्लफ्रेंडने सांगितले. विशेष म्हणजे, त्याच्या गर्लफ्रेंडने कारवर लिहिलेल्या 'ठाकूर' या शब्दावरही चुंबनाचे डाग सोडले होते, जे नंतर पोलिसांनी काढून टाकण्याचे आदेश दिले. परदेशातील एक व्हिडिओ पाहिल्यानंतर त्याच्या गर्लफ्रेंडला ही कल्पना सुचली असे तरुणाने पोलिसांना सांगितले.
गर्लफ्रेंडने ओठांच्या ठशांनी संपूर्ण कार रंगवल्यावर त्याने स्वतःच तो व्हिडिओ सोशल मीडियावर पोस्ट केला होता, ज्यानंतर पोलिसांनी त्याला कार घेऊन पोलीस ठाण्यात बोलावून कारवाई केली. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, काही दिवसांपूर्वी पटेल नगर सिटी सेंटर परिसरात त्याच कारचा आणखी एक व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. ज्यामध्ये तो कार बाजारातून भरधाव वेगाने जाताना दिसत होता.