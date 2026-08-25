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गर्लफ्रेंडचे 3400 किस, बॉयफ्रेंडला 5500 रुपयांचा दंड

गर्लफ्रेंडच्या करामतीचा फटका बॉयफ्रेंडला बसला आहे. एका तरुणीने तिच्या बॉयफ्रेंडच्या कारवर 3400 ओठांचे ठसे उमटवले. पोलिसांनी या तरुणीच्या बॉयफ्रेंडवर कारवाई करत त्याला   5500 रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 25, 2026, 06:21 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 06:21 PM IST
गर्लफ्रेंडचे 3400 किस, बॉयफ्रेंडला 5500 रुपयांचा दंड

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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