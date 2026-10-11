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अभिजीत दिपकेंसह सौरव दास, आशुतोष रांकांची सुटका; 'ही' अट पाळावी लागणार, 'तब्बल एक वर्ष...'

अभिजीत दिपके, सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांना आज दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर करण्यात आले होते. त्यावेळी काही अटीसमोर ठेवून त्यांना जामीन देण्यात आला आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Oct 11, 2026, 11:09 AM IST|Updated: Oct 11, 2026, 11:36 AM IST
अभिजीत दिपकेंसह सौरव दास, आशुतोष रांकांची सुटका; 'ही' अट पाळावी लागणार, 'तब्बल एक वर्ष...'
Image Credit: Abhijit Dipke Saurav Das and Ashutosh Ranka

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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