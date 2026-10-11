अभिजीत दिपकेंसह सौरव दास, आशुतोष रांकांची सुटका; 'ही' अट पाळावी लागणार, 'तब्बल एक वर्ष...'

निवडणुक आयोगाविरोधात विरोधक आक्रमक झाल्यानंतर दिल्लीत कॉकरोच जनता पार्टीनेही आक्रमक भूमिका घेतली होती. कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजित दिपके आणि अन्य नेत्यांना ताब्यात घेतल्यानंतर दिल्लीतील राजकीय वातावरण तापले होते. रविवारी सत्र न्यायालयाने अभिजीत दिपकेसह सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांची सुटका केली आहे. यावेळी कोर्टाने हमीपत्र घेऊन काही अटींच्या आधारे तिघांना सोडण्यात आले आहे.
वकिल रत्ना सिंह यांनी सोशल मीडियावर सीजेपी नेत्यांच्या सुटकेबाबत माहिती दिली. दंडाधिका-यांसमोर झालेल्या सुनावणीनंतर तिघांचीही सुटका करण्यात आली आहे. यावेळी कोर्टाने अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका आणि सौरभ दास यांची एक वर्षापर्यंत शांततेचा भंग करू नये, या अटीवर सुटका करण्यात आली आहे. दिल्ली पोलिसांनी कालपासून तिघांना ताब्यात ठेवले होते.
अभिजीत दिपके, आशुतोष रंका आणि सौरव दास यांना दिनांक 10 ऑक्टोबर 2026 रोजी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) च्या कलम १२६/१७० अंतर्गत प्रतिबंधात्मक कारवाई करून ताब्यात घेण्यात आले.सर्व आवश्यक कायदेशीर प्रक्रियांचे पालन करण्यात आले असून, दिनांक 11 ऑक्टोबर 2026 रोजी त्यांना दिल्ली कॅन्ट येथील विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी (SEM) न्यायालयासमोर हजर करण्यात आले. शांतता व चांगले वर्तन राखण्याच्या अटीवर, एक वर्षाच्या कालावधीसाठी प्रत्येकी ₹50,000 चा जामीनदारासह हमीबंधपत्र सादर करण्यात आले. त्यानंतर SEM न्यायालयाने त्यांची सुटका केली.
युट्यूबर ध्रुव राठीलाही दिल्ली पोलिसांकडून सोडण्यात आले आहेत. ध्रुव राठीला मध्यरात्री तीन वाजण्याच्या सुमरास सोडण्यात आले. हमीपत्र देऊन त्याची सुटका करण्यात आल्याचे सूत्रांकडून समजतेय. म्हणजेच, जर पुन्हा ध्रुव राठी जंतरमंतर येथे आंदोलनात सहभागी झाले तर पोलिस पुन्हा कारवाई करणार.
#WATCH | Delhi: CJP leaders Abhijeet Dipke, Ashutosh Ranka, and Saurav Das at a police station after they were released from Delhi Cantt Police Station. https://t.co/lpTrp2zXES— ANI (@ANI) October 11, 2026
अभिजीत दिपकेसह सीजेपी नेत्यांच्या सुटकेनंतर पक्षाकडून पत्रकार परिषद घेण्यात येणार आहे. अजिंक्य शिंदे पत्रकार परिषदेला संबोधित करणार असून दिल्लीतील प्रेस क्लब ऑफ इंडिया येथे पत्रकार परिषद घेण्यात येणार आहे.
दरम्यान, CJP आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर 20 हून अधिक एफआयआर दाखल करण्यात आल्या आहेत. कायदा व सुव्यवस्था बिघडवणे आणि शासकीय कामात अडथळा आणणे या आरोपांखाली दिल्ली पोलिसांनी कारवाई केली आहे. पोलीस कर्मचाऱ्यांवरील हल्ल्यांच्या प्रकरणातही एफआयआर दाखल करण्यात आले आहे. आंदोलनादरम्यान कायदा हातात घेणाऱ्यांवर दिल्ली पोलिसांनी कठोर कारवाई केली आहे.