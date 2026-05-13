'...यापुढे महाभारतही लहान', संजय कपूर यांच्या 30000 कोटींच्या मालमत्तेच्या वादावरुन सर्वोच्च न्यायालयाने असं का म्हटलं?

Sunjay Kapur Property Dispute : उद्योगपती संजय कपूर यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या कोट्यवधीच्या मालत्तेवरून कुटुंबात वाद सुरू असून तो विकोपाला गेला आहे. हा वाद पाहून सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीक्षही चक्रावले आहेत.
Sunjay Kapur Property Dispute : करिश्मा कपूरचे एक्स पती आणि उद्योगपती संजय कपूर यांचं निधन झाल्यानंतर कुटुंबात मालमत्तेवरून वाद सुरू आहे. हा वाद सुप्रीम कोर्टात पोहोचला आहे. आता या कौटुंबिक वादाला नवीन वळण लागलं असून संजय कपूर यांची 80 वर्षांची आई राणी कपूर यांनी मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात एक नवीन याचिका दाखल केलीय. त्यांनी या याचिकेत मागणी केली आहे की, प्रिया सचदेव कपूर आणि इतरांना आरके फॅमिली ट्रस्टच्या कामकाजात हस्तक्षेप करण्यापासून रोखा. एवढंच नाही तर 18 मे 2026 ला होणारी बोर्डाची मीटिंग रद्द करण्याची मागणी पण यातून करण्यात आली. पण सर्वोच्च न्यायालयाने या वादावरून कपूर कुटुंबावर संताप व्यक्त केला आहे.