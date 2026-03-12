English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • भारत
  जबरदस्तीने लग्न केलं, मुस्लिम प्रियकराशी लग्नगाठ बांधल्यानंतर मोनालिसाची पहिली प्रतिक्रिया; सगळंच सांगून टाकलं

'जबरदस्तीने लग्न केलं,' मुस्लिम प्रियकराशी लग्नगाठ बांधल्यानंतर मोनालिसाची पहिली प्रतिक्रिया; सगळंच सांगून टाकलं

Mahakumbh viral girl Monalisa on her marriage: मोनालिसाने बुधवारी केरळमधील आपला मुस्लिम प्रियकर फरमानसोबत लग्न केलं. हे लग्न लव्ह जिहादचा प्रकार असल्याचा आरोप केला जात असून, त्यावर आता मोनालिसाने प्रतिक्रिया दिली आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Mar 12, 2026, 03:13 PM IST
'जबरदस्तीने लग्न केलं,' मुस्लिम प्रियकराशी लग्नगाठ बांधल्यानंतर मोनालिसाची पहिली प्रतिक्रिया; सगळंच सांगून टाकलं

Mahakumbh viral girl Monalisa on her marriage: महाकुंभ व्हायरल गर्ल मोनालिसा सध्या आपल्या लग्नामुळे चर्चेत आहे. तिने कुटुंबाच्या विरोधात जात आपला मुस्लिम प्रियकर फरमानसोबत लग्न केलं आहे. मुस्लिम प्रियकराशी लग्न केल्यानंतर मोनालिसाला लव्ह  जिहादच्या आरोपांचा सामना करावा लागत आहे. मोनालिसाने आता पत्रकार परिषद घेत सर्व आरोपांना उत्तर दिलं आहे. तसंच आपल्यावर होणार आरोप आणि टीकांना उत्तर देत मौन सोडलं आहे. 

'मी धर्म बदललेला नाही'

मोनालिसाने पत्रकार परिषदेत सांगितलं की, "आमचं लग्न हिंदू पद्धतीने झालं आहे. खरं तर त्याला माझ्याशी लग्न करायचं नव्हतं. पण मीच जबरदस्ती केली. माझे आई-वडील दुसऱ्या तरुणाशी लग्न करु इच्छित होते. पण मला तो मुलगा आवडला नाही. तो माझ्या नात्यातील मुलगा होता. तो माझा भाऊ लागत असताना, त्याच्याशी लग्न कसं काय करणार होती?".

इराण-इस्त्रायल युद्धाचा महाराष्ट्राला फटका! मुंबईतील 20 टक्के हॉटेल बंद, पुण्यात गॅस दाहिन्या बंद, छ. संभाजीनगरमधील उद्योग ठप्प

 

आमच्या दोघांपैकी कोणीही धर्म बदललेला नाही

पुढे त्यांनी म्हटलं की, "माझ्या वडिलांनी लग्नाला हजेरी लावली नाही. ते माझ्यासोबत येथे आले होते. पण ते थोडे नाराज आहेत. मी हिंदू पारंपारिक पद्धतीने लग्न केलं आहे. लोक लव्ह जिहादबद्दल बोलत आहेत, पण असं काहीच नाही. आमच्या दोघांपैकी कोणीही धर्म बदललेला नाही". नंतर फरमानने म्हटलं की, "आम्ही कलाकार आहोत. आमच्यासाठी सर्वा धर्म समान आहेत. सर्व धर्म आमचे आहेत".

 
यानंतर फरमानने सांगितलं की, तो अभिनेता असून हिंदी-दाक्षिणात्य चित्रपटांमध्ये काम केलं आहे. "मी हिंदू पारंपारिक पद्धतीने लग्न केलं. मोनालिसा हिंदू आहे. जसं मोनालिसाने सांगितलं तसंच मी केलं. मला ती आनंदी राहावी इतकीच अपेक्षा आहे. मी तिच्यावर प्रेम करतो. आम्ही एकमेकांचे धर्म बदललेले नाहीत".

 

'हे बंड नाही, तर लव्ह जिहाद'

मोनालिसाला चित्रपटसृष्टीत आणणारे दिग्दर्शनक सनोज मिश्रा यांनी या लग्नामुळे सर्वात मोठा धक्का बसला आहे. त्यांनी सोशल मीडियावरील पोस्टमध्ये लिहिलं आहे की, "हे बंड नाही, तर लव्ह जिहाद आहे. माझ्या आयुष्यातील हा खूप वाईट दिवस आहे. मोनालिसा बातम्यांमध्ये आहे आणि मी निराश आहे. कारण जंगलात राहणारी ती मुलगी महाकुंभात व्हायरल झाल्यानंतर आपल्या डेरा महेश्वरमध्ये निघून गेली होती. मी तिला प्रशिक्षण देऊन अभिनेत्री बनवण्याची घोषणा केली". 

मोनालिसाच्या आयुष्यात अनेक अडचणी आहेत असंही सनोज यांनी सांगितलं. तसंच हे लव्ह जिहाद असल्याचा दावाही त्यांनी केला. ती लव्ह जिहादची शिकार झाली असून, यामध्ये तिचा मॅनेजरही सहभागी आहे असं त्यांनी म्हटलं आहे. 

