'मुंडक धडापासून वेगळं करु' मोनालिसाच्या लग्नाला लव-जिहाद म्हणणाऱ्या दिग्दर्शकाला धमकी

Monalisa Farman Khan Wedding : महाकुंभ 2025 मध्ये माळा विकून एका रात्रीत लोकप्रिय आणि व्हायरल झालेली मोनालिसा भोसलेने आयुष्यातील सर्वात मोठा निर्णय घेऊन सगळ्यांनाच धक्का दिला आहे. मोनालिसाने आपल्या कुटुंबाच्या विरोधात जाऊन दीड वर्षांपासून रिलेशनशिपमध्ये असलेल्या मुस्लिम बॉयफ्रेंड फरमान खानसोबत लग्न केलं आहे. महत्त्वाचं म्हणजे मोनालिसाने हे लग्न केरळमधील एका मंदिरात केलं आहे. या सगळ्या दरम्यान मोनालिसाचा आगामी सिनेमा 'Dairy Of Manipur'चे दिग्दर्शक सनोज मिश्रा यांनी एक प्रश्न उपस्थित केला आहे.
सनोज यांनी इंस्टाग्रामवर पोस्ट शेअर केली आहे. ज्यामध्ये असा दावा की, त्यांना जीवे मारण्याची धमकी दिली जात आहे. त्यांनी लिहिलं आहे की, मला मुंडक धडापासून वेगळं करण्याची धमकी देखील दिली जात आहे. PFI ने कट रचून केरळमध्ये मोनालिसाच लव जिहाद केलं असल्याच म्हटलं आहे. या अगोदर मोनालिसाच्या लग्नाची बातमी समोर आली होती. त्यावेळी दिग्दर्शक सनोज मिश्राने सोशल मीडियावर एक भली मोठी पोस्ट शेअर केली होती. हा बंड नसून हे लव जिहाद आहे.
सनोज यांनी सांगितलं की, ते आता डिप्रेशनमध्ये आहेत. कारण जंगलात राहणारी एक गरीब मुलगी, जी महाकुंभात व्हायरल झाल्यानंतर महेश्वर येथील तिच्या छावणीत पळून गेली होती. मला तिचं गंगेसारखं पावित्र्य आवडलं आणि मी तिला प्रशिक्षण देऊन चित्रपटात अभिनेत्री बनवण्याचा निर्णय घेतला.
त्यांच्या पोस्टमध्ये पुढे म्हणाले की, वसीम रिझवी आणि त्यांच्या समर्थकांनी यावर नाराजी व्यक्त केली आणि सनोज खान खोट्या आरोपाखाली तुरुंगात कसे पाठवले हे सांगितले. दिग्दर्शकाने पुढे म्हटले की, जेव्हा त्याच्याकडे दुसरा कोणताही पर्याय उरला नाही तेव्हा त्याने मोनालिसाचा शस्त्र म्हणून वापर केला. "मोनालिसा, जिला मी गंगा आईचा अवतार मानत होतो, तिचे जीवन सोपे राहिले नाही. तिचे सर्व नातेसंबंध वरवरचे होते आणि तिचे आयुष्य तिच्या खऱ्या आईवर अवलंबून होते," तो म्हणाला.
सनोजने सांगितलं की, मोनालिसाने उचलेलं हे टोकाचं पाऊल म्हणजे एक प्रकारचा बंड आहे. मात्र खरं तर ती लव-जिहादची शिकार झाली आहे.
मोनालिसा आणि फरमान हे जवळपास दीड वर्षांपासून एकमेकांना डेट करत आहे. फरमान एक मॉडेल आणि अभिनेता असून दोघांच्या प्रेमाची सुरुवात फेसबुकवरुन झाली. दोघांची चांगली मैत्री झाली आणि मग हळू हळू त्या मैत्रिचं रुपांतर प्रेमात झालं. दोघांनी तिरुवनंतपुरम मंदिरात फरमान खानसोबत लग्न केलं.