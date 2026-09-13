/आईला प्रियकरासोबत नको त्या अवस्थेत पाहिले, 14 वर्षांच्या मुलासोबत आईनेच रचला भयंकर खेळ, दळण आणायला गेला अन्...

आठवीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याचा आकस्मिक मृत्यू झाला होता. सत्यम असं या मुलाचं नाव असून त्याच्या मृत्यने परिसरात एकच खळबळ उडाली होती. सत्यमचे वडिल गुजरातमध्ये एका खासगी कंपनीत काम करतात. तर कानपूरमध्ये सत्यम त्याची आई व दोन लहान भावांसोबत राहतो. गुरुवारी संध्याकाळी पाच वाजण्याच्या सुमारास दळण आणायला गेला होता त्यानंतर त्याची तब्येत बिघडली आणि काहीच वेळात त्याचा मृत्यू झाला. मात्र सत्यमच्या मृत्यूप्रकरणात धक्कादायक खुलासा करण्यात आला असून सत्यमच्या आईलाच अटक करण्यात आली आहे.
पोलिस आयुक्त रघुवीर लाल यांच्या माहितीनुसार, प्राथमिक तपासात समोर आलंय की सत्यमने त्याच्या आईला तिच्या प्रियकरासोबत आक्षेपार्ह स्थितीत पाहिलं होतं. सत्यमसमोरच गुपित समोर आल्याने त्याची आई घाबरली. सत्यम गावातील सगळ्यांना व नातेवाईकांना सांगेल याची भीती होती. त्यानंतर आरोपीने सत्यमला समजावले होते तसंच ओरडादेखील बसला होता. इतकंच नव्हे तर त्याला मारहाणदेखील केली होती. त्यानंतर आईनेच तिच्या प्रियकराच्या मदतीने त्याचा गळा घोटला.
हत्येनंतर सत्यमचा मृत्यू नैसर्गिक असल्याचे भासवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. कुटुंबाकडून सांगण्यात आले की, सत्यमची तब्येत बिघडली आणि तो व्हराड्यांत झोपला होता. त्यानंतर त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. तिथे आधीच त्याचा मृत्यू झाल्याचे सांगण्यात आले. त्यानंतर रुग्णालयाकडून पोलिसांना सांगण्यात आले. पोलिसांनी तपासाला सुरुवात केल्यानंतर सत्यमच्या मृत्यूबाबत काही संशयास्पद गोष्टी आढळल्या आहेत.
सत्यमच्या मृत्यूनंतर पोलिसांनी घटनास्थळाची तपासणी केली. तेव्हा त्याच्या गळ्यावर जखमांचे व्रण आढळले आणि तिथेच पोलिसांचा संशय पक्का झाला. फॉरेन्सिक टीमने घटनास्थळी पोहोचल्यानंतर साक्षीदार गोळा केले. तपास आणि प्राथमिक तपासणीच्या आधारे पोलिसांनी एक सापळा रचला. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तपासात आई आणि तिच्या प्रियकराबाबत अनेक पुरावे समोर आले आहेत.
पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, सत्यमच्या हत्येनंतर, तिचा कथित प्रियकर त्याच्या घरी गेला. तिथे त्याने गळफास घेऊन आत्महत्येचा प्रयत्न केला. मात्र, कुटुंबीयांच्या लक्षात आल्यानंतर त्याला वेळीच वाचवण्यात आले. त्यानंतर, या घटनेची माहिती पोलिसांपर्यंत पोहोचली आणि तपासात दोन्ही घटनांमध्ये संबंध असल्याचे उघड झाले.
या घटनेनंतर आरोपी प्रियकराने व प्रेयसीने आत्महत्येचा प्रयत्न का केला आणि या घटनेची इतर कोणाला माहिती होती, याचा तपास पोलीस आता करत आहेत. पोलीस सर्व तथ्ये आणि परिस्थितीचा तपास करत आहेत. पुराव्यांच्या आधारे या प्रकरणातील आरोपीवर कारवाई केली जाईल.
सत्यमच्या वडिलांना मुलाच्या मृत्यूची बातमी कळल्यानंतर ते गावात आले. मुलाच्या मृत्यूच्या परिस्थितीबद्दल प्रश्न उपस्थित झाले आणि पोलिसांनी मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवला. घटनास्थळावरून मिळालेले पुरावे आणि न्यायवैद्यक चाचण्यांचाही तपासात समावेश केला जात आहे.