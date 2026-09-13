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आईला प्रियकरासोबत नको त्या अवस्थेत पाहिले, 14 वर्षांच्या मुलासोबत आईनेच रचला भयंकर खेळ, दळण आणायला गेला अन्...

कानपूरमध्ये एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. आईनेच तिच्या प्रियकासोबत मुलाचा जीव घेतल्याची घटना समोर आली आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 13, 2026, 09:28 AM IST|Updated: Sep 13, 2026, 09:28 AM IST
आईला प्रियकरासोबत नको त्या अवस्थेत पाहिले, 14 वर्षांच्या मुलासोबत आईनेच रचला भयंकर खेळ, दळण आणायला गेला अन्...
Image Credit: Kanpur 14 Year Old Boy Death

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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