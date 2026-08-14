/₹61,500 महिन्याला आणि थेट सरकारसोबत कामाची संधी! मुख्यमंत्री फेलोशिप 2026 नेमकी कोणासाठी? पात्रता, लाभ, अर्जाची माहिती!

महाराष्ट्र सरकारचा मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम हा तरुणांना प्रत्यक्ष शासकीय यंत्रणेसोबत काम करण्याची संधी देणारा 12 महिन्यांचा पूर्णवेळ कार्यक्रम आहे. या फेलोना वरिष्ठ शासकीय अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली विविध प्रशासकीय आणि विकासकामांवर काम करण्याची संधी मिळते. कार्यक्रमाची अंमलबजावणी नियोजन विभागाच्या अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयामार्फत केली जाते. 2026 साठी अर्ज प्रक्रिया 8 मे 2026 रोजी सुरू झाली होती आणि 27 मे 2026 ही अर्जाची अंतिम तारीख होती. अधिकृत पोर्टलवर सध्या अर्ज प्रक्रिया बंद असल्याचे नमूद आहे.
2026 च्या नियमांनुसार 8 मे 2026 रोजी उमेदवाराचे वय 21 ते 26 वर्षांदरम्यान असणे आवश्यक होते. म्हणजे 8 मे 2000 ते 8 मे 2005 या कालावधीत जन्मलेले उमेदवार पात्र होते. कोणत्याही शाखेतील पदवीमध्ये किमान 60 टक्के गुण आवश्यक होते. याशिवाय किमान एक वर्षाचा पूर्णवेळ कामाचा अनुभव आवश्यक होता. व्यावसायिक अभ्यासक्रमातील पूर्णवेळ इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, आर्टिकलशिप तसेच काही परिस्थितीत पूर्णवेळ स्वयंरोजगाराचाही अनुभव ग्राह्य धरला जातो. मराठी वाचन, लेखन आणि बोलण्याचे ज्ञान, तसेच हिंदी-इंग्रजीचे पुरेसे ज्ञान आणि संगणक-इंटरनेट हाताळण्याची क्षमता अपेक्षित आहे.
ही पारंपरिक सरकारी योजना नसून फेलोशिप कार्यक्रम आहे. त्यामुळे DBT, अनुदान किंवा सबसिडीऐवजी निवड झालेल्या फेलोंना दरमहा ₹56,100 विद्यावेतन आणि प्रवास व संबंधित खर्चासाठी ₹5,400 दिले जातात. म्हणजे एकूण ₹61,500 प्रतिमहिना मिळतात. फेलोंना शासकीय सेवेतील गट-अ अधिकाऱ्याच्या समकक्ष दर्जा, तात्पुरते ओळखपत्र आणि अधिकृत ई-मेल आयडी दिला जातो. याशिवाय अपघाती विमा संरक्षण आणि एकूण 8 दिवसांची रजा उपलब्ध आहे.
निवड प्रक्रिया दोन टप्प्यांत होते. पहिल्या टप्प्यात ऑनलाइन वस्तुनिष्ठ परीक्षा आणि निबंध परीक्षा असते. ऑनलाइन परीक्षेत सर्वाधिक गुण मिळवणाऱ्या 210 उमेदवारांना दुसऱ्या टप्प्यातील वैयक्तिक मुलाखतीसाठी पात्र केले जाते. अंतिम निवडीत ऑनलाइन परीक्षेला 30 टक्के, निबंधाला 20 टक्के आणि मुलाखतीला 50 टक्के वजन दिले जाते. अंतिम गुणवत्तेच्या आधारे 60 उमेदवारांची निवड केली जाते. 2026 मध्ये परीक्षा 7 जूनला, तर मुलाखती 22 ते 25 आणि 27 जूनला झाल्या. निवडलेल्या उमेदवारांची यादी 7 जुलै 2026 रोजी अधिकृत पोर्टलवर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
2026 ची अर्ज प्रक्रिया ऑनलाइन होती. अर्जाच्या वेळी मूळ कागदपत्रे जमा करण्याची आवश्यकता नव्हती; मात्र मुलाखतीच्या वेळी मूळ कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात आली. त्यासाठी शैक्षणिक गुणपत्रिका व प्रमाणपत्रे, कामाचा अनुभव प्रमाणपत्र, जन्मतारखेचा पुरावा, ओळखपत्र, दोन पासपोर्ट आकाराचे फोटो, ऑनलाइन अर्जाची प्रिंट आणि परीक्षेचे प्रवेशपत्र आवश्यक होते. स्वयंरोजगाराचा अनुभव असल्यास संबंधित स्वयंघोषणाही द्यावी लागते. ऑफलाइन अर्जाची स्वतंत्र सुविधा अधिकृत माहितीत नमूद केलेली नाही.
उमेदवाराला अर्ज, शॉर्टलिस्टिंग, मुलाखत आणि निवड यासंबंधी माहिती अधिकृत फेलोशिप पोर्टलवरील साईन इन माध्यमातून तपासता येते. या फेलोशिपसाठी स्वतंत्र e-KYC, बँक खाते सीडिंग किंवा लाभार्थी यादीतून DBT मिळण्याची प्रक्रिया लागू नाही. कारण हा रोख हस्तांतरण किंवा अनुदानाचा कार्यक्रम नसून मानधनासह पूर्णवेळ फेलोशिप आहे. निवड झाल्यानंतर फेलोने नियुक्त ठिकाणी वास्तव्यास राहणे आवश्यक आहे. तसेच फेलोशिपदरम्यान दुसरी नोकरी, खाजगी काम किंवा स्वतंत्र अभ्यासक्रम करता येत नाही. 12 महिन्यांनंतर सरकारी नोकरीची हमीही या कार्यक्रमात नाही. सध्याच्या उपलब्ध अधिकृत माहितीनुसार 2026 ची अर्ज प्रक्रिया बंद झाली आहे आणि निवड प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे नवीन अर्ज करण्यापूर्वी अधिकृत पोर्टलवर पुढील बॅचची घोषणा तपासणे आवश्यक आहे.