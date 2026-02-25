लग्नानंतर अफेअर करण्यात महाराष्ट्रातील 'या' शहराचा टॉप 20 यादीत समावेश, तर 'या' शहरात सर्वाधिक Extramarital Affairs

Extramarital Affairs : लग्न हे नातं प्रेम आणि विश्वासावर अवलंबून असतं. नात्यामधील प्रेम हे त्याला नात्याला फुलवतं. पण विश्वास हा नवरा - बायकोमधील नात्याचा पाया असतो. जर हाच पाया ढासळला, एकमेकांवरील विश्वास तुटला की नात्यामधील प्रेमही नाहीस होतं. पण खूप कमी नाती अशी असतात जी या विश्वासघातानंतरही प्रेमाच्या जोरावर नव्याने नात फुलवतात. प्रेम असेल तर अनेक संकटावर मात करता येते. गेल्या काही वर्षांमध्ये बदलेल्या लाइफस्टाइलमुळे नवरा बायकोमधील विश्वासाला तडा जातोय. नवरा बायकोमधील संवाद असो की अजून काही कारणं विवाहबाह्य संबंधमध्ये वाढ पाहिला मिळतेय.
डेटिंग वेबसाईट Ashley Madison ने एक सर्व्हे करुन एक अहवाल जारी केला आहे. ज्यात भारतातील टॉप 20 विवाहबाह्य संबंध शहरांची यादी जाहीर केली आहे. या यादीत तुम्हाला जाणून आश्चर्य वाटेल की, महाराष्ट्रातील शहरांचाही समावेश आहे. तसंच या टॉप 20 शहरापैकी सर्वाधिक विवाहबाह्य संबंध कोणत्या शहरात आहे, हे सांगण्यात आलंय.
तज्ज्ञांनी विवाहबाह्य संबंधामागील कारण सांगितली आहेत. ते म्हणतात की, महानगरातील व्यस्त जीवनशैली, सोशल नेटवर्किंगचा वाढता प्रभाव, कामाचे दीर्घ तास, वैवाहिक नात्यांमधील भावनिक दुरावा ही कारणं महत्त्वाची आहेत. एवढंच नाहीतर रोमन्सची इच्छा यामुळेही एकाहून अधिक पार्टनर ठेवण्याचा ट्रेंड वाढताना दिसून येतोय.
1. कांचीपुरम
2. सेंट्रल दिल्ली
3. गुरुग्राम
4. नोएडा
5. साउथ वेस्ट दिल्ली
6. देहरादून
7. ईस्ट दिल्ली
8. पुणे
9. बेंगळुरू
10. साउथ दिल्ली
11.चंडीगड
12.लखनौ
13.कोलकाता
14.पश्चिम दिल्ली
15. कामरूप
16. उत्तर पश्चिम दिल्ली
17. रायगड (छत्तीसगड)
18. हैदराबाद
19.गाझियाबाद
20.जयपूर
सर्वोच्च न्यायालयाने 2018 मधील आयपीसी 497 असंविधानिक घोषित करत वयस्कांमध्ये सहमतीने नातेसंबंध बनणे गुन्हा मानला जात नाही. याचा अर्थ विवाहबाह्य संबंध गुन्हा नसला तरी तो घटस्फोटाचे कारण नक्की मानले जाते. कोर्टात हा मानसिक क्रूरता म्हणून ग्राह्य धरलं जातं. Ashley Madison ची चीफ स्ट्रॅटर्जी अधिकारी पॉल किएबल यांनी सांगितलं की, भारतात नात्याबाबत लोक उघडपणे बोलू लागली आहे. आता भारतात विवाहबाह्य संबंध लपवण्यासारखी गोष्ट नाही. कारण विवाहबाह्य संबंध हे नात लैंगिक संबंधसाठी नाही तर जास्त जास्त भावनिक आणि एकटेपणासाठी घडतात.