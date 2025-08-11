English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
सकाळी 9 वाजता शाळा भरण्याच्या निर्णयाचं पुढे काय झालं? शिक्षण विभागालाच नाही माहिती वेळा; दादा भुसे म्हणतात, 'काही शाळा...'

School Timing Controversy: फेब्रुवारी 2024 मध्ये शालेय शिक्षण विभागाने नर्सरी ते चौथीपर्यंतच्या शाळा सकाळी 9 नंतर सुरू करण्याचा निर्णय जाहीर केला. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Aug 11, 2025, 05:16 PM IST
शाळांच्या वेळा

School Timing Controversy: लहान मुलांची झोप पूर्ण व्हावी आणि त्यांचे आरोग्य निरोगी राहावे, यासाठी राज्य सरकारने इयत्ता चौथीपर्यंतच्या शाळा सकाळी 9 वाजता किंवा त्यानंतर सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु, राज्यातील किती शाळा सकाळी 9 वाजता सुरू होतात आणि किती शाळा सकाळी 7 वाजता, याची कोणतीही ठोस माहिती शिक्षण विभागाकडे नाही. त्यामुळे शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना स्वतःच्या खात्याशी संबंधित शाळांच्या वेळांची माहिती कधी मिळणार?, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. काय आहे नेमकं प्रकरण? सविस्तर जाणून घेऊया. 

फेब्रुवारी 2024 मध्ये शालेय शिक्षण विभागाने नर्सरी ते चौथीपर्यंतच्या शाळा सकाळी 9 नंतर सुरू करण्याचा निर्णय जाहीर केला. तरीही 2025-26 या शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीपासून मुंबई (महानगर क्षेत्र), पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नागपूर, नाशिक, कोल्हापूर, जळगाव, अमरावती, सोलापूर यासारख्या शहरांमधील अनेक शाळा सकाळी 7 वाजताच सुरू होत आहेत. या सरकारी निर्णयाच्या अंमलबजावणीबाबत विचारणा केली असता, शिक्षण अधिकाऱ्यांनी हा निर्णय प्रभावीपणे राबवणे शक्य नसल्याचे सांगितले.

सरकारी निर्णयाच्या अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष

शाळांच्या वेळांबाबत माहिती विचारली असता, शिक्षण अधिकारी ‘माहिती नाही’ असे उत्तर देतात, तर प्राथमिक शिक्षण संचालनालयातील वरिष्ठ अधिकारी ‘माहिती गोळा करावी लागेल’ असे सांगतात. शिक्षण विभागाला राज्य मंडळाच्या शाळांच्या वेळांबाबतच माहिती नसेल, तर इंग्रजी माध्यमाच्या किंवा इतर मंडळांच्या शाळांची माहिती असण्याची शक्यताच नाही. यामुळे शिक्षण विभाग आणि त्यांचे अधिकारी सरकारी निर्णयाच्या अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे दिसून येते. 'महाराष्ट्र टाईम्स'ने यासंदर्भातील वृत्त दिलंय.

काय म्हणाले शालेय शिक्षणमंत्री?

शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी याबाबत प्रतिक्रिया दिलीय. “सकाळी 9 वाजता शाळा सुरू करण्याच्या सरकारी निर्णयाची अंमलबजावणी का होत नाही, याचा आढावा येत्या दोन-तीन दिवसांत घेतला जाईल. काही शाळा दोन सत्रांमध्ये भरतात किंवा इतर काही अडचणी असतील, तर त्यावर तोडगा काढून विद्यार्थी आणि पालकांच्या हिताचा निर्णय घेतला जाईल.

'तातडीने आढावा घेणार'

”राज्य सरकारने सकाळी 9 नंतर शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी अनेक शाळा अजूनही सकाळी 7 वाजता सुरू होत आहेत. शिक्षण विभागाकडे स्वतःच्या शाळांच्या वेळांची माहिती नसल्याने या निर्णयाच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. शिक्षणमंत्र्यांनी या गंभीर मुद्द्यावर तातडीने आढावा घेण्याचे आश्वासन दिले आहे.

FAQ 

1. राज्य सरकारने शाळांच्या वेळेबाबत कोणता निर्णय घेतला आहे?

राज्य सरकारने इयत्ता चौथीपर्यंतच्या शाळा सकाळी 9 वाजता किंवा त्यानंतर सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे, जेणेकरून लहान मुलांची झोप पूर्ण होऊन त्यांचे आरोग्य चांगले राहावे.

2. हा निर्णय केव्हा जाहीर झाला?

हा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने फेब्रुवारी 2024 मध्ये जाहीर केला होता.

3. या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी होत आहे?

सध्या या निर्णयाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होत नाही. मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नागपूर, नाशिक, कोल्हापूर, जळगाव, अमरावती, सोलापूर यासारख्या शहरांमधील अनेक शाळा सकाळी 7 वाजताच सुरू होत आहेत.

