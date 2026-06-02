/₹365850000000 कोटींच्या कर्जमाफी योजनेला मंत्रिमंडळाची मंजुरी, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा; पुढील प्रक्रीया काय?

Farmers Loan Waiver: राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांची अनेक महिन्यांपासूनची प्रतीक्षा अखेर संपली आहे. महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने तब्बल 36,585 कोटी रुपयांच्या शेतकरी कर्जमाफी योजनेला मंजुरी दिली आहे. महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीत दिलेले आश्वासन पूर्ण करण्याच्या दिशेने हे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. या निर्णयामुळे कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार असून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर झालेली ही योजना महाराष्ट्राच्या इतिहासातील मोठ्या कर्जमाफी योजनांपैकी एक मानली जात आहे. सरकारने यासाठी 36,585 कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांच्या पीककर्जाची मोठ्या प्रमाणावर माफी केली जाणार आहे.गेल्या काही वर्षांत अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, बाजारभावातील चढ-उतार आणि उत्पादन खर्चातील वाढ यामुळे अनेक शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले होते. अशा परिस्थितीत ही कर्जमाफी शेतकऱ्यांसाठी नवसंजीवनी ठरणार असल्याचे सरकारचे मत आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील आर्थिक व्यवहारांना गती मिळेल आणि शेतकऱ्यांची बँकिंग व्यवस्थेतील विश्वासार्हताही वाढेल.
याआधी अर्थसंकल्पात सरकारने दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या पीककर्जमाफीची घोषणा केली होती. त्याच अनुषंगाने आता मंत्रिमंडळाने अंतिम मंजुरी दिल्याचे समोर आले आहे. विविध अहवालांनुसार 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत घेतलेल्या पात्र पीककर्जांचा या योजनेत समावेश होण्याची शक्यता आहे.यामुळे लहान आणि मध्यम शेतकऱ्यांना सर्वाधिक फायदा होणार आहे. अनेक शेतकरी कर्जफेड करू न शकल्यामुळे नवीन कर्ज घेण्यापासून वंचित राहत होते. कर्जमाफी झाल्यानंतर त्यांना पुन्हा पीककर्ज आणि इतर कृषी योजनांचा लाभ घेणे सोपे होईल.तसेच नियमितपणे कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी प्रोत्साहनपर लाभ देण्याबाबतही सरकार सकारात्मक असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे प्रामाणिक कर्जदारांनाही न्याय मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
कर्जमाफीचा निर्णय अचानक घेण्यात आलेला नाही. राज्य सरकारने यासाठी निवृत्त प्रशासकीय अधिकारी प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन केली होती. या समितीने राज्यातील शेतकरी कर्जस्थिती, बँकांची माहिती, आर्थिक परिणाम आणि दीर्घकालीन उपाययोजनांचा सविस्तर अभ्यास केला.समितीचा अहवाल सरकारकडे सादर झाल्यानंतर सहकार आणि वित्त विभागांनी त्याचे परीक्षण केले. त्यानंतर मंत्रिमंडळाने योजनेला मंजुरी दिली. यामुळे ही योजना केवळ राजकीय घोषणा न राहता आर्थिक आणि प्रशासकीय पडताळणीनंतर अंमलात येणारी योजना असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.सरकारने यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा आणि डेटा पडताळणी प्रक्रिया देखील राबवली होती. त्यामुळे पात्र शेतकऱ्यांनाच लाभ मिळावा यासाठी विशेष काळजी घेतल्याचे सांगितले जात आहे.
तज्ज्ञांच्या मते कर्जमाफीचा परिणाम केवळ शेतकऱ्यांपुरता मर्यादित राहणार नाही. ग्रामीण बाजारपेठ, कृषी व्यवसाय, खत-बियाणे विक्रेते, कृषी यंत्रसामग्री क्षेत्र आणि स्थानिक व्यापार यांनाही त्याचा सकारात्मक फायदा होऊ शकतो.कर्जाच्या दबावातून बाहेर पडलेला शेतकरी नवीन गुंतवणूक करण्यास तयार होतो. सिंचन, आधुनिक शेती तंत्रज्ञान, उच्च दर्जाचे बियाणे आणि उत्पादनवाढीसाठी आवश्यक खर्च करण्याची त्याची क्षमता वाढते. परिणामी कृषी उत्पादनात सुधारणा होण्याची शक्यता असते.तथापि, काही अर्थतज्ज्ञांनी कर्जमाफी हा कायमस्वरूपी उपाय नसल्याचेही नमूद केले आहे. शेतीमालाला हमीभाव, सिंचन सुविधा, पीकविमा आणि बाजारपेठेतील स्थैर्य या बाबींवरही दीर्घकालीन धोरणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर आता शासनाकडून सविस्तर शासन निर्णय (GR), पात्रतेचे निकष आणि अर्ज प्रक्रियेबाबत मार्गदर्शक सूचना जारी होण्याची अपेक्षा आहे. त्यानंतर बँका, सहकारी संस्था आणि संबंधित विभाग लाभार्थींची अंतिम यादी तयार करतील.शेतकऱ्यांनी आपल्या कर्ज खात्याशी संबंधित कागदपत्रे, आधार कार्ड, बँक खाते आणि जमीन नोंदी अद्ययावत ठेवणे आवश्यक आहे. तसेच शासनाच्या अधिकृत घोषणांकडे लक्ष ठेवणेही महत्त्वाचे ठरणार आहे.राज्यातील शेतकरी संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असले तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणी जलद आणि पारदर्शकपणे व्हावी, अशी मागणी केली आहे. येत्या काही आठवड्यांत योजनेचे संपूर्ण स्वरूप स्पष्ट होणार असून लाखो शेतकऱ्यांच्या आर्थिक आयुष्यात हा निर्णय महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.