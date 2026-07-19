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मान्सून बाबत सर्वात मोठी अपडेट! ISRO चे सॅटेलाईट इमेज पाहून हवामानतज्ञ झाले चकित, 22 राज्यांना अलर्ट!

Maharashtra Weather Tomorrow Udyache Havaman (20 जुलै 2026 उद्याचे हवामान ):  ISRO चे सॅटेलाईटने काही छायाचित्र जारी केले आहेत. मान्सून बाबत सर्वात मोठी अपडेट सोमर आली आहे. 22 राज्यांना अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 19, 2026, 09:12 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 09:12 PM IST
मान्सून बाबत सर्वात मोठी अपडेट! ISRO चे सॅटेलाईट इमेज पाहून हवामानतज्ञ झाले चकित, 22 राज्यांना अलर्ट!

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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मान्सून बाबत सर्वात मोठी अपडेट! ISRO चे सॅटेलाईट इमेज पाहून हवामानतज्ञ झाले चकित, 22 राज्यांना अलर्ट!
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