/मान्सून बाबत सर्वात मोठी अपडेट! ISRO चे सॅटेलाईट इमेज पाहून हवामानतज्ञ झाले चकित, 22 राज्यांना अलर्ट!

Maharashtra India Weather Tomorrow 20 July 2026 : देशभरात पावसाचा लपंडाव सुरु आहे. अनेक ठिकाणी पावसाने दडी मारली आहे. मान्सून बाबत सर्वात मोठी अपडेट सोमर आली आहे. ISRO चे सॅटेलाईट इमेज पाहून हवामानतज्ञ देखील चकित झाले आहेत. देशभरात मान्सून पुन्हा एकदा सक्रिय होणार आहे. 22 राज्यांना हवामान खात्याने अलर्ट दिला आहे.
19 जुलै रोजी, इस्रोच्या इनसॅट-3 डीआर उपग्रहाने मान्सून स्थिती दर्शवणारे सॅटेलाईट इमेस जारी केले आहेत. देशाचा जवळपास दोन-तृतीयांश भाग दाट ढगांनी व्यापला आहे. मान्सूनचे ढग जम्मू आणि काश्मीरपासून गंगा खोऱ्यातील मैदानी प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल आणि ईशान्येकडील राज्यांपर्यंत पसरले. यावरून असे सूचित होते की मान्सून आता पूर्णपणे सक्रिय झाला आहे. या ढगांमुळे अनेक भागांमध्ये मुसळधार पाऊस, मेघगर्जना आणि अतिवृष्टीची शक्यता वाढली आहे. हवामान विभाग परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवून आहे.
इस्रोच्या उपग्रह प्रतिमांच्या विश्लेषणानुसार, भारताचा अंदाजे 60 ते 70 टक्के भूभाग ढगाळ दिसत आहे. देशाचा जवळपास दोन-तृतीयांश भागांवर दाट ढघांचे आवरण तयार झाले आहे. उत्तरेकडील मैदानी प्रदेशात – पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार आणि पश्चिम बंगालमध्ये ढगांचा मोठा थर दिसत आहेत. ईशान्येकडील राज्येही पूर्णपणे ढगांनी व्यापलेली आहेत. अरबी समुद्रातून येणाऱ्या बाष्पयुक्त वाऱ्यांमुळे दक्षिण द्वीपकल्पात ढगांचे लांब पट्टे तयार झाल्याचे दिसत आहे. पश्चिम राजस्थान आणि तामिळनाडूचे काही भाग निरभ्र आहेत. दिवसभरात ढग तयार होत असल्यामुळे आणि विरून जात असल्यामुळे येथे स्थिती बदलत राहतो.
INSAT-3DR च्या इन्फ्रारेड प्रतिमांमध्ये जम्मू आणि काश्मीर , गंगा खोऱ्यातील मैदानी प्रदेश आणि ईशान्य भारतावर लाल आणि जांभळ्या रंगाचे थंड, उंच वादळी ढग स्पष्टपणे दिसत आहेत. INSAT-3DR हा इस्रोने तयार केलेला भारताचा हवामान निरीक्षण उपग्रह आहे. अंतराळ कक्षेत 36,000 किलोमीटर उंचीवर हा उपग्रह स्थिरावलेला आे. दर अर्ध्या तासाने यात छायाचित्रे घेतली जात आहेत. भारतीय हवामान विभाग (IMD) हवामानाचा अंदाज तयार करण्यासाठी या छायाचित्रांचा वापर करतो.
उत्तर भारतामध्ये मान्सूनचा पट्टा सक्रिय असून, त्यामुळे जम्मू आणि काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार आणि ईशान्य भारतात मुसळधार पाऊस पडत आहे. अरबी समुद्रावरून येणारे दमट वारे पश्चिम किनारपट्टी आणि मध्य भारतावर परिणाम करत आहेत. बंगालचा उपसागर शांत आहे, परंतु हवामानात बदल होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, 20 जुलै रोजी, उत्तर प्रदेश आणि बिहारसह 22 राज्यांसाठी पाऊस आणि वादळी पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. ताशी 75 किलोमीटर वेगाने सोसाट्याचा वारा वाहणार आहे. उत्तर बिहारपासून वायव्य बंगालच्या उपसागरापर्यंत कमी दाबाचे क्षेत्र निर्माण झाले आहे. याव्यतिरिक्त, झारखंड, पूर्व उत्तर प्रदेश, नैऋत्य मध्य प्रदेश आणि आसपासच्या भागांवर वरच्या थरात चक्रीवादळी स्थिती आहे. महाराष्ट्रासह उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू आणि काश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, सिक्कीम, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, केरळ, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, तामिळनाडू आणि नागालँड या २२ राज्यांसाठी मुसळधार पाऊस आणि वादळाचा इशारा देण्यात आला आहे.