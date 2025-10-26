English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Maharashtra Rain Alert: राज्यातील कोणत्या जिल्ह्यात वादळी पावसाचा अंदाज? पुणे वेधशाळेकडून आली मोठी अपडेट!

Maharashtra Rain Alert:  हवामान बदलांमुळे मराठवाडा, कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र आणि विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांत पावसाचा जोर वाढणार आहे.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 26, 2025, 07:09 AM IST
Maharashtra Rain Alert: राज्यातील कोणत्या जिल्ह्यात वादळी पावसाचा अंदाज? पुणे वेधशाळेकडून आली मोठी अपडेट!
पावसाचा इशारा

Maharashtra Rain Alert: महाराष्ट्रात यंदा मान्सूनने परतीचा प्रवास केला असला, तरी पावसाचा जोर कायम आहे. बंगालच्या उपसागर आणि अरबी समुद्रातील वाढते समुद्र पृष्ठभागाचे तापमान आणि कमी दाबाच्या क्षेत्रामुळे 26 ते 29 ऑक्टोबरदरम्यान राज्यात वीजांच्या कडकडाटासह जोरदार पावसाची शक्यता पुणे वेधशाळेने वर्तवली आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. 

या हवामान बदलांमुळे मराठवाडा, कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र आणि विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांत पावसाचा जोर वाढणार आहे. शेतकरी आणि नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन हवामान विभागाने केले आहे. अरबी समुद्रासह बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेल्या कमी दाबाच्या क्षेत्रामुळे पुढील आठवड्यातील बुधवारपर्यंत कोकण किनारपट्टीसह मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भाला पावसाचा इशारा हवामान विभागाकडून देण्यात आलाय.

मराठवाडा आणि कोकणात जोरदार सरी

सध्याचे हवामान राज्यासाठी प्रतिकूल आहे. मराठवाड्यातील सर्व आठ जिल्ह्यांत 23 आणि 24 ऑक्टोबरला मुसळधार पाऊस झाला, तर छत्रपती संभाजीनगरात 27 ऑक्टोबरदरम्यान पावसाचा अंदाज आहे. पुणे वेधशाळेचे वैज्ञानिक डॉ. सुदीप कुमार यांनी याबद्दल माहिती दिली आहे.कोकणातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात रिमझिम पावसाने भात पिकाचे नुकसान केले आहे. समुद्रात वादळी परिस्थितीमुळे मासेमारी ठप्प झाली असून, मच्छीमारांच्या बोटी देवगड बंदरात आश्रयाला आहेत.

जिल्हावार पावसाचा अंदाज

हवामान विभागानुसार, 26 ऑक्टोबरला मुंबई, पुणे, नाशिक, जळगाव, कोल्हापूर, सातारा, नांदेड आणि छत्रपती संभाजीनगरात पाऊस पडेल. 27 ऑक्टोबरला याच जिल्ह्यांसह धुळे आणि नंदुरबारात पावसाची शक्यता आहे, तर 28 ऑक्टोबरला पुणे, सातारा, कोल्हापूर, सांगली, रायगड, रत्नागिरी आणि नांदेडमध्ये पाऊस पडेल. या काळात वादळी वारे आणि विजांचा कडकडाट अपेक्षित आहे.

चक्रीवादळाचा धोका

बंगालच्या उपसागरात तयार झालेले कमी दाबाचे क्षेत्र 27 ऑक्टोबरला चक्रीवादळात रूपांतरित होऊ शकते. हे वादळ आंध्र प्रदेश आणि ओडिशा किनारपट्टीकडे सरकण्याची शक्यता आहे, ज्याचा परिणाम महाराष्ट्रातही जाणवेल. अरबी समुद्रातील कमी दाबाचे क्षेत्र कोकण किनारपट्टीवर पावसाचा जोर वाढवेल.

शेतकरी चिंतेत 

सततच्या पावसामुळे भात कापणी ठप्प झाली असून, कापलेले पीक भिजून नुकसान होत आहे. हवामान तज्ञ मयुरेश प्रभुणे यांनी सांगितले की, नोव्हेंबरच्या सुरुवातीला पावसाचा जोर कमी होईल. तोपर्यंत शेतकऱ्यांनी आणि नागरिकांनी सावधगिरी बाळगावी, असे आवाहन आहे.

FAQ

प्रश्न: महाराष्ट्रात पुढील काही दिवस पावसाची परिस्थिती कशी असेल?

उत्तर: पुणे वेधशाळेनुसार, 26 ते 28 ऑक्टोबर 2025 दरम्यान महाराष्ट्रात वीजांच्या कडकडाटासह वादळी पावसाची शक्यता आहे. बंगालच्या उपसागर आणि अरबी समुद्रातील कमी दाबाच्या क्षेत्रामुळे मुंबई, पुणे, नाशिक, कोल्हापूर, सातारा, छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड, रायगड, रत्नागिरी, सांगली आदी जिल्ह्यांत जोरदार पाऊस पडेल. 27 ऑक्टोबरला बंगालच्या उपसागरात चक्रीवादळ तयार होण्याची शक्यता असून, त्याचा प्रभाव कोकण आणि इतर भागांवर जाणवेल.

प्रश्न: पावसामुळे शेतकरी आणि मच्छीमारांवर काय परिणाम होत आहे?

उत्तर: सततच्या पावसामुळे सिंधुदुर्गसह कोकणात भात कापणी ठप्प झाली असून, भिजलेल्या पिकांचे नुकसान होत आहे. समुद्रात वादळी परिस्थितीमुळे मासेमारी बंद आहे, आणि मच्छीमारांच्या बोटी देवगड बंदरात आश्रयाला आहेत. शेतकऱ्यांना पिकांचे नुकसान टाळण्यासाठी आणि मच्छीमारांना सुरक्षिततेसाठी सावधगिरी बाळगण्याचे आवाहन हवामान विभागाने केले आहे.

प्रश्न: हवामान विभागाने कोणत्या सावधगिरीच्या सूचना दिल्या आहेत?

उत्तर: हवामान विभागाने नागरिक आणि शेतकऱ्यांना 26 ते 28 ऑक्टोबरदरम्यान वादळी वारे आणि विजांच्या कडकडाटापासून सावध राहण्यास सांगितले आहे. विशेषतः कोकण आणि मराठवाड्यातील रहिवाशांनी योग्य खबरदारी घ्यावी. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी यलो अलर्ट जारी केला असून, पावसामुळे पूर आणि नुकसान टाळण्यासाठी प्रशासन सज्ज आहे. नोव्हेंबरच्या सुरुवातीला पावसाचा जोर कमी होण्याची शक्यता आहे.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

