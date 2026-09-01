Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /भारत
  • /September Bank Holiday 2026: सप्टेंबर महिना बँक सुट्ट्यांचा महिना, त्यात बँक कर्मचाऱ्यांनी पुकारला ३ दिवसांचा संप, पाहा यादी आणि लवकर करून घ्या अडकलेली कामं

September Bank Holiday 2026: सप्टेंबर महिना बँक सुट्ट्यांचा महिना, त्यात बँक कर्मचाऱ्यांनी पुकारला ३ दिवसांचा संप, पाहा यादी आणि लवकर करून घ्या अडकलेली कामं

Maharashtra Bank Holidays in September 2026: रिझर्व्ह बँक इंडियाच्या कॅलेंडरनुसार सप्टेंबर महिन्यात देशभरातील बँकांना विविध कारणांसाठी सुट्टी असणार आहे. हे नाही थोडं तर काही बँकांच्या युनियनने याच महिन्यात संपही जाहीर केला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांतील कोट्यवधी ग्राहकांची कामे खोळंबण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.  शनिवार-रविवार वगळता कोणत्या दिवशी बँकांना सुट्टी आहे, याची संपूर्ण यादी आम्ही तुम्हांला सांगणार आहोत, त्यानुसार आपल्या जवळच्या बँकेत जाण्याचं नियोजन करा. 

Written ByPrashant Jadhav
Published: Sep 01, 2026, 07:09 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 07:09 PM IST
September Bank Holiday 2026: सप्टेंबर महिना बँक सुट्ट्यांचा महिना, त्यात बँक कर्मचाऱ्यांनी पुकारला ३ दिवसांचा संप, पाहा यादी आणि लवकर करून घ्या अडकलेली कामं
Image Credit: सप्टेंबरमधील बँक हॉलिडेची लिस्ट

About the Author

Prashant Jadhav

Prashant Jadhav

गेली २३ वर्षे पत्रकारिता क्षेत्रात कार्यरत असून ऑनलाइन पत्रकारितेत १९ वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आहे. सामना, लोकमत या संस्थांमध्ये ४ वर्ष प्रिंट माध्यमात काम करण्याचा अनुभव आहे. तसेच एबीपी माझा, झी २४ तास, टाइम्स नाऊ मराठी, लोकशाही मराठी या संस्थांच्या ऑनलाइन पोर्टलमध्ये काम करण्याचा अनुभव आहे. झी २४ तास ऑनलाइनमधील ही दुसरी इनिंग आहे. पहिल्या इनिंगमध्ये झी २४ तासची वेबसाईट 24taas.com ही सुरू करण्यात महत्त्वाची भूमिका होती.  आता गेल्या वर्षभरापासून झी २४ तासच्या डिजीटल संपादकपदी रूजू होण्याची संधी मिळाली आहे.

शैक्षणिक पात्रता 

प्रशांत जाधव यांनी मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन आणि जर्नालिझम ही पद्युत्तर पदवी पुणे विद्यापीठाच्या कम्युनिकेशन अँड जर्नालिझम विभागातून पूर्ण केली आहे. तसेच याच संस्थेतून बॅचलर ऑफ कम्युनिकेशन आणि जर्नालिझम पदवी पूर्ण केली आहे. यापूर्वी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठातून बी.कॉमची पदवी पूर्ण केली आहे. 

कोणत्या विषयात रुची 

प्रशांत जाधव यांना राजकारण, क्रीडा, बिझनेस या विषयात रस असून यात त्यांचे लिखाण आहे. तसेच लोकमतमध्ये असताना चित्रपट परीक्षणही केले आहेत. महाराष्ट्र टाइम्समध्ये कॉपी एडीटर असताना क्रीडा विषयक बातम्या करण्याचा हातखंड आहे. प्रशांत जाधव यांनी महाराष्ट्र टाइम्सकडून पहिल्यांदा आळंदी ते पंढरपूर ही पायी वारी पूर्ण केली आहे. या काळातील त्यांचे वैविध्यपूर्ण कव्हरेज हे प्रसिद्ध झाले होते.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Explained: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! जुलैचा DA किती वाढणार? जानेवारी 2027 चं गणितही समोर
2
3
4
5