/September Bank Holiday 2026: सप्टेंबर महिना बँक सुट्ट्यांचा महिना, त्यात बँक कर्मचाऱ्यांनी पुकारला ३ दिवसांचा संप, पाहा यादी आणि लवकर करून घ्या अडकलेली कामं

Bank Holidays: सप्टेंबर महिना आली की अनेकांना सण समारंभामुळे सुट्ट्यांचे वेध लागतात. सप्टेंबर महिना सुरू झाला असून या महिन्यात बँक ग्राहकांसाठी विविध सण आणि प्रादेशिक सुट्ट्या असणार आहेत. या महिन्यात देशाच्या विविध भागांमध्ये बँका या बहुतांशी दिवस बंद राहतील, पण आरबीआयच्या बँक हॉलिडे लिस्टनुसार वेगवेगळ्या राज्य आणि शहरांमध्ये सुट्ट्या बदलतील. त्यामुळे देशाच्या एका भागात बँक बंद असली तरी देशभरात इतर भागांत बँकांच्या शाखा बंदच राहील असं होणार नाही.
दुसरा आणि चौथा शनिवार आणि चार रविवार यांचा हिशेब केला तर सप्टेंबर महिन्यात तब्बल 13 दिवस बँकांचे कामकाज बंद राहणार आहे, त्यामुळे ग्राहकांनी बँकेत महत्त्वाचे काम करण्यासाठी जाण्यापूर्वी आपल्या बँकेच्या सुट्ट्यांची यादी पाहूनच बँकेच्या दिशेने आपला मोर्चा वळविला पाहिजे.
याशिवाय, युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्सने 11 सप्टेंबर रोजी देशव्यापी संपाची हाक दिली असून सरकारने मागण्या मान्य न केल्यास 28, 29 आणि 30 सप्टेंबर रोजी तीन दिवसांचा संपही पुकारणार असल्याचा इशारा दिला आहे. या दिवसांमध्येही सरकार सहमत न झाल्यास 26 ऑक्टोबर रोजी अनिश्चित काळासाठी संप पुकारला जाईल, असे जाहीर सांगितले.
अशा परिस्थितीत, वरील सुट्ट्यांमुळे बँकांचे कामकाज बंद असले तरीही या दिवसांत ग्राहक बहुतेक दैनंदिन व्यवहारांसाठी एटीएम, यूपीआय, इंटरनेट बँकिंग आणि मोबाईल बँकिंगचा वापर करू शकतात. बँक शाखेच्या सेवा, जसे की कागदपत्रे सादर करणे, पडताळणी किंवा खात्याशी संबंधित काही रिक्वेस्ट, मिळणार नाही.