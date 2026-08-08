आज 16 राज्यांत 'महापूर' येण्याची शक्यता, नद्यांच्या पाणी पातळीत वाढ; IMD ने जारी केला मोठा इशारा

IMD Monsoon Alert 8 August 2026: देशातील अनेक भागांत मान्सूनने पुन्हा जोर धरला असून, आज म्हणजेच 8 ऑगस्ट रोजी तब्बल 16 राज्यांमध्ये मुसळधार पाऊस, वादळी वारे आणि विजांच्या कडकडाटाची शक्यता आहे. भारतीय हवामान विभागाने काही भागांसाठी यलो तर काही ठिकाणी ऑरेंज आणि रेड अलर्ट जारी केला आहे. त्यामुळे प्रशासन आणि नागरिकांना सतर्क राहण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून डोंगराळ भागांपासून मैदानी प्रदेशांपर्यंत जोरदार पाऊस सुरू आहे. दिल्ली-NCRमध्ये तर गेल्या 30 तासांहून अधिक काळ अधूनमधून पावसाची हजेरी लागली आहे. काही वेळा रिमझिम तर काही वेळा मुसळधार पावसामुळे अनेक रस्त्यांवर पाणी साचले असून, वाहतुकीवरही मोठा परिणाम झाला आहे.
हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, आज हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये मुसळधार पावसाचा जोर कायम राहू शकतो. काही ठिकाणी भूस्खलनाचा धोका असल्याने नागरिकांनी खबरदारी घेण्याची गरज आहे. जम्मू-काश्मीरमधील कठुआ, जम्मू आणि डोडा परिसरासह पंजाबच्या काही जिल्ह्यांमध्येही जोरदार पावसाची शक्यता आहे. पूर्व राजस्थान आणि ओडिशामध्ये काही ठिकाणी मुसळधार ते अतिमुसळधार पाऊस पडू शकतो. त्यामुळे या भागांतही प्रशासनाला सतर्क राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडच्या अनेक भागांत मेघगर्जनेसह मध्यम ते जोरदार पाऊस होण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्राच्या किनारपट्टी भागात आणि गोव्यात पावसाचा जोर कायम राहू शकतो. तर पश्चिम उत्तर प्रदेश, बिहार आणि झारखंडच्या विविध भागांत जोरदार वारे, विजांचा कडकडाट आणि मुसळधार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवस नागरिकांनी हवामान विभागाच्या सूचनांकडे लक्ष देत आवश्यक ती खबरदारी घेण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे.
8 ऑगस्ट रोजी देशातील 16 राज्यांमध्ये पाऊस, मेघगर्जना, विजांचा कडकडाट आणि वादळी वाऱ्याची शक्यता हवामान विभागाने व्यक्त केली आहे. दिल्ली-NCRमध्येही काही ठिकाणी जोरदार वाऱ्यांसह पावसाची शक्यता आहे. पावसामुळे तापमानात काहीशी घट होण्याचा अंदाज असून, कमाल तापमान सुमारे 33 अंश सेल्सिअस, तर किमान तापमान 28 अंश सेल्सिअसच्या आसपास राहू शकते. त्यामुळे उकाड्यापासून नागरिकांना काहीसा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
आधीच पुराचा तडाखा सहन करणाऱ्या आसाममध्ये परिस्थिती आणखी बिघडण्याची शक्यता आहे. राज्यातील काही भागांत पुन्हा जोरदार पावसाला सुरुवात झाली असून, हवामान विभागाने काही भागांसाठी रेड अलर्ट जारी केला आहे. नवीन पावसामुळे ज्या भागांमधून पूराचं पाणी हळूहळू ओसरत होतं, तिथे पुन्हा पूरस्थिती निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. आसाममधील पूरस्थितीने आतापर्यंत मोठं नुकसान केलं आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, पुरामुळे आतापर्यंत 97 जणांचा मृत्यू झाला असून, 15 जिल्हे मोठ्या प्रमाणावर प्रभावित झाले आहेत. सुमारे 1.68 लाख नागरिकांना पुराचा फटका बसला आहे. प्रशासनाने सहा जिल्ह्यांमध्ये 133 मदत छावण्या उभारल्या असून, पूरग्रस्तांना अन्नधान्य आणि इतर आवश्यक साहित्य पुरवले जात आहे. जवळपास 45 हजार विस्थापित नागरिकांना या छावण्यांमध्ये आश्रय देण्यात आला आहे.
उत्तराखंडमध्येही पावसाचा जोर कायम आहे. अनेक भागांत नद्या धोक्याच्या पातळीच्या आसपास किंवा त्यापेक्षा वर वाहत आहेत. त्यातच दरडी कोसळण्याच्या घटनांमुळे नागरिकांची चिंता वाढली आहे. श्रीनगर परिसरात मुसळधार पावसामुळे अलकनंदा नदीची पाणीपातळी धोक्याच्या चिन्हाच्या वर गेली आहे. नदीच्या वेगवान प्रवाहामुळे नमामि गंगे घाटाचा काही भाग पाण्याखाली गेला आहे. परिस्थिती लक्षात घेता प्रशासनाकडून नदीकाठच्या भागात न जाण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. ऋषिकेश आणि हरिद्वारमध्येही नागरिक व पर्यटकांना गंगा नदीपासून सुरक्षित अंतर राखण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. पुढील काही दिवस उत्तराखंडमध्ये मुसळधार पावसाची शक्यता कायम असल्याने प्रशासन सतर्क आहे.
दिल्ली-NCRमध्येही पावसामुळे अनेक ठिकाणी पाणी साचल्याचं चित्र आहे. शुक्रवारी झालेल्या जोरदार पावसाचा नोएडातील अनेक भागांना फटका बसला. सेक्टर 95 परिसरात फ्लायओव्हरजवळ रस्त्यावर पाणी साचल्याने अनेक वाहनं अडकली. या परिस्थितीत रुग्णवाहिकेलाही पुढे जाण्यास मोठी अडचण निर्माण झाली. दिल्लीला गुरुग्रामशी जोडणाऱ्या कापसहेडा बॉर्डरवरही पाणी साचल्याने वाहतुकीचा वेग मोठ्या प्रमाणात कमी झाला. नेहमी वेगाने धावणाऱ्या या मार्गावर वाहनं संथ गतीने पुढे जाताना दिसली.
हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, देशातील काही भागांमध्ये पावसाचा जोर आणखी काही काळ कायम राहू शकतो. उत्तर प्रदेशातील काही भागांसह हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये मुसळधार पावसाची शक्यता असून, या भागांसाठी यलो अलर्ट देण्यात आला आहे. पूर्व राजस्थानात काही ठिकाणी मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाचा अंदाज असल्याने ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. उत्तर-पश्चिम भारतातील काही भागांमध्येही आज जोरदार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. दिल्ली-NCRमध्ये पुढील दोन दिवस हलक्या ते मध्यम पावसाच्या सरी पडू शकतात.