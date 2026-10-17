/महाराष्ट्रात मान्सूनबाबात सर्वात मोठी अपडेट; हवामान खात्याचा अंदाज खरा ठरला; 23 राज्यांना अलर्ट

18 ऑक्टोबर 2026 उद्याचे हवामान : भारतात पुन्हा एकदा मान्सून सक्रिय झाला आहे. महाराष्ट्रात मान्सूनबाबात मोठी अपडेट समोर आली आहे. हवामान खात्याचा अंदाज खरा ठरला असून महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्ये पावसाने हजेरी लावली आह. महाराष्ट्रासह 23 राज्यांना हवामान खात्याने अलर्ट दिला आहे.
तमिळनाडू-आंध्र प्रदेशच्या किनारपट्टीवर वा-यांची चक्राकार स्थिती निर्माण झालीये. त्यामुळे पावसासाठी पोषक वातावरण निर्माण झाल्याचं हवामान विभागानं म्हटल आहे. या संपूर्ण परिस्थीतीमुळे महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांत आज पावसाचा यलो अलर्ट देण्यात आला. पश्चिम महाराष्ट्रात वादळी वा-यासह पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला. विदर्भात 18 ते 20 ऑक्टोबरदरम्यान हलक्या पावसाची शक्यता आहे. तापमानात दोन ते तीन अंशांनी घट होण्याचा अंदाज आहे. विदर्भातून परतीचा पाऊस माघारी फिरला असला, तरी ऑक्टोबरच्या तिसऱ्या आठवड्यात पुन्हा पावसाची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.
पूर्व विदर्भातून 3 ऑक्टोबरपासून परतीच्या पावसाने माघार घेतली आहे. मात्र, 18 ते 20 ऑक्टोबरदरम्यान पूर्व विदर्भातील काही भागांत हलक्या स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता नागपूर हवामान विभागाने वर्तविली आहे.
बंगालच्या उपसागराच्या नैऋत्य भागात कमी दाबाचे क्षेत्र तयार होत आहे. यामुळे महाराष्ट्रासह 23 राज्यांना अलर्ट देण्यात आला आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, जम्मू आणि काश्मीर, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, आसाम, त्रिपुरा आणि नागालँड या राज्यांना हवामान विभागाने अलर्ट दिला आहे. 18 ऑक्टोबर रोजी या 23 राज्यांमध्ये मुसळधार पाऊस आणि मेघगर्जनेसह पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे.
दरम्यान हवामान खात्याने महाराष्ट्रासाठी दिलेला अंदाज खरा ठरला आहे. अनक जिल्ह्यांमध्ये पावसाने हजेरी लावली आहे. सांगलीमध्ये ठिकठिकाणी पावसानं हजेरी लावली आहे. कडेगाव आणि तासगाव तालुक्यातल्या अनेक भागात जोरदार पाऊस पडला आहे. देवराष्ट्रे,वडीया,रायबाग, बलगवडे,कवठेमहांकाळ परिसरात पाऊस पडला आहे. दुष्काळी परिस्थिती पाऊस आल्यानं शेतकऱ्यांबरोबर सर्वसामान्यांना मिळाला आहे. कोल्हापुरातही मुसळधार पावसाची हजेरी लावली.
रत्नागिरीत परतीच्या पावसाने जोरदार बॅटिंग केली. ऐन भात कापणीच्या हंगामात पावसाची हजेरी लावली. विशेषतः चिपळूणसह उत्तर रत्नागिरीत मुसळधार सरी कोसळल्याने जनजीवन विस्कळीत झाले असून, वाढत्या उकाड्यापासून नागरिकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, दुसरीकडे ऐन भात कापणीच्या तोंडावर हा पाऊस आल्याने शेतकरी वर्ग पूर्णपणे हवालदील झाला आहे. हातातोंडाशी आलेले पीक धोक्यात आल्यामुळे बळीराजासमोर पुन्हा एकदा मोठे संकट उभे ठाकले आहे.