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दिवाळीत पाऊस महाराष्ट्रात धुमाकूळ घालणार? हवामानात अचानक महाभयानक बदल; 13 राज्यांना IMD चा अलर्ट

Maharashtra Weather Tomorrow Udyache Havaman ( 20 ऑक्टोबर 2026 उद्याचे हवामान ) : हवामान खात्याने पुन्हा एकदा पावसाचा अलर्ट दिला आहे. महाराष्ट्रासह 13 राज्यांना अलर्ट देण्यात आला आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Oct 19, 2026, 09:04 PM IST|Updated: Oct 19, 2026, 09:06 PM IST
दिवाळीत पाऊस महाराष्ट्रात धुमाकूळ घालणार? हवामानात अचानक महाभयानक बदल; 13 राज्यांना IMD चा अलर्ट

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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