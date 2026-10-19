/दिवाळीत पाऊस महाराष्ट्रात धुमाकूळ घालणार? हवामानात अचानक महाभयानक बदल; 13 राज्यांना IMD चा अलर्ट

20 ऑक्टोबर 2026 उद्याचे हवामान : देशभरात मान्सूनचा हंगाम जवळपास संपला आहे. अशातच पुन्हा एकदा मान्सून सक्रिय झाला आहे. हवामानात अचानक महाभयानक बदल झाला आहे. 13 राज्यांना IMD ने अलर्ट दिला आहे. दिवाळीत पाऊस महाराष्ट्रात धुमाकूळ घालणार असल्याचा देखील अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
कोकण, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाडा, विदर्भातील काही जिल्ह्यांना वादळी पावसाचा अलर्ट देण्यात आला आहे.. पुढील दोन दिवस पावसाचा प्रभाव कायम राहण्याची शक्यता आहे. बंगालच्या उपसागरात आणि अरबी समुद्रात सक्रिय असणाऱ्या हवामान प्रणालींच्या प्रभावामुळे सध्या राज्यातील काही भागात हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची नोंद होत आहे.
राज्यात उष्ण आणि दमट हवामानासह काही भागांत हलका ते मध्यम पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. पुणे, रायगड, रत्नागिरी, कोल्हापूर, सातारा, सांगलीसह अनेक जिल्ह्यांना यलो अलर्ट देण्यात आला आहे. नागपूर आणि गडचिरोलीत विजांच्या कडकडाटासह वादळाचा अंदाज आहे.
13 राज्यांना हवामान खात्याचा अलर्टनैऋत्य बंगालच्या उपसागरात, उत्तर तामिळनाडूच्या किनाऱ्याजवळ, वातावरणाच्या वरच्या थरात चक्रीवादळी स्थिती निर्माण झाली आहे. यामुळे मान्सून सक्रिय झाला आहे. महाराष्ट्रासह उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू आणि काश्मीर, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, केरळ, कर्नाटक आणि पश्चिम बंगाल या 13 राज्यांना अलर्ट देण्यात आला आहे. 20 ऑक्टोबर 2026 रोजी या 13 राज्यांमध्ये वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे.
19 ऑक्टोबर रोजी पुणे शहरात तब्बल महिन्याभराच्या खंडानंतर वरूण राजाने हजेरी लावली. शहराच्या मध्यवर्ती पेठांमध्ये पावसाच्या हलक्या सरी कोसळल्याने ऑक्टोबर हिटचा उकाडा थोडाफार का होईना कमी झाला. तर, कोकणातील रत्नागिरी जिल्ह्यात पावसाने हजेरी लावली आहे. रत्नागिरीच्या चिपळूण शहरासह परिसरात सलग तिसऱ्या दिवशी परतीच्या पावसाने जोरदार हजेरी लावली आहे. विजांच्या कडकडाटासह आणि ढगांच्या गडगडाटासह कोसळलेल्या या मुसळधार सरींमुळे वातावरणात गारवा निर्माण झाला असून,गेल्या काही दिवसांपासून उकाड्याने हैराण झालेल्या चिपळूणकरांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. दक्षिण रायगडमध्ये परतीच्या पावसाने हजेरी लवाली.